Чемпионат Италии. «Наполи» проиграл «Болонье»

В Серии А прошли матчи 36-го тура.
«Торино» обыграл «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии (2:1).
9 мая «Интер» на выезде легко разобрался с «Лацио» (3:0), «Ювентус» в гостях справился с «Лечче» (1:0).
10 мая «Милан» проиграл «Аталанте» (2:3), «Комо» обыграл «Верону» (1:0).
11 мая «Наполи» проиграл «Болонье» (2:3).
Чемпионат Италии
36-й тур
Мигель Гутьеррес Маццокки
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Сантос, Жиоване, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Лоботка, Бекема, Жиоване, Мигель Гутьеррес, Контини-Барановский, Мерет, Замбо-Ангисса, Политано, Жезус, Оливера, Вергара
Болонья:
Пессина, Миранда, Лукуми, Хелланн, Жоау Мариу, Фергюсон, Фройлер, Побега, Бернардески, Кастро, Орсолини
Запасные: Домингес, Жоау Мариу, Равалья, Скорупски, Одгор, Хелланн, Побега, Бернардески, Ликояннис, Даллинга, Фергюсон, Де Сильвестри
Торино
Палеари, Эбосс, Коко, Марьянуччи, Нджи, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Лазаро, Симеоне
Запасные: Нджи, Сивьеро, Тамез, Обрадор, Прати, Исраэль, Марипан, Бираги, Илич, Казадеи, Симеоне, Адамс, Савва, Лазаро, Габеллини
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Валюкевич, Кулибали, Торстведт, Матич, Липани, Лорьянте, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Дойг, Романья, Фелипе, Матич, Липани, Вольпато, Дзакки, Яннони, Саталино, Франхелья, Вранкс, Моро, Пинамонти
Эхизибуэ Арисала Микольта
Кальяри
Каприле, Оберт, Палестра, Камехо, Доссена, Зе Педру, Фолоруншо, Гаэтано, Адопо, Менди, Эспозито
Запасные: Ратеринк, Малфитано, Кылычсой, Палестра, Зе Педру, Мина, Дейола, Фолоруншо, Шерри, Чоччи, Оберт, Адопо
Удинезе:
Окойе, Соле, Кристенсен, Млачич, Камара, Карлстрем, Петровски, Эхизибуэ, Атта, Дзаньоло, Букса
Запасные: Паделли, Саррага, Петровски, Эхизибуэ, Дзаньоло, Букса, Млачич, Сава, Нунцианте, Земура, Камара, Байо
Лацио
Мотта, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Ровелла, Деле-Баширу, Педро, Нослин, Канчельери
Запасные: Жиго, Нуну Тавареш, Хюсай, Белаэн, Марушич, Джакомоне, Пшиборек, Мальдини, Педро, Канчельери, Фурланетто, Хила, Ровелла, Тайлор, Ратков
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Ачерби, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Сучич, Барелла, Диуф, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Сучич, Мартинес, Зоммер, Дармиан, Зелиньски, М. Тюрам, Ди Дженнаро, Аканджи, Кокки, Бастони, де Врей, Димарко, Барелла
Франсишку Консейсау Жегрова
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Шеддира, Сала, Гандельман, Перес Сепульведа, Гортер, Ковач, Нгом, Фрюхтль, Мархвиньски, Данилу Вейга, Банда, Самооя, Ндаба, Штулич
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Влахович
Запасные: Франсишку Консейсау, Влахович, Перин, К. Тюрам, Камбьязо, Маккенни, Миретти, Опенда, Аджич, Костич, Йылдыз, Пинсольо
Верона
Монтипо, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Суслов, Фресе, Бельгали, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Боуи
Запасные: Бельгали, Бернед, Чам, Аджайи, Перилли, Де Баттисти, Сарр, Тоньоло, Брадарич, Эль-Мусрати, Акпа-Акпро, Лирола, Слотсагер, Харруи
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Диего Карлос, Войвода, Да Кунья, Перроне, Пас, Родригес, Диао, Дувикас
Запасные: Диао, Тернквист, Гольданига, Лахдо, Серджи Роберто, Кюн, Мората, Валье, Войвода, Перроне, Родригес, Вигорито, Чавлина
Кремонезе
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Бьянкетти, Терраччано, Барбьери, Вандепютте, Мале, Грасси, Варди, Бонаццоли
Запасные: Пеццелла, Мале, Нава, Сильвестри, Коллоколо, Джурич, Варди, Чеккерини, Вандепютте, Луперто, Файе, Бондо
Пиза:
Шемпер, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Вурал, Морео, Лойола, Лерис, Акинсанмиро, Туре, Стоилкович
Запасные: Николас, Эбишер, Вурал, Скуффет, Марин, Илинг-Джуниор, Морео, Перейра де Соуза, Дуросинми, Лерис, Акинсанмиро, Стоилкович, Альбиоль, Куадрадо
Фиорентина
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Паризи, Соломон, Браски
Запасные: Куадио, Кошпо, Фаццини, Браски, Ледзерини, Паризи, Ругани, Харрисон, Ндур, Мандрагора, Кристенсен, Бальбо, Комуццо, Фортини
Дженоа:
Бейло, Сеттерстрем, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Эхатор, Аарон Мартин, Френдруп, Аморим, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Маркандалли, Коломбо, Соммарива, Сабелли, Аарон Мартин, Леали, Эхатор, Васкес, Гросси, Аморим, Онана
Николусси-Кавилья Эстевес
Парма
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Дель Прато, Кейта, Николусси-Кавилья, Ордоньес, Стрефецца, Эльфеге
Запасные: Миколаевски, Корви, Ондрейка, Николусси-Кавилья, Дробнич, Ндиайе, Дель Прато, Стрефецца, Эльфеге, Ринальди, Соренсен, Валери
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Дибала, Соуле, Франса, Челик, Коне, Кристанте, Мален
Запасные: Челик, Зелковски, Де Марци, Анхелиньо, Цимикас, Вас, Эрмосо, Соуле, Коне, Кристанте, Голлини
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Бартезаги, Рабьо, Риччи, Лофтус-Чик, Салемакерс, Рафаэл Леау, Хименес
Запасные: Хименес, Питтарелла, Терраччано, Бартезаги, Яшари, Лофтус-Чик, Рафаэл Леау, де Винтер, Одогу
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Дзаппакоста, Залевски, Эдерсон, де Рон, Крстович
Запасные: Сулемана, Росси, Спортьелло, Обрич, Самарджич, де Кетеларе, Скамакка, Вавассори, Дзаппакоста, Баккер, Коссуну, Скальвини, Муса
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
