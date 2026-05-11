128

Чемпионат Италии. «Наполи» проиграл «Болонье»

В Серии А прошли матчи 36-го тура.

«Торино» обыграл «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии (2:1).

9 мая «Интер» на выезде легко разобрался с «Лацио» (3:0), «Ювентус» в гостях справился с «Лечче» (1:0).

10 мая «Милан» проиграл «Аталанте» (2:3), «Комо» обыграл «Верону» (1:0).

11 мая «Наполи» проиграл «Болонье» (2:3).

Чемпионат Италии

36-й тур

Серия А Италия. 36 тур
11 мая 18:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
2 - 3
1.23xG1.12
Логотип гостевой команды
Болонья
Матч окончен
90’
+1’
  Роу
Мигель Гутьеррес   Маццокки
87’
Политано   Спинаццола
84’
Политано
84’
82’
Хелланн   Хеггем
81’
Побега   Моро
81’
Фергюсон   Зом
Жиоване   Элмаз
76’
Лоботка   Гилмор
76’
73’
Бернардески   Роу
69’
Лукуми
64’
Жоау Мариу   Дзортеа
58’
Хелланн
  Сантос
48’
47’
Бернардески
2тайм
Перерыв
  Ди Лоренцо
45’
+2’
38’
Жоау Мариу
34’
  Орсолини
9’
  Бернардески
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Сантос, Жиоване, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Лоботка, Бекема, Жиоване, Мигель Гутьеррес, Контини-Барановский, Мерет, Замбо-Ангисса, Политано, Жезус, Оливера, Вергара
1тайм
Болонья:
Пессина, Миранда, Лукуми, Хелланн, Жоау Мариу, Фергюсон, Фройлер, Побега, Бернардески, Кастро, Орсолини
Запасные: Домингес, Жоау Мариу, Равалья, Скорупски, Одгор, Хелланн, Побега, Бернардески, Ликояннис, Даллинга, Фергюсон, Де Сильвестри
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
8 мая 18:45, Олимпико ди Торино
Логотип домашней команды
Торино
Завершен
2 - 1
3.07xG2.17
Логотип гостевой команды
Сассуоло
Матч окончен
Гинейтис
90’
+3’
Нкунку
89’
Симеоне   Куленович
86’
Обрадор   Нкунку
86’
86’
Торстведт
84’
Матич   Бакола
76’
Пинамонти   Нзола
75’
Дойг   Гарсия
  Педерсен
70’
Прати   Илкхан
67’
  Симеоне
66’
Прати
63’
63’
Липани   Коне
63’
Вольпато   Берарди
Нджи   Сапата
59’
Лазаро   Педерсен
59’
51’
  Торстведт
Марьянуччи
51’
2тайм
Перерыв
38’
Липани
Торино
Палеари, Эбосс, Коко, Марьянуччи, Нджи, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Лазаро, Симеоне
Запасные: Нджи, Сивьеро, Тамез, Обрадор, Прати, Исраэль, Марипан, Бираги, Илич, Казадеи, Симеоне, Адамс, Савва, Лазаро, Габеллини
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Валюкевич, Кулибали, Торстведт, Матич, Липани, Лорьянте, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Дойг, Романья, Фелипе, Матич, Липани, Вольпато, Дзакки, Яннони, Саталино, Франхелья, Вранкс, Моро, Пинамонти
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
9 мая 13:00, Сарденья
Логотип домашней команды
Кальяри
Завершен
0 - 2
1.57xG2.31
Логотип гостевой команды
Удинезе
Матч окончен
90’
+6’
  Гуйе
Адопо   Белотти
88’
Оберт   Трепи
88’
78’
Эхизибуэ   Арисала Микольта
78’
Дзаньоло   Гуйе
Фолоруншо   Альбаррасин
73’
65’
Букса   Дэвис
Зе Педру   Сулемана
62’
Палестра   Дзаппа
62’
56’
  Букса
54’
Млачич   Бертола
54’
Петровски   Миллер
Зе Педру
53’
2тайм
Перерыв
44’
Эхизибуэ
Кальяри
Каприле, Оберт, Палестра, Камехо, Доссена, Зе Педру, Фолоруншо, Гаэтано, Адопо, Менди, Эспозито
Запасные: Ратеринк, Малфитано, Кылычсой, Палестра, Зе Педру, Мина, Дейола, Фолоруншо, Шерри, Чоччи, Оберт, Адопо
1тайм
Удинезе:
Окойе, Соле, Кристенсен, Млачич, Камара, Карлстрем, Петровски, Эхизибуэ, Атта, Дзаньоло, Букса
Запасные: Паделли, Саррага, Петровски, Эхизибуэ, Дзаньоло, Букса, Млачич, Сава, Нунцианте, Земура, Камара, Байо
