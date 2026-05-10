Роджерс о Роналду: «Криштиану был любимым футболистом моей мамы. После игры он поздоровался с ней, сфотографировался и сказал добрые слова, я никогда этого не забуду»

Роджерс о Роналду: он был любимым футболистом моей мамы.

Главный тренер «Аль-Кадисии» Брендан Роджерс рассказал трогательную историю о Криштиану Роналду .

«Наша связь тянется уже очень давно. Когда я был молодым тренером в «Челси », моя мама присутствовала на матче против «Манчестер Юнайтед». Она хотела познакомиться с Роналду, который тогда был ее любимым футболистом, несмотря на то, что я работал в «Челси».

После игры я поговорил с Криштиану и спросил, может ли он поздороваться с моей мамой – и он это сделал. Она умерла в 2010 году.

Когда он познакомился с ней, это значило все и для меня, и для нее. Он уделил ей время, сфотографировался с ней, сказал добрые слова – и это навсегда осталось со мной. Именно с того момента между нами и появилась эта связь.

Он совершил невероятные вещи в своей карьере, и, вероятно, именно из-за него сюда приехало так много людей из Европы и со всего мира. Но я никогда не забуду тот момент, потому что он был очень особенным для моей мамы и, конечно, для меня.

Моя мама не болела за «Манчестер Юнайтед », она просто любила футбол. И понимала, что такое настоящий великий игрок», – сказал Роджерс.