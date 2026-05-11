24

Бителло после 2:1 с «Краснодаром»: «Сумели в какой-то мере отомстить за все, что произошло. «Зенит» сейчас ближе к титулу, думаю»

Полузащитник «Динамо» Бителло заявил, что бело-голубые отомстили «Краснодару» за упущенное чемпионство в сезоне-2023/24.

В сегодняшнем матче 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» победило со счетом 2:1. Перед заключительным туром «Краснодар» идет на втором месте в таблице, отставая от «Зенита» на 2 очка.

«Если честно, я считаю, что мы сумели отомстить «Краснодару», в какой-то мере, за все, что тогда произошло. Можно сказать, что в финале против них мы сами упустили титул. Мы не сделали то, что должны были сделать.

Сегодня уже они зависели от нас. Возможно, этой победой мы лишили их чемпионства, хотя впереди еще один тур. Посмотрим, что будет, но я думаю, что «Зенит» сейчас ближе к титулу», – сказал Бителло.

«Зенит» уже точно чемпион?27085 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Играли Динамо - Краснодар.
Борьба между Краснодаром и Зенитом.
А болит почему-то в Тушино )
Совпадение?
Ответ Сurator
Играли Динамо - Краснодар. Борьба между Краснодаром и Зенитом. А болит почему-то в Тушино ) Совпадение?
страдать — неотъемлимый атрибут наротных печиненов.
Ответ Сurator
Играли Динамо - Краснодар. Борьба между Краснодаром и Зенитом. А болит почему-то в Тушино ) Совпадение?
У них траур, они даже в домашнем матче с Красноваром против своей команды болели, лишь бы Зенит не стал чемпионом, а тут вот оно как вышло 😁
Динамо спасибо,есть у них тестикулы.
- А что Карпин сам не пришёл?
- А Карпина больше нет с Динамо. И штаба его нет. Вы наше чемпионство убили, мы ваше почти. Считайте, краями разошлись. Границы общей нет. Что нам делить? Мы вам не должны, вы нам не должны. Договор?
- Кордобе пятую точку порвали. Компенсируйте.
- Компенсируем.
Спрашивается почему так не мог сыграть Спартак? Ах да, поражение от Краснодара же лучше чем просто не дать стать чемпионом🤣
Ответ KOT_B_yHTAX
Спрашивается почему так не мог сыграть Спартак? Ах да, поражение от Краснодара же лучше чем просто не дать стать чемпионом🤣
Вообще-то Спартак засудили в матче с Краснодаром, пенальти левейший, за руку Умярова из-за того, что его Кордоба толкнул.
Ответ KOT_B_yHTAX
Спрашивается почему так не мог сыграть Спартак? Ах да, поражение от Краснодара же лучше чем просто не дать стать чемпионом🤣
Спартак как раз нормально играл, ничем не уступал по игре Краснодару , но левая пенка внесла свои коррективы
Седьмого числа надо было мстить и выходить в финал кубка, а сейчас уже и пофиг на такую месть… Краснодар после нашего золотого матча уже успел чемпионом страны стать и в финал кубка выйти, а мы все мстить пытаемся..
Лучше бы о своих трофеях думали, чем в угоду Зениту пытаться «мстить» в каждый год
