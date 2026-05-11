  Тюкавин о 2:1 с «Краснодаром»: «Обменяли бы на победу в Краснодаре в Кубке, но по-мужски хотелось отомстить. Фанаты «Зенита» благодарят? Пожалуйста»
Тюкавин о 2:1 с «Краснодаром»: «Обменяли бы на победу в Краснодаре в Кубке, но по-мужски хотелось отомстить. Фанаты «Зенита» благодарят? Пожалуйста»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что хотел отомтить «Краснодару» после вылета из FONBET Кубка России.

Сегодня бело-голубые обыграли «Краснодар» в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1). На прошлой неделе «Динамо» уступило действующим чемпионам России по пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России, Тюкавин не реализовал свою попытку в серии.

– По-спортивному, по-мужски хотелось отомстить. Но я обменял бы этот гол на гол с пенальти. Если спросить всю команду, то они бы тоже обменяли эту победу на победу в Краснодаре в Кубке.

Игра складывалась хорошо. После первого гола было видно, что «Краснодар» уже уставший, поэтому стали дожимать. Ваня [Сергеев] – молодец, забил в свой день рождения.

– Болельщики «Зенита» благодарят тебя за приближающееся чемпионство. Что можешь им ответить?

– Пожалуйста. Что мне еще сказать? Сегодня мы бились за Гусева, себя и клуб, – сказал Тюкавин.

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Есть ощущение, что он скоро окажется в Зените.
В Зените можно и после 30 поиграть, а пока он молодой и способный, то надо хотя бы в Бенфику или Порту для начала
Тюкавин в принципе пенальти бьет, как будто он зенитовский игрок. Однозначная синергия, надо брать.
Тюкавин провёл хороший сезон после непростого восстановления. Для Европы готов.
Надеюсь то рофл
И почему же?
Давайте обменяем Костю на дельфина
А зачем обмен, если Дуран уедет, а нападающий нужен? Смысл отдавать паспортиста Соболева, который в этом сезоне забил 6 победных голов в РПЛ?
А затем, что дельфин деревянный человек, а Тюкавин - футболист
В этом и ваша проблема и твоя Костя, в частности: - _Сегодня мы бились за Гусева, себя и клуб.
Не должно быть у профессионала никакого сегодня - лишь _всегда биться. Сырой еще для того чтобы ехать заграницу.
Сегодня Динамо всей командой идет в самый дорогой ресторан, Миллер платит.
Поиграет за Динамо еще пару лет.
