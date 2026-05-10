  Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3

Фанаты «Славии» сорвали чемпионский матч команды.

Матч между «Славией» и Спартой» в чемпионате Чехии не был доигран после прорыва фанатов хозяев на поле.

До конца встречи оставалось около трех минут, «Славия» вела в счете 3:2 и в случае победы становилась чемпионом. 

Однако в этот момент болельщики команды с дымовыми шашками и файерами выбежали на поле и атаковали игроков «Спарты» – вратаря Якуба Суровчика, защитника Якуба Мартинеца и нападающего Матиаша Войту. Команды скрылись в подтрибунном помещении. 

Главный судья приостановил матч на несколько минут. Игроки «Спарты» вскоре вернулись на поле, однако гости отказались продолжать встречу. После этого было принято решение не доигрывать встречу. 

Дисциплинарная комиссия примет решение на следующей неделе. Ожидается, что «Славия» получит техническое поражение со счетом 0:3, а «Спарте» будет присуждена победа.

Таким образом, борьба за чемпионство останется открытой. В этом случае «Спарта» будет отставать от лидера на пять очков за три тура до конца сезона.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: iDNES.cz
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Сказочные ...
Слабоумие и отвага ✊
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Сказочные ...
заглянул в комменты для того чтобы увидеть это слово))
На редактирование на спортсе решили окончательно подзабить? В такой короткой новости столько ошибок.. позорище какое-то
Ответ TheCasper13
На редактирование на спортсе решили окончательно подзабить? В такой короткой новости столько ошибок.. позорище какое-то
И ведь эти люди получают какие-то деньги. Меня это просто выводит из себя. Пачка школяров получает деньги ни за что. Лишь бы побыстрее (хотя в отношении спортса - это "перепечатав” побыстрее). Ни грамотности, ни литературности.
Ответ TheCasper13
На редактирование на спортсе решили окончательно подзабить? В такой короткой новости столько ошибок.. позорище какое-то
Комментарий скрыт
«Ожидается, что «Спарта» получит техническое поражение со счетом 0:3, а «Спарте» будет присуждена победа.»

А Славия, я так понимаю, просто в сторонке покурит?
Ответ Чокопай
«Ожидается, что «Спарта» получит техническое поражение со счетом 0:3, а «Спарте» будет присуждена победа.» А Славия, я так понимаю, просто в сторонке покурит?
и ведь даже при таком абсурдном исходе Спарта получит 3 очка (техническая победа + техническое поражение), а Славия - 0
это как неправильно решать задачу и получить правильный ответ
Ответ Чокопай
«Ожидается, что «Спарта» получит техническое поражение со счетом 0:3, а «Спарте» будет присуждена победа.» А Славия, я так понимаю, просто в сторонке покурит?
Уже исправили. Но всё равно бредово написано : мол после того как команды покинули поле, через некоторое время Спарта вышла на поле, но игроки отказались продолжать матч. В таком случае, это Славия вышла на поле, а Спарта отказалась продолжать матч.
Какая из команд играла дома, а какая на выезде? Так и не понял
Ответ misha_gans
Какая из команд играла дома, а какая на выезде? Так и не понял
Славия хозяева, Спарта гости.
Ответ misha_gans
Какая из команд играла дома, а какая на выезде? Так и не понял
домашняя играла дома, выездная - на выезде. что тут непонятного?!?!?!?!?
кто там хозяева , кто станет чемпионом , кто не захотел играть ? ничего не понятно 😄
Ответ тигр настоящий
кто там хозяева , кто станет чемпионом , кто не захотел играть ? ничего не понятно 😄
Типично для этого сайта, заголовки статей пишут не авторы, а непонятно кто.
Ответ тигр настоящий
кто там хозяева , кто станет чемпионом , кто не захотел играть ? ничего не понятно 😄
Вы еще грамотность от них потребуйте))
Спортс деградирует с каждым годом
Это потому что фан-ай-ди у них нет! ☝️
Перечитал два раза - и нифига не понял
Ответ Tigris
Перечитал два раза - и нифига не понял
Комментарий скрыт
Дикие люди
Пьяный мастер
Нет. Пьяный автор
