  МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»
МЛС. «Интер Майами» c 1+2 Месси победил «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Гэлакси» Ройса, «Канзас Сити» Шапи пропустил 6 голов от «Портленда»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС в субботу «Интер Майами» Лионеля Месси в гостях победил «Торонто» (4:2) – 38-летний аргентинец забил и сделал 2 ассиста.

В ночь на воскресенье «Атланта» Алексея Миранчука уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройса (1:2), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова разгромлен на выезде «Портлендом» (0:6).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
9 мая 17:00, БМО Филд
Торонто
2 - 4
0.94xG1.72
Интер Майами
  Emilio Aristizábal Chavarriaga
90’
89’
Dániel Pintér
  Emilio Aristizábal Chavarriaga
82’
78’
Брайт   Айяла
78’
Суарес   Dániel Pintér
78’
Сеговия   Preston Plambeck
75’
  Месси
73’
  Регилон
Эдвардс   Micah Chisholm
70’
68’
Аллен   Регилон
Cimermancic   Этьен
65’
Kerr   Emilio Aristizábal Chavarriaga
65’
61’
Суарес
56’
  Суарес
Эдвардс
51’
2тайм
Перерыв
44’
  Де Поль
Торонто
Гавран, Эдвардс, Монлуис, Циммерман, Franklin, Осорио, Alonso Coello Camarero, Шаллои, Cimermancic, Henry, Kerr
Запасные: Fletcher Bank, Kerr, Adisa Ajahni-Onifade De Rosario, Ярбро, Эдвардс, Cimermancic, Гомис, Stefan Kapor, Jahmarie Justin Kasheem Nolan
1тайм
Интер Майами:
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Лухан, Мура, Сеговия, Брайт, Де Поль, Бертераме, Суарес, Месси
Запасные: Руис, Alexander Shaw, Сильветти, Аллен, Брайт, Фалькон, Суарес, Риос, Сеговия
9 мая 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
1 - 2
0.97xG1.98
Лос-Анджелес Гэлакси
90’
+1’
Пэйнтсил   Йосида
Cooper Wyatt Sanchez   Сержио Сантос
83’
Беррокаль   Михай
83’
79’
  Габриэл Пек
74’
  Габриэл Пек
73’
Lucas Agustín Sanabria Magolé   Wynder
73’
Harbor Michael Tarczynski-Miller   Томми
Латте-Лат   Тогаси
71’
Лобжанидзе   Бреннан
71’
  Торрес
69’
65’
Хаак   Ройс
Галарса   Торрес
60’
53’
Глеснес
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Vanney
Мартино
45’
+1’
Беррокаль
30’
Cooper Wyatt Sanchez
28’
Грегерсен
26’
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Беррокаль, Грегерсен, Tomás Jacob, Муюмба, Лобжанидзе, Галарса, Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Латте-Лат
Запасные: Беррокаль, Reilly, Хибберт, Edwards, Амадор, Лобжанидзе, Латте-Лат, Галарса, Cooper Wyatt Sanchez
1тайм
Лос-Анджелес Гэлакси:
Марсинковски, Нелсон, Carlos Emiro Garcés Torres, Глеснес, Cuevas, Серрильо, Хаак, Harbor Michael Tarczynski-Miller, Lucas Agustín Sanabria Magolé, Габриэл Пек, Пэйнтсил
Запасные: Мичович, Хаак, Lucas Agustín Sanabria Magolé, Parente, Ямане, Troy Elgersma, Рамуш, Harbor Michael Tarczynski-Miller, Пэйнтсил
10 мая 02:30, Providence Park
Портленд Тимберс
Завершен
6 - 0
1.37xG0.49
Спортинг Канзас Сити
76’
Капита   Африфа
76’
Капита
  Келси
74’
72’
Йовелич   Taylor Calheira
  Ласситер
71’
Давид Кошта   Аравена
61’
Фори   Smith
61’
Алвес   Ласситер
61’
Бассетт   Ортис
61’
60’
Йонсен   Бассонг
53’
Ethan Andrew Bartlow
46’
Ману Гарсия   Харрис
46’
Сулейманов   Ian Alexander James
Кайседо   Чара
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Reid
41’
Davis
Кайседо
33’
  Davis
26’
  Бассетт
22’
19’
Йонсен
  Келси
15’
  Вельде
6’
Портленд Тимберс
Пантемис, Миллер, Серман, Бай, Фори, Кайседо, Бассетт, Давид Кошта, Алвес, Вельде, Келси
Запасные: Алвес, Мьюз, Sawyer George Jura, Бассетт, Давид Кошта, Фори, Кайседо, Alexander Bonetig, Мора
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Кливленд, Reid, Wyatt Thomas Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Davis, Сулейманов, Jacob Bartlett, Йонсен, Капита, Йовелич, Ману Гарсия
Запасные: Schewe, Сулейманов, Пулскамп, Macielo Tschantret, Йонсен, Капита, Йовелич, Ману Гарсия, Pierre Lurot
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
603-й гол Суареса и 409-я передача Месси в своих карьерах)
Не поклонник Месси, но он велик
Не поклонник Месси, но он велик
А Роналду?
Интер сдувается к концу матча уже во второй игре подряд... Тревожная тенденция... А Месси- гений. Фактос!💥💥💥
Интер сдувается к концу матча уже во второй игре подряд... Тревожная тенденция... А Месси- гений. Фактос!💥💥💥
Так было в прошлой сезоне в каждой игре. К концу тайма сливаются.
Интер сдувается к концу матча уже во второй игре подряд... Тревожная тенденция... А Месси- гений. Фактос!💥💥💥
главное не полпустили вначале, обычно защита привозит гол в первые минут пять
За Интер Майами 👋👋👋
За Интер Майами 👋👋👋
за День Победы!!!
За лучшего футболиста всех времен Лео Месси 18.12.2022 🏆🥇👑🇦🇷
За лучшего футболиста всех времен Лео Месси 18.12.2022 🏆🥇👑🇦🇷
Всего один чм из пяти возможных...... Всего 1))))
Всего один чм из пяти возможных...... Всего 1))))
Как видишь ЧМ такая вершина которая не всем по плечу,но он все таки добился своей мечты,желаю ему добиться этой мечты вторично.
Запудрили мозги Месси с Де Полем канадцам и с добавкой после своего же штрафного 7-ка Интера в притирочку положил свой голешник)
Регилона с первым голом за Майами! Месси со второй передачей в матче и 410-й в карьере!
Месси гол и 1 + 2 в матче - красавчик)
До чего же хорош Месси. Это ужас сколько он индивидуальных голов забил . Не один игрок мира не забил столько голов за счет индивидуального мастерства . И близко .
Интер Майами так держать ✊✊✊
