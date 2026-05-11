🎥 «Хотим голову Жоана»: Шченсны передал привет «Эспаньолу»

Войчех Шченсны насладился чемпионским парадом «Барселоны». Сидя на крыше автобуса с Левандовским, вратарь курил, пел и ел брошенное фанатами мороженое.

Когда к поляку попал микрофон, Войчех исполнил заряд фанатов «Эспаньола», которые не могут простить Жоану Гарсии переход в «Барселону». Шченсны с улыбкой запел: «Жоан Гарсия – из Ла Масии! Мы хотим голову Жоана!»

Такие заряды фанаты «Эспаньола» исполняли во время январского дерби с «Барселоной».

А Шченсны после победы в чемпионском класико хвалил своего молодого коллегу: «Я не буду отрицать, что впервые в своей жизни играю с вратарем, который намного лучше меня. С одной стороны, это немного вредит моему эго, но, с другой, гораздо легче смириться с тем, что моя работа заключается в том, чтобы поддерживать его, а не конкурировать с ним».

Главный юморист в команде.