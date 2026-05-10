Матч окончен
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.
В чемпионате МЛС в субботу «Интер Майами» Лионеля Месси в гостях победил «Торонто» (4:2) – 38-летний аргентинец забил и сделал 2 ассиста.
В ночь на воскресенье «Атланта» Алексея Миранчука уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройса (1:2), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова разгромлен на выезде «Портлендом» (0:6).
МЛС
Регулярный чемпионат
9 мая 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Завершен
1 - 2
0.97xG1.98
10 мая 02:30, Providence Park
Завершен
6 - 0
1.37xG0.49
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
58 комментариев
603-й гол Суареса и 409-я передача Месси в своих карьерах)
Не поклонник Месси, но он велик
А Роналду?
Самокат
Интер сдувается к концу матча уже во второй игре подряд... Тревожная тенденция... А Месси- гений. Фактос!💥💥💥
Так было в прошлой сезоне в каждой игре. К концу тайма сливаются.
главное не полпустили вначале, обычно защита привозит гол в первые минут пять
За Интер Майами 👋👋👋
за День Победы!!!
За лучшего футболиста всех времен Лео Месси 18.12.2022 🏆🥇👑🇦🇷
Всего один чм из пяти возможных...... Всего 1))))
Как видишь ЧМ такая вершина которая не всем по плечу,но он все таки добился своей мечты,желаю ему добиться этой мечты вторично.
Запудрили мозги Месси с Де Полем канадцам и с добавкой после своего же штрафного 7-ка Интера в притирочку положил свой голешник)
Регилона с первым голом за Майами! Месси со второй передачей в матче и 410-й в карьере!
Месси гол и 1 + 2 в матче - красавчик)
До чего же хорош Месси. Это ужас сколько он индивидуальных голов забил . Не один игрок мира не забил столько голов за счет индивидуального мастерства . И близко .
Интер Майами так держать ✊✊✊
