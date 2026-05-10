Гасилин о Захаряне: «Новый тренер давал шанс всем, Арсен не воспользовался. Он проигрывает конкуренцию, другие делают результат и усиливают игру»

Гасилин о Захаряне: не воспользовался своими шансами в «Сосьедаде».

«К сожалению, Арсен не воспользовался своими шансами. Главный тренер Матараццо после прихода в команду давал шансы практически всем, и Захаряну в том числе, но, увы, сейчас конкуренты делают результат и усиливают игру, а он этого не делает. Захарян проигрывает конкуренцию. Возможно, в этом сезоне мы его больше не увидим.

Где‑то ему помешали травмы, где‑то он сам упустил возможности», – сказал экс-форвард «Зенита».