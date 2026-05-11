Какое класико? Шченсны следил за ситуацией с фолом на Райе
Войчех Шченсны завоевал пятый трофей после завершения карьеры. Последним титулом вратаря стало чемпионство с «Барселоной», в составе которой он провел 10 матчей в текущем сезоне.
А вот бывший клуб поляка, «Арсенал», все еще борется за долгожданный титул в Премьер-лиге. В день чемпионского для «Барсы» класико в Англии разгорелся скандал. «Канониры» обыграли «Вест Хэм» со счетом 1:0, гол «молотобойцев» на 95-й минуте отменили из-за фола на Давиде Райи.
Экспертов удивляет непоследовательность английских арбитров – в текущем сезоне подопечным Артеты прощали такие же фолы на вратарях соперника. Победа «канониров» может принести «Арсеналу» титул, а «Вест Хэм» – лишить прописки в высшем дивизионе.
После победы над «Мадридом» Войчех признался, что очень переживал за бывших:
«Весь день все готовились к класико, пока я сидел в телефоне, проверяя, был ли фол на Райе! Конечно, это был фол! Нашли, у кого спросить, я же вратарь. На него положили руку, мешая выпрыгнуть. Не спрашивайте меня о том, кто возьмет Лигу чемпионов. Сейчас это болезненная тема, я просто хочу насладиться сегодняшней победой».
«Канонир»!
Но сама ваша логика ошибочна. Объясню на аналогии:
Если кого обвиняют в убийстве и затем оправдывают, например, признав дейсвия самообороной, то это не означает, что все остальные убийсва можно также тракктовать.
И еще хочу обратить внимание - я смотрю английскую ПЛ давно, сначала по ТВ показывали по 1 матчу в неделю и давали обзор остальных матчей, потом интернет и специальные футбольные каналы. И могу уверенно сказать - подобную тактику с толкатней во вратарской использовали всегда, особенно команды-андердоги с кучей атлетичннеых игроков-тафгаев. Я очень хорошо помню нытье "интеллегентного" Арсена Венгера, как ему в очередной раз заколотили гол с углового. Так что не надо говорить, что это ноу-хау со стороны Артеты. Но из года в год в Англии (да и во всем остальном мире) арбитры собираются и разбирают те или иные моменты, по итогам вырабатываются определенные шаблоны помогающие принимать правильные решения. Так что небольшой прогресс идет из года в год. Плюс ВАР теперь позволяет увидеть то, что ранье арбитры не замечали.
Так что предлагаю перестать ссылаться на прошлое, а жить настоящим.
Вспоминаем матч с МЮ в первом круге.
вспоминай.Где там за руку хватали Байандыра?,где он там был первый на мяче?.Совсем разные моменты.Борьба корпусом с вратарём это не тоже самое что держать его за руку.Притом момент борьбы там был до того как мяч туда прилетел.Либо вы не видели этот момент либо прикидываетесь.
и кто эти експерды?)) Боуэн))