  • Пети про Мбаппе: «Идеально подошел бы «Арсеналу». Миллионы фанатов подписали петицию с требованием убрать Килиана из «Реала», и он может уйти, если Перес не выдержит давления»
«Арсенал» был бы в восторге от Килиана Мбаппе, и он идеально подошел бы им на левый фланг.

Единственная причина, по которой, как мне кажется, Мбаппе останется в «Реале», – это то, что если он уйдет, не выиграв ни одного трофея, то его переход будет считаться провалом. У Мбаппе огромное эго, поэтому он, скорее всего, захочет остаться и доказать обратное. Я в этом практически уверен. Не представляю, чтобы он покинул «Мадрид», возможно, самый большой клуб в мире, если только решение не примут за него.

Он может уйти только в том случае, если Флорентино Перес не выдержит давления.

Миллионы болельщиков подписали петицию с требованием, чтобы Килиан покинул клуб. Это может стать концом для Мбаппе, потому что Флорентино Перес – политик.

Если «Арсенал» впервые выиграет Лигу чемпионов, это изменит весь ход истории клуба и отправит очень мощный сигнал на трансферном рынке», – сказал экс-хавбек сборной Франции в интервью Boyle Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
У Арсенала вингеры прессингуют и играют в защите,а не ходят пешком по полю.
Ответ StarsAndArrows
Если Арсенал нацелен ничего не выигрывать, то Мбаппе идеальная кандидатура
Зачем Мбаппе идти в сложный чемпионат, а Арсеналу брать эгоиста с зарплатой в разы выше, чем у нынешних игроков?
Морган бы тогда быстро изменил своему португальскому крашу с Черепашкой
А почему Спортс упорно молчит про петицию за уход Мбаппе,которая собрала уже более 50 млн подписей?
Ответ Barcelona Forever
Потому что голоса там накручены. Искусственная истерия. Чтобы сместить фокус с реальных виновников плохого сезона - Переса и Винисиуса. Мбаппе ничего не будет от этой петиции. А вот если такую сделать по Винисиусу - можно будет и реальных 50 млн голосов собрать.
Ответ НеРамос
Просто прецедент есть и много изданий об этом пишут.
Интересно было бы почитать разбор этой ситуации на спортс
Мбаппе - это лучшее, что случилось с Мадридом 👍 (для хейтера Реала)
Причём, я еще до перехода писал много раз, что он взорвёт атмосферу в мчк, а меня люто минусовали.
Реальность оказалась даже круче, чем я предполагал.🔥
Ответ Burel
Ну да, появляетесь из своих дыр, чтобы хейтить Реал. Молодцы! Это ваш уровень
Ответ Burel
Смешно. У психиатра давно проверялся?
При Артете Мбапе вряд ли будет играть в Арсенале. В своё время он избавился от Обамеянга и Озила потому что они порой не всегда соблюдали режим и недорабатывали на тренировках.Так сказать избавился от "гнилых яблок" Ну а руководство его в этом поддержало, тем более что они были самыми высокооплачиваемыми игроками на тот момент а пользы приносили уже мало. Поэтому не думаю что Артета снова захочет брать в свою команду "гнилое" яблоко, даже несмотря на его высокое индивидуальное мастерство.
Ответ Дмитрий_1116251224
Озил сам себя избавил, потому что у него вообще не шла игра в последних играх
Ответ Baxadir
Можно и так сказать. Только у него не шла игра ни в последних играх, а в последних сезонах. И постепенно он стал халатно относиться к тренировкам, режиму, опаздывать и. т.д. Артета сразу обозначил что для него все равны и начал штрафовать за опоздания и прочее.
максимально не подошел бы

Арсенал - команда игроков-функций, каждый из которых выполняет все чего требует план на игру

такое эго как Килиан не поместится в двери в раздевалку
ну всё, если миллион человек подписали петицию придётся Пересу отпускать Мбапе
Ответ Lavinka
Да, комично.
Типа, Перец такой: я-то не хотел, но понимаете, люди в интернете просят
Хоть Мбаппе и топ нападающий, но Артета главный в клубе, скажем так, и не позволит разрушить ту атмосферу и командную химию, что есть сейчас.
