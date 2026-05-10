МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС в субботу «Интер Майами » Лионеля Месси в гостях победил «Торонто » (4:2) – 38-летний аргентинец забил и сделал 2 ассиста.

В ночь на воскресенье «Атланта » Алексея Миранчука уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройса (1:2), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова разгромлен на выезде «Портлендом» (0:6).

МЛС. Регулярный чемпионат 9 мая 17:00, БМО Филд Торонто Завершен 2 - 4 0.94 xG 1.72 Интер Майами Матч окончен Emilio Aristizábal Chavarriaga

90’ 89’ Dániel Pintér Emilio Aristizábal Chavarriaga

82’ 78’ Брайт Айяла 78’ Суарес Dániel Pintér 78’ Сеговия Preston Plambeck 75’ Месси

73’ Регилон

Эдвардс Micah Chisholm 70’ 68’ Аллен Регилон Cimermancic Этьен 65’ Kerr Emilio Aristizábal Chavarriaga 65’ 61’ Суарес 56’ Суарес

Эдвардс 51’ 2 тайм Перерыв 44’ Де Поль

Торонто Гавран, Эдвардс, Монлуис, Циммерман, Franklin, Осорио, Alonso Coello Camarero, Шаллои, Cimermancic, Henry, Kerr Запасные: Fletcher Bank, Kerr, Adisa Ajahni-Onifade De Rosario, Ярбро, Эдвардс, Cimermancic, Гомис, Stefan Kapor, Jahmarie Justin Kasheem Nolan 1 тайм Интер Майами: Сент-Клэр, Аллен, Силва, Лухан, Мура, Сеговия, Брайт, Де Поль, Бертераме, Суарес, Месси Запасные: Руис, Alexander Shaw, Сильветти, Аллен, Брайт, Фалькон, Суарес, Риос, Сеговия

МЛС. Регулярный чемпионат 9 мая 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум Атланта Юнайтед Завершен 1 - 2 0.97 xG 1.98 Лос-Анджелес Гэлакси Матч окончен 90’ +1’ Пэйнтсил Йосида Cooper Wyatt Sanchez Сержио Сантос 83’ Беррокаль Михай 83’ 79’ Габриэл Пек

74’ Габриэл Пек

73’ Lucas Agustín Sanabria Magolé Wynder 73’ Harbor Michael Tarczynski-Miller Томми Латте-Лат Тогаси 71’ Лобжанидзе Бреннан 71’ Торрес

69’ 65’ Хаак Ройс Галарса Торрес 60’ 53’ Глеснес 2 тайм Перерыв 45’ +3’ Vanney Мартино 45’ +1’ Беррокаль 30’ Cooper Wyatt Sanchez 28’ Грегерсен 26’ Атланта Юнайтед Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Грегерсен, Tomás Jacob, Муюмба, Лобжанидзе, Галарса, Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Латте-Лат Запасные: Беррокаль, Reilly, Хибберт, Edwards, Амадор, Лобжанидзе, Латте-Лат, Галарса, Cooper Wyatt Sanchez 1 тайм Лос-Анджелес Гэлакси: Марсинковски, Нелсон, Carlos Emiro Garcés Torres, Глеснес, Cuevas, Серрильо, Хаак, Harbor Michael Tarczynski-Miller, Lucas Agustín Sanabria Magolé, Габриэл Пек, Пэйнтсил Запасные: Мичович, Хаак, Lucas Agustín Sanabria Magolé, Parente, Ямане, Troy Elgersma, Рамуш, Harbor Michael Tarczynski-Miller, Пэйнтсил

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