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
9 мая 16:00, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Лацио
Завершен
0 - 3
0.5xG2.18
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
85’
Мхитарян
80’
Сучич   Москони
Марушич   Ладзари
77’
76’
  Мхитарян
Нослин
74’
63’
Мартинес   Думфрис
63’
Бастони   Луис Энрике
Педро   Диа
62’
Романьоли
59’
Канчельери   Исаксен
56’
Хила   Провстгор
56’
Ровелла   Габаррон
56’
Пеллегрини
48’
46’
Барелла   Фраттези
46’
М. Тюрам   Бонни
2тайм
Перерыв
39’
  Сучич
6’
  Мартинес
Лацио
Мотта, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Ровелла, Деле-Баширу, Педро, Нослин, Канчельери
Запасные: Жиго, Нуну Тавареш, Хюсай, Белаэн, Марушич, Джакомоне, Пшиборек, Мальдини, Педро, Канчельери, Фурланетто, Хила, Ровелла, Тайлор, Ратков
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Ачерби, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Сучич, Барелла, Диуф, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Сучич, Мартинес, Зоммер, Дармиан, Зелиньски, М. Тюрам, Ди Дженнаро, Аканджи, Кокки, Бастони, де Врей, Димарко, Барелла
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
9 мая 18:45, виа дель Маре
Логотип домашней команды
Лечче
Завершен
0 - 1
0.61xG1.96
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
86’
Маккенни   Гатти
83’
Камбьязо   Дэвид
83’
Франсишку Консейсау   Жегрова
83’
Йылдыз   Бога
Жан
82’
80’
Франсишку Консейсау
77’
Влахович   Хольм
Банда   Н′Дри
76’
Шеддира   Камарда
75’
Данилу Вейга   Хельгасон
70’
Нгом   Жан
62’
2тайм
Перерыв
1’
  Влахович
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Шеддира, Сала, Гандельман, Перес Сепульведа, Гортер, Ковач, Нгом, Фрюхтль, Мархвиньски, Данилу Вейга, Банда, Самооя, Ндаба, Штулич
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Влахович
Запасные: Франсишку Консейсау, Влахович, Перин, К. Тюрам, Камбьязо, Маккенни, Миретти, Опенда, Аджич, Костич, Йылдыз, Пинсольо
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
10 мая 10:30, Марк Антонио Бентегоди
Логотип домашней команды
Верона
Завершен
0 - 1
1.29xG1.06
Логотип гостевой команды
Комо
Матч окончен
Фресе
89’
84’
Фабрегас
81’
Диао   ван дер Бремпт
Бельгали   Вермешан
81’
Акпа-Акпро   Томич
80’
71’
  Дувикас
Бернед   Ловрич
63’
61’
Какре
46’
Перроне   Какре
46’
Войвода   Смолчич
46’
Родригес   Батурина
2тайм
Перерыв
Саммарко
39’
36’
Валье   Альберто Морено
Верона
Монтипо, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Суслов, Фресе, Бельгали, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Боуи
Запасные: Бельгали, Бернед, Чам, Аджайи, Перилли, Де Баттисти, Сарр, Тоньоло, Брадарич, Эль-Мусрати, Акпа-Акпро, Лирола, Слотсагер, Харруи
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Диего Карлос, Войвода, Да Кунья, Перроне, Пас, Родригес, Диао, Дувикас
Запасные: Диао, Тернквист, Гольданига, Лахдо, Серджи Роберто, Кюн, Мората, Валье, Войвода, Перроне, Родригес, Вигорито, Чавлина
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
10 мая 13:00, Stadio Giovanni Zini
Логотип домашней команды
Кремонезе
Завершен
3 - 0
1.27xG-
Логотип гостевой команды
Пиза
Матч окончен
89’
Хойхольт
  Окереке
86’
Луперто   Фолино
85’
Варди   Санабрия
72’
72’
Акинсанмиро   Пиччинини
Вандепютте   Окереке
72’
65’
Стоилкович   Мейстер
65’
Вурал   Хойхольт
Мале   Торсбю
59’
Пеццелла   Дзербин
59’
57’
Лойола
  Бонаццоли
51’
49’
Калабрези
2тайм
Перерыв
37’
Лерис   Ангори
37’
Морео   Калабрези
  Варди
31’
23’
Божинов
16’
Божинов
Кремонезе
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Бьянкетти, Терраччано, Барбьери, Вандепютте, Мале, Грасси, Варди, Бонаццоли
Запасные: Пеццелла, Мале, Нава, Сильвестри, Коллоколо, Джурич, Варди, Чеккерини, Вандепютте, Луперто, Файе, Бондо
1тайм
Пиза:
Шемпер, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Вурал, Морео, Лойола, Лерис, Акинсанмиро, Туре, Стоилкович
Запасные: Николас, Эбишер, Вурал, Скуффет, Марин, Илинг-Джуниор, Морео, Перейра де Соуза, Дуросинми, Лерис, Акинсанмиро, Стоилкович, Альбиоль, Куадрадо
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
10 мая 13:00, Артемио Франки
Логотип домашней команды
Фиорентина
Завершен
0 - 0
0.68xG0.53
Логотип гостевой команды
Дженоа
Матч окончен
Паризи   Гудмундссон
86’
82’
Аморим   Мазини
82’
Маркандалли   Дукуре
Ндур   Фаббиан
73’
Мандрагора   Брешианини
72’
71’
Аарон Мартин   Уэдраого
71’
Эхатор   Малиновский
Браски   Пикколи
61’
58’
Коломбо   Экубан
2тайм
Перерыв
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Паризи, Соломон, Браски
Запасные: Куадио, Кошпо, Фаццини, Браски, Ледзерини, Паризи, Ругани, Харрисон, Ндур, Мандрагора, Кристенсен, Бальбо, Комуццо, Фортини
1тайм
Дженоа:
Бейло, Сеттерстрем, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Эхатор, Аарон Мартин, Френдруп, Аморим, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Маркандалли, Коломбо, Соммарива, Сабелли, Аарон Мартин, Леали, Эхатор, Васкес, Гросси, Аморим, Онана
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
10 мая 16:00, Эннио Тардини
Логотип домашней команды
Парма
Завершен
2 - 3
0.64xG3.02
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
90’
+11’
  Мален
Бричги
90’
+9’
90’
+4’
  Ренсх
  Кейта
87’
Эльфеге   Альмквист
79’
Николусси-Кавилья   Эстевес
79’
Бричги
76’
75’
Челик   Ренсх
75’
Коне   Вентурино
Дель Прато   Бричги
74’
Валери   Карбони
74’
Тройло
65’
59’
Кристанте   Эль-Энауи
58’
Соуле   Пизилли
53’
Эрмосо   Гиларди
Стрефецца   Пеллегрино
53’
Стрефецца
48’
  Стрефецца
47’
2тайм
Перерыв
22’
  Мален
Парма
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Дель Прато, Кейта, Николусси-Кавилья, Ордоньес, Стрефецца, Эльфеге
Запасные: Миколаевски, Корви, Ондрейка, Николусси-Кавилья, Дробнич, Ндиайе, Дель Прато, Стрефецца, Эльфеге, Ринальди, Соренсен, Валери
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Дибала, Соуле, Франса, Челик, Коне, Кристанте, Мален
Запасные: Челик, Зелковски, Де Марци, Анхелиньо, Цимикас, Вас, Эрмосо, Соуле, Коне, Кристанте, Голлини
Подробнее
Серия А Италия. 36 тур
10 мая 18:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
2 - 3
2.28xG1.61
Логотип гостевой команды
Аталанта
Матч окончен
90’
+6’
Белланова
90’
+5’
Крстович
  Нкунку
90’
+4’
Салемакерс
90’
Эступиньян
89’
  Павлович
88’
Бартезаги   Эступиньян
80’
70’
Хин
63’
де Кетеларе   Пашалич
63’
Коссуну   Аханор
де Винтер   Атекаме
58’
Хименес   Фюллькруг
58’
Рафаэл Леау   Фофана
58’
55’
Дзаппакоста   Белланова
51’
  Распадори
48’
Скальвини   Коссуну
Лофтус-Чик   Нкунку
46’
2тайм
Перерыв
Рафаэл Леау
34’
29’
  Дзаппакоста
7’
  Эдерсон
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Бартезаги, Рабьо, Риччи, Лофтус-Чик, Салемакерс, Рафаэл Леау, Хименес
Запасные: Хименес, Питтарелла, Терраччано, Бартезаги, Яшари, Лофтус-Чик, Рафаэл Леау, де Винтер, Одогу
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Дзаппакоста, Залевски, Эдерсон, де Рон, Крстович
Запасные: Сулемана, Росси, Спортьелло, Обрич, Самарджич, де Кетеларе, Скамакка, Вавассори, Дзаппакоста, Баккер, Коссуну, Скальвини, Муса
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

