Тюкавин о 2:1 с «Краснодаром»: «Обменяли бы на победу в Краснодаре в Кубке, но по-мужски хотелось отомстить. Фанаты «Зенита» благодарят? Пожалуйста»

Тюкавин о 2:1 с «Краснодаром»: обменяли бы на победу в Кубке.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что хотел отомтить «Краснодару » после вылета из FONBET Кубка России.

Сегодня бело-голубые обыграли «Краснодар» в домашнем матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1). На прошлой неделе «Динамо » уступило действующим чемпионам России по пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России, Тюкавин не реализовал свою попытку в серии.

– По-спортивному, по-мужски хотелось отомстить. Но я обменял бы этот гол на гол с пенальти. Если спросить всю команду, то они бы тоже обменяли эту победу на победу в Краснодаре в Кубке.

Игра складывалась хорошо. После первого гола было видно, что «Краснодар» уже уставший, поэтому стали дожимать. Ваня [Сергеев ] – молодец, забил в свой день рождения.

– Болельщики «Зенита» благодарят тебя за приближающееся чемпионство. Что можешь им ответить?

– Пожалуйста. Что мне еще сказать? Сегодня мы бились за Гусева, себя и клуб, – сказал Тюкавин.