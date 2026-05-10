Пети про Мбаппе: «Идеально подошел бы «Арсеналу». Миллионы фанатов подписали петицию с требованием убрать Килиана из «Реала», и он может уйти, если Перес не выдержит давления»

Эммануэль Пети: Мбаппе подошел бы «Арсеналу».

Эммануэль Пети оценил вероятность трансфера Килиана Мбаппе в «Арсенал».

«Арсенал» был бы в восторге от Килиана Мбаппе, и он идеально подошел бы им на левый фланг.

Единственная причина, по которой, как мне кажется, Мбаппе останется в «Реале », – это то, что если он уйдет, не выиграв ни одного трофея, то его переход будет считаться провалом. У Мбаппе огромное эго, поэтому он, скорее всего, захочет остаться и доказать обратное. Я в этом практически уверен. Не представляю, чтобы он покинул «Мадрид», возможно, самый большой клуб в мире, если только решение не примут за него.

Он может уйти только в том случае, если Флорентино Перес не выдержит давления.

Миллионы болельщиков подписали петицию с требованием, чтобы Килиан покинул клуб. Это может стать концом для Мбаппе, потому что Флорентино Перес – политик.

Если «Арсенал » впервые выиграет Лигу чемпионов, это изменит весь ход истории клуба и отправит очень мощный сигнал на трансферном рынке», – сказал экс-хавбек сборной Франции в интервью Boyle Sports.