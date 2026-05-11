  • «Барселона» проводит чемпионский парад на улицах города: Флик участвует, Шченсны курил и вместе с Левандовским ел брошенное фанатами мороженое
Видео
71

«Барселона» провела чемпионский парад на улицах Барселоны.

«Барселона» отмечает победу в Ла Лиге на улицах Барселоны.

Каталонцы проводят чемпионский автобусный парад в эти минуты.

Участие в праздновании принял тренер «Барсы» Ханси Флик, у которого в день вчерашнего класико (2:0) умер отец.

Активнее всех отмечают польские игроки клуба Войчех Шченсны и Роберт Левандовски: они сидели на крыше автобуса, съели брошенное фанатами мороженое, а вратарь также курил во время парада.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Барселоны» в X
Как же круто у Щенсного жизнь повернулась) красавчик
Ответ Чебураш
Пожелаем каждому на пенсии два раза выиграть Ла Лигу в составе Барселоны :)
по поводу отца Флика. Народ, дедушка прожил 90 лет. Это нормально, жизнь закончилась. Это не трагедия и голову пеплом посыпать не надо.
Ответ Alexlagodny
Ты не один, таких больных еще 42 человека что тебя плюсанули.
Имеют право)
курильщик здорового человека
Щесны не факт,что сигарету покурил,раз потом на мороженое потянуло))
Войцех живёт лучшую жизнь
болельщики Реала идут сзади с винисиусом, и доедают остатки еды Каталонии
Фото Щесного с сигаретой неплохо ) но эпичнее Грилиша с празднования чемпионства уже не будет )
Ответ benjamin92
Грилиш так напраздновался, что теперь по арендам скитается, и вряд ли уже реанимирует свою карьеру до топ-клуба
Как там говорили глоры реала после победы в классико?:) "Пока отец Ямаля жарит рёбрышки, Ямаль жарит реал" :)
А прикиньте, Мбаппе в Реале так никогда и не догонит Ямаля в Барселоне по чемпионствам. Сейчас уже 3:0 в пользу Ламина, и разрыв будет только увеличиваться с поправкой на разницу в возрасте.
Ответ Black Phoenix
И 8 побед 2 поражения в очных противостояниях:)) А ведь Мбаппе в этом году 28 лет и он почти на 10 старше Ямаля:)
Ответ Black Phoenix
3:0
