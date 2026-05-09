🎥 Срочно. Роналдиньо съел шаверму

Кажется, из легенд прошлого именно Роналдиньо чаще всех участвует в выставочных матчах. Волшебник прилетел в Торонто на матч с легендами местной команды. Бразильская команда во главе с Ронни обыграла звезд «Торонто» со счетом 4:3.

Как сообщает канадская пресса, Роналдиньо посетит матч «Торонто» против «Интер Майами» в МЛС. Сможет встретиться с бывшим товарищем по «Барселоне».

До вечерней игры МЛС в Канаде гостя познакомили с местной кулинарией. Роналдиньо угостили шавермой. Легенда съел всю порцию и вынес вердикт: «Очень хорошо».

Это он еще не пробовал шаверму на Литейном в Петербурге.