🎥 Упамекано и Дембеле в обнимку покидали «Альянц Арену». Растрогали Энрике

Школьные друзья Дайо Упамекано и Усман Дембеле в обнимку покидали «Альянц Арену» после ответного матча «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Парижане обыграли мюнхенцев со счетом 6:5 по сумме двух встреч.

Картина растрогала Луиса Энрике:

«После нашей игры в Мюнхене против отличной команды я увидел замечательное видео, на котором Дайо Упамекано и Усман Дембеле обнимаются после матча. Это важное видео, оно показывает, что в футболе нет настоящих проигравших.

Проигрыш – это нормальная часть жизни, очень важно уметь проигрывать. Ты отдаешь все силы на сто процентов, а потом должен принять результат. Мои поздравления господину Упамекано. Я хочу видеть то же самое, когда мы проигрываем. Нам нужно показать молодым людям, что нужно уметь проигрывать. Это важно».

