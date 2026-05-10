Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3

Фанаты «Славии» сорвали чемпионский матч команды.

Матч между «Славией» и Спартой » в чемпионате Чехии не был доигран после прорыва фанатов хозяев на поле.

До конца встречи оставалось около трех минут, «Славия » вела в счете 3:2 и в случае победы становилась чемпионом.

Однако в этот момент болельщики команды с дымовыми шашками и файерами выбежали на поле и атаковали игроков «Спарты» – вратаря Якуба Суровчика, защитника Якуба Мартинеца и нападающего Матиаша Войту . Команды скрылись в подтрибунном помещении.

Главный судья приостановил матч на несколько минут. Игроки «Спарты» вскоре вернулись на поле, однако гости отказались продолжать встречу. После этого было принято решение не доигрывать встречу.

Дисциплинарная комиссия примет решение на следующей неделе. Ожидается, что «Славия» получит техническое поражение со счетом 0:3, а «Спарте» будет присуждена победа.

Таким образом, борьба за чемпионство останется открытой. В этом случае «Спарта» будет отставать от лидера на пять очков за три тура до конца сезона.