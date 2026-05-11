Конусы и пляжные мячи. Фанаты «Барсы» троллили «Мадрид»

«Камп Ноу» подготовился к приезду «Мадрида» на чемпионское класико. Болельщики принесли на игру конусы – так напомнили о прозвище Альваро Арбелоа , которое тренер «сливочных» получил от подопечных.

Болельщики подготовили плакат для Арбелоа: «Конус, оставайся!»

«Кулес» не забыли и про пляжные мячи, о которых Винисиус слышит с тех пор, как уступил Родри в борьбе за «ЗМ». Один из мячей, принесенных болельщиками, попал на поле во время игры. Теперь у фанатов «блауграны» в коллекции есть золотой кадр для споров с поклонниками «Мадрида».

После награждения чемпионов Испании Френки де Йонг нашел применение для надувного мячика – сыграл им с сыном.

Мемы уже есть, разумеется.

Никакого сочувствия к проигравшим.