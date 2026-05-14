Месси и Муса с 11 голами делят 2-е место в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 11+4 в 12 матчах сезона

Лионель Месси идет в числе лидеров в гонке бомбардиров МЛС.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси сделал дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати » (5:3).

Аргентинец забил 10-й, 11-й мячи в нынешнем сезоне. Третий мяч форварда в игре был переписан .

Таким образом, Уго Кейперс из «Чикаго Файр » является лидером в гонке бомбардиров чемпионата – у 12 мячей в активе.

Месси и Петар Муса из «Далласа» с 11 голами делят второе место.

Месси забил 11 голов и сделал 4 передачи в 12 матчах сезона МЛС .