«Барселона» проводит чемпионский парад на улицах города: Флик участвует, Шченсны курил и вместе с Левандовским ел брошенное фанатами мороженое

«Барселона» провела чемпионский парад на улицах Барселоны.

«Барселона » отмечает победу в Ла Лиге на улицах Барселоны.

Каталонцы проводят чемпионский автобусный парад в эти минуты.

Участие в праздновании принял тренер «Барсы» Ханси Флик , у которого в день вчерашнего класико (2:0) умер отец.

Активнее всех отмечают польские игроки клуба Войчех Шченсны и Роберт Левандовски : они сидели на крыше автобуса, съели брошенное фанатами мороженое, а вратарь также курил во время парада.