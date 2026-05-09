Флик о конфликте Вальверде и Тчуамени перед класико: «Такое случается по всему миру, не только в «Реале». Я был удивлен, но мне все равно, это не мой клуб»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о конфликтах в «Реале» перед класико.

Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

– Нам предстоит историческое класико. Окажет ли влияние то, что произошло в «Реале»?

– Мы должны играть и показывать результат. Это то, что я хочу увидеть. Мы провели фантастический сезон как команда, и это то, что я хочу увидеть завтра. Все хотят увидеть лучший матч, который может предложить Ла Лига . Завтра я хочу увидеть команду. Мы сосредоточены.

– У «Реала» кризис. Как вы думаете, легче ли обыграть «Реал» в таком состоянии? Являетесь ли вы явными фаворитами?

– Мы хотим победить дома. У нас фантастическая команда, и болельщики поддерживают нас. Для них это тоже класико, и они тоже хотят победить. Это нормально. В конце концов, класико важно для всех. Для них и для нас. Мы играем дома и хотим победить.

– Были ли вы удивлены новостями о конфликте в «Реале»?

– Такое случается по всему миру. Не только в «Реале». Я был немного удивлен, но мне все равно, это не мой клуб. Это не моя команда. Я не думаю об этом.

– Вам когда-нибудь приходилось улаживать конфликты в качестве тренера?

– Самое главное, и что я больше всего ценю в этом клубе, – это то, что мы все едины. Когда что-то случается, мы все делаем одно и то же. Такое случается в футболе, в жизни. Это ненормально, но такое случается. Главное – это общение. Вот что мы делаем, – сказал Флик.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 10 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.