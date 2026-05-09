Хитрец из «Вольфсбурга». Помог прервать огненную серию Кейна без промахов с пенальти

Помните, что так сильно развеселило Килиана Мбаппе?

Такой широкой улыбкой нападающий встретил промах с пенальти Харри Кейна на 84-й минуте четвертьфинала чемпионата мира в 2022 году. Сборная Франции тогда обыграла Англию со счетом 2:1, добралась до финала, где уступила Аргентине.

С того кошмара в 2022-м Кейн три года реализовывал все пенальти. Впервые англичанин промахнулся с точки, уже будучи игроком «Баварии»: в августе 2025-го не забил в матче Кубка Германии. Следующий нереализованный пенальти случился в январе 2026-го, когда нападающий не забил «Юниону» в Лиге чемпионов.

В Бундеслиге Харри реализовал все 24 одиннадцатиметровых. Итого у футболиста – два промаха с пенальти за «Баварию». Так было до выездного матча 33-го тура против «Вольфсбурга».

Под занавес первого тайма Кейн подошел к точке и отправил мяч выше ворот. Англичанин сразу принялся рассматривать одиннадцатиметровую отметку и газон под ногами.

Как оказалось, к прерванной серии Гарольда приложил руку Жанюэль Белосьян. Камеры Sky запечатлели, как защитник «Вольфсбурга» топчется на одиннадцатиметровой отметке, пока остальные участники матча разбираются с назначением пенальти.

Так прервалась серия Кейна из 24-х реализованных пенальти в Бундеслиги. «Бавария» с трудом вырвала победу над «Вольфсбургом» – единственный гол забил Майкл Олисе.

Мюнхенцам надо найти своего Бернарду для защиты одиннадцатиметровой отметки.