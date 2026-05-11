Блестящий диалог Шченсного с Левандовским. Вратарь подколол себя и «Арсенал»

Чемпионский парад «Барселоны» запечатлели со всех возможных ракурсов. До Роберта Левандовского и Войчеха Шченсного добралось польское телевидение.

Ветераны, сидя на крыше автобуса, вспомнили о бывших. У поляков получился блестящий диалог, в котором голкипер, возможно, намекнул на варианты продолжения карьеры нападающего.

Войчех: «Останешься в Барселоне? В Барселоне больше поляков, чем в Чикаго. А в Турине вообще только [Аркадиуш] Милик».

Роберт: «Сейчас я просто наслаждаюсь этим чемпионством».

Войчех: «А у меня в «Барселоне» выше процент побед в лиге – 100%. Два из двух. А у тебя, получается, 75%, Леви!»

Роберт: «Зато у меня с «Баварией» процент побед в лиге был 100%».

Войчех: «Ну у меня в «Арсенале» тоже было 100%. Процент поражений – ни одной победы!»

Голкипер надеется, что свою статистику «канониры» поправят. Шченсны признался , что перед класико внимательно следил за ситуацией с отмененным голом «Вест Хэма» на 95-й минуте матча с «Арсеналом».