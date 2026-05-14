  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси и Муса с 11 голами делят 2-е место в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 11+4 в 12 матчах сезона
19

Месси и Муса с 11 голами делят 2-е место в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 11+4 в 12 матчах сезона

Лионель Месси идет в числе лидеров в гонке бомбардиров МЛС.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати» (5:3).

Аргентинец забил 10-й, 11-й мячи в нынешнем сезоне. Третий мяч форварда в игре был переписан.

Таким образом, Уго Кейперс из «Чикаго Файр» является лидером в гонке бомбардиров чемпионата – у 12 мячей в активе.

Месси и Петар Муса из «Далласа» с 11 голами делят второе место.

Месси забил 11 голов и сделал 4 передачи в 12 матчах сезона МЛС. Его статистику можно изучить по ссылке.

«Зенит» уже точно чемпион?34916 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЦинциннати
Уго Кейперс
logoЧикаго Файр
logoПетар Муса
logoФК Даллас
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
24 июня будет 39 лет Лео Месси, а он по-прежнему первый!
Ответ Alex.K71
24 июня будет 39 лет Лео Месси, а он по-прежнему первый!
Статистика Месси после 38 лет: 44 гола + 27 ассистов в 45 матчах:)

А ему ведь ещё даже нет 39...
Ответ Alex.K71
24 июня будет 39 лет Лео Месси, а он по-прежнему первый!
Рад что Лео нашел все таки себя после Барсы и жаль что Лапорта не хочет его возвращать, хотя бы на сезон
И ведь даже по состоянию на 2026 год находятся фанатики, что ставят именно Роналду выше Месси. Страшно представить что с ними бедными будет, когда Лео и по голам обойдёт Криша.
Ответ Black Phoenix
И ведь даже по состоянию на 2026 год находятся фанатики, что ставят именно Роналду выше Месси. Страшно представить что с ними бедными будет, когда Лео и по голам обойдёт Криша.
Что тут страшного представлять? Фанаты Криша назовут Месси статодрочером, ну и что?
Так к концу сезона всех обскачет по голам, и голевым действиям.
Месси 910 голов в 1153 игре, в 38 лет и 323 дня, Роналду 910 голов в 1251 игре, в 39 лет и 284 дня! Могут ли быть сомнения по поводу лучшего снайпера в истории футбола? Лучший бомбардир давно известен - это Лионель Месси)
Ответ Alex.K71
Месси 910 голов в 1153 игре, в 38 лет и 323 дня, Роналду 910 голов в 1251 игре, в 39 лет и 284 дня! Могут ли быть сомнения по поводу лучшего снайпера в истории футбола? Лучший бомбардир давно известен - это Лионель Месси)
Это конкурс для молодежи до 16 лет. Кому за 30, всем понятно, что и Лео и Криш играют в банановых тире пивных лигах, их время прошло, набивают стату там где им комфортно, на чемпионатах заводов и цехов.
Ответ Alex.K71
Месси 910 голов в 1153 игре, в 38 лет и 323 дня, Роналду 910 голов в 1251 игре, в 39 лет и 284 дня! Могут ли быть сомнения по поводу лучшего снайпера в истории футбола? Лучший бомбардир давно известен - это Лионель Месси)
Ты не знаешь главного или делаешь вид что не знаешь. У Месси около половины голов, от всех забитых за сборную, забито в товарняках. У Рона мячей, забитых в товарняках за сборную, меньше одной шестой части от всех забитых за сборную. Рон за 9 лет забил в Ла Лиге две трети от голов забитых Месси в ЛаЛиге за 18 лет. Всё это не чьи то фантазии, всё легко гуглится, ибо это официальная статистика. Тоже самое со статой в играх между Реалом и Барсой. Количество побед и поражений пример равное. А если смотреть товарняки, то у Барсы на несколько десятков побед на Реалом в товарняках больше. В действительности всё не так, как на самом деле.🥱🥱🥱
Лучший просто
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси сделал дубль против «Цинциннати», забив 908-й и 909-й голы в карьере. Его третий гол в матче переписали. У Роналду 971 мяч
14 мая, 01:55
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
14 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
15 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
16 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
36 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
48 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
54 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
сегодня, 10:45
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
25 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем