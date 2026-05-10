  • Гасилин о Захаряне: «Новый тренер давал шанс всем, Арсен не воспользовался. Он проигрывает конкуренцию, другие делают результат и усиливают игру»
«К сожалению, Арсен не воспользовался своими шансами. Главный тренер Матараццо после прихода в команду давал шансы практически всем, и Захаряну в том числе, но, увы, сейчас конкуренты делают результат и усиливают игру, а он этого не делает. Захарян проигрывает конкуренцию. Возможно, в этом сезоне мы его больше не увидим.

Где‑то ему помешали травмы, где‑то он сам упустил возможности», – сказал экс-форвард «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Почему-то бесит меня этот персонаж. Сидит там в студии с умным видом между, например, Шалимовым и Гришиным, что-то вещает. Но Шалимов в качестве игрока со "Спартаком" бил "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" и выбивал из кубка чемпионов "Наполи" с Марадоной. Гришин, будучи игроком, с ЦСКА выбивал из Лиги Чемпионов "Барселону" на "Камп Ноу" с Луисом Энрике и Хосепом Гвардьолой. И вот с ними там этот мальчик. За какие заслуги?
Имейте уважение, у Алексея 45 минут в Рпл за карьеру ахахха
Вещаешь прям, как Мостовой.
Да кому какое дело до мнения Гасилина …
У Сосьедада там еще один классный игрок плотно присел на скамейку. Я про Браиса Мендеса. Еще года 2 назад играл в сборной, а теперь даже на замену не выходит в клубе.
Чувак талантливый, но тренеру нужен результат - пас, гол. А результата нет и фраза "Реал Сосъедад Захаряна" вызывает лишь здоровый смех.
Ну ничего,Захарян закалился в Ла лиге,и теперь может вернуться и разрывать РПЛ)).
Где он сам упустил возможности? он когда выходил играл достойно, только сразу получал травму. Только травмы, в остальном у Арсена достаточно качеств, чтоб играть в основе.
Так это и есть возможность,не получать травмы это такой же талант и профессионализм ,нет значит он не тянет ,играй во дворе или рфпл
как связаны талант и получение травм?
Не много ли этого «эксперта» стало?! Говорит об обычных вещах.
