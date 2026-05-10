  Роджерс о Роналду: «Криштиану был любимым футболистом моей мамы. После игры он поздоровался с ней, сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»
Роджерс о Роналду: «Криштиану был любимым футболистом моей мамы. После игры он поздоровался с ней, сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»

Главный тренер «Аль-Кадисии» Брендан Роджерс рассказал трогательную историю о Криштиану Роналду

«Наша связь тянется уже очень давно. Когда я был молодым тренером в «Челси», моя мама присутствовала на матче против «Манчестер Юнайтед». Она хотела познакомиться с Роналду, который тогда был ее любимым футболистом, несмотря на то, что я работал в «Челси».

После игры я поговорил с Криштиану и спросил, может ли он поздороваться с моей мамой – и он это сделал. Она умерла в 2010 году.

Когда он познакомился с ней, это значило все и для меня, и для нее. Он уделил ей время, сфотографировался с ней, сказал добрые слова – и это навсегда осталось со мной. Именно с того момента между нами и появилась эта связь.

Он совершил невероятные вещи в своей карьере, и, вероятно, именно из-за него сюда приехало так много людей из Европы и со всего мира. Но я никогда не забуду тот момент, потому что он был очень особенным для моей мамы и, конечно, для меня.

Моя мама не болела за «Манчестер Юнайтед», она просто любила футбол. И понимала, что такое настоящий великий игрок», – сказал Роджерс. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sapo
До слез , Роналду легенда футбола и хороши человек много раз это доказывал своими поступками и благотворителтностью , а его хейтеры просто недалекие
Согласен. Всякие ригоберы, домианы и прочие климовы даже ногтя Криштиану не стоят
Есть у Криша такое, он и свою маму боготворит!
Роналду великий игрок не смотря на некоторые его поведение, но у всех у нас есть свои ошибки и характер...
Даа, в первый свой заход в МЮ Роналду был классным.
Моя мама, царствия ей небесного, была равнодушна к западной музыке, для неё это, как она говорила, "сплошной шум". Тем не менее, когда по радио играли АС/DC, она всегда их узнавала.
Как просто публичному человеку сделать доброе дело,которое люди будут помнить.Респект Криштиану!
Ну надо же - мама Роджерса разбиралась в футболе лучше многих тренеров, игроков и прочих "икспертов"!
Роналду вообще великий человек. Он очень добрый и простой, делал и всегда делает добрые дела. Именно вот такие истории раскрывают суть человека. А в интернете очень много зовзг людей. Пусть живут в своём негативе. А Роналду величайший в истории.
злых*
