Бителло после 2:1 с «Краснодаром»: «Сумели в какой-то мере отомстить за все, что произошло. «Зенит» сейчас ближе к титулу, думаю»
Полузащитник «Динамо» Бителло заявил, что бело-голубые отомстили «Краснодару» за упущенное чемпионство в сезоне-2023/24.
В сегодняшнем матче 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» победило со счетом 2:1. Перед заключительным туром «Краснодар» идет на втором месте в таблице, отставая от «Зенита» на 2 очка.
«Если честно, я считаю, что мы сумели отомстить «Краснодару», в какой-то мере, за все, что тогда произошло. Можно сказать, что в финале против них мы сами упустили титул. Мы не сделали то, что должны были сделать.
Сегодня уже они зависели от нас. Возможно, этой победой мы лишили их чемпионства, хотя впереди еще один тур. Посмотрим, что будет, но я думаю, что «Зенит» сейчас ближе к титулу», – сказал Бителло.
«Зенит» уже точно чемпион?
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
24 комментария
- А Карпина больше нет с Динамо. И штаба его нет. Вы наше чемпионство убили, мы ваше почти. Считайте, краями разошлись. Границы общей нет. Что нам делить? Мы вам не должны, вы нам не должны. Договор?
- Кордобе пятую точку порвали. Компенсируйте.
- Компенсируем.