Флик о конфликте Вальверде и Тчуамени перед класико: «Такое случается по всему миру, не только в «Реале». Я был удивлен, но мне все равно, это не мой клуб»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о конфликтах в «Реале» перед класико.

Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

– Нам предстоит историческое класико. Окажет ли влияние то, что произошло в «Реале»?

– Мы должны играть и показывать результат. Это то, что я хочу увидеть. Мы провели фантастический сезон как команда, и это то, что я хочу увидеть завтра. Все хотят увидеть лучший матч, который может предложить Ла Лига. Завтра я хочу увидеть команду. Мы сосредоточены. 

– У «Реала» кризис. Как вы думаете, легче ли обыграть «Реал» в таком состоянии? Являетесь ли вы явными фаворитами?

– Мы хотим победить дома. У нас фантастическая команда, и болельщики поддерживают нас. Для них это тоже класико, и они тоже хотят победить. Это нормально. В конце концов, класико важно для всех. Для них и для нас. Мы играем дома и хотим победить.

– Были ли вы удивлены новостями о конфликте в «Реале»?

– Такое случается по всему миру. Не только в «Реале». Я был немного удивлен, но мне все равно, это не мой клуб. Это не моя команда. Я не думаю об этом.

– Вам когда-нибудь приