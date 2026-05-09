🎥 Флика обескуражил вопрос о Хуанито. Ханси был в «Баварии», когда испанец бутсой врезал в лицо Маттеусу

На пресс-конференции перед класико в 35-м туре Ла Лиги Ханси Флику задали много вопросов о драке Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде. Немец отвечал по протоколу – это чужая команда, к происходящему он отношения не имеет.

Тренера «Барсы» добил вопрос о Хуанито. Журналист спросил, помнит ли Ханс-Дитер, кто это такой, и считает ли немец, что Хуанито олицетворяет ценности «королевского клуба», как об экс-игроке говорит Альваро Арбелоа. Флик был обескуражен:

«Я не буду отвечать на этот вопрос, ладно? Извините. У меня нет ответа. Я не знаю, что делать с таким вопросом».

А Флик отлично знает, кто такой Хуанито. Ханси был игроком «Баварии», когда в 1987 году мюнхенцы сразились с «Мадридом» в полуфинале Кубка европейских чемпионов. Та встреча закончила карьеру испанца в «королевском клубе».

Рекордмайстер уже в первом тайме забил трижды. На 39-й минуте Лотар Маттеус грубо сфолил на защитнике «сливочных» Чендо, в тот момент Хуанито окончательно потерял голову. Сперва сам Чендо повалил немца на газон, к лежачему подлетел Хуанито и ударил Маттеуса в грудь. Арбитр вмешался в эпизод, но не успел помешать испанцу зарядить Лотару бутсой в лицо.

Хуанито получил красную, «Бавария» победила со счетом 4:1, в ответной игре «сливочные» забили только один гол. А испанский хулиган получил от УЕФА бан на пять лет, в конце сезона «Мадрид» расторг контракт с Хуанито.

В финале того розыгрыша Кубка европейских чемпионов «Бавария» уступила «Порту». Европейский титул с мюнхенцами Флик взял уже в статусе главного тренера – в 2020-м его команда собрала все трофеи.