Войчех Шченсны завоевал пятый трофей после завершения карьеры. Последним титулом вратаря стало чемпионство с «Барселоной», в составе которой он провел 10 матчей в текущем сезоне.

А вот бывший клуб поляка, «Арсенал», все еще борется за долгожданный титул в Премьер-лиге. В день чемпионского для «Барсы» класико в Англии разгорелся скандал. «Канониры» обыграли «Вест Хэм» со счетом 1:0, гол «молотобойцев» на 95-й минуте отменили из-за фола на Давиде Райи.

Экспертов удивляет непоследовательность английских арбитров – в текущем сезоне подопечным Артеты прощали такие же фолы на вратарях соперника. Победа «канониров» может принести «Арсеналу» титул, а «Вест Хэм» – лишить прописки в высшем дивизионе.

После победы над «Мадридом» Войчех признался, что очень переживал за бывших:

«Весь день все готовились к класико, пока я сидел в телефоне, проверяя, был ли фол на Райе! Конечно, это был фол! Нашли, у кого спросить, я же вратарь. На него положили руку, мешая выпрыгнуть. Не спрашивайте меня о том, кто возьмет Лигу чемпионов. Сейчас это болезненная тема, я просто хочу насладиться сегодняшней победой».

«Канонир»!