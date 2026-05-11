«Кто не скачет, тот мадридиста». Игроки «Барсы» поддержали кричалку фанатов во время парада: Ямаль и Гави прыгали, другие махали руками и подпевали

Ямаль и Гави прыгали под кричалку «кто не скачет, тот мадридиста».

Фанаты «Барселоны» скандировали кричалку о Мадриде во время чемпионского парада.

По ходу празднований чемпионского титула в Ла Лиге болельщики начали скандировать: «Кто не скачет, тот мадридиста».

На это отреагировали игроки «Барселоны», ехавшие на чемпионском автобусе. Некоторые начали подпевать, другие – махать руками в такт кричалке, а Ламин Ямаль и Гави стали прыгать.