«Зенит» уже точно чемпион?11300 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсерия А Италия
logoАталанта
logoВерона
logoНаполи
logoУдинезе
logoСассуоло
logoДженоа
logoИнтер
logoКальяри
logoБолонья
logoМилан
logoТорино
logoЛечче
logoЛацио
logoКомо
logoПарма
logoЮвентус
logoПиза
logoРома
logoФиорентина
logoКремонезе
128 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аллегри поставил перед собой цель вновь вывести Юве в ЛЧ
Надеюсь Рома выйдет в ЛЧ, антифутбольный Милан Аллегри с доисторической тактикой там видеть точно не хочется
конец сезона интригует. 3- 4 место пока под вопросом
Ответ Vitalij berko
конец сезона интригует. 3- 4 место пока под вопросом
А теперь и 2
Мален огонь, как он пенальти забил.
Мален лучший нап сериАла, после Лаутаро.
Ответ Vlados 86
Мален лучший нап сериАла, после Лаутаро.
какого Лутатаро? Он слип давно
Все понятно. Ввобщем Милану нужно пропустить три гола, послать нафиг Аллегри и только тогда они становятся более-менее нормальной командой и вспоминают что им деньги платят не за рэп и прочую лабуду, а за то чтобы они играли в футбол
Если ещё и Болонья сумеет обыграть Наполи, тогда борьба за место в ЛЧ вдвойне
обостриться.😙
А ведь Юве мог бы и на втором месте уже быть, если б не нелепая ничья с вылетевшей Вероной дома, а в итоге ещё мимо четвёрки могут пролететь. А если уж про незабитый пенальти Локателли в концовке с Сассуоло вспомнить.. Вот поэтому интер и чемпион, что они подобный мусор просто перемалывают, пока остальные с ними очки теряют. Лучше проиграть прямым конкурентам, но стабильно побеждать остальных, чем героически победить команды из топ-5 и при этом раздаривать очки бичам, да ещё и немотивированным
Ответ Great Again
А ведь Юве мог бы и на втором месте уже быть, если б не нелепая ничья с вылетевшей Вероной дома, а в итоге ещё мимо четвёрки могут пролететь. А если уж про незабитый пенальти Локателли в концовке с Сассуоло вспомнить.. Вот поэтому интер и чемпион, что они подобный мусор просто перемалывают, пока остальные с ними очки теряют. Лучше проиграть прямым конкурентам, но стабильно побеждать остальных, чем героически победить команды из топ-5 и при этом раздаривать очки бичам, да ещё и немотивированным
Будут на втором, не переживай) Наполи с Миланом поехали вниз как раз вовремя, осталось это реализовать
Ответ Сергей Петлин
Будут на втором, не переживай) Наполи с Миланом поехали вниз как раз вовремя, осталось это реализовать
еще один эксперт там пиза у конте и Удинезе которому пофиг
К сожалению неудивительно, что Милан под конец все сливает, удивительно было видеть Милан на первом месте, хотя и было приятно, но по такой игре, честно говоря не было иллюзий, что можно на что то претендовать. Была надежда, что в ЛЧ все таки попадут, но сейчас кажется что и эту цель сольют. Как говорится узнаю почерк старого доброго Максима в эпоху первого захода в Милан, да было одно чемпионство, но все остальное примерно все тоже самое , нет поставленной игры, мучение практически в каждом матче, в целом очень сложно смотреть по сезону такой футбол.
Походу разгром будет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
17 минут назад
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
29 минут назад
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
54 минуты назадВидео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
55 минут назад
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
сегодня, 05:50
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Бензема
сегодня, 05:35
Планы на майские: пройти все квизы в Игровой
вчера, 05:00
Жозе Моуринью: «С 18 мая смогу ответить на вопрос о будущем. Последняя неделя чемпионата – не время для размышлений о будущем. Хочу быть изолированным на рабочем месте»
сегодня, 04:58
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
42 минуты назад
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
сегодня, 02:59
Сергеев о поздравлении «Зенита» с днем рождения: «Я там отыграл три года, большое спасибо»
сегодня, 02:19
Франк Артига: «Спартак» бился бы за чемпионство, если бы Карседо работал с начала сезона. «Рубин» играл против лучшей команды весеннего отрезка»
вчера, 22:03
Рекомендуем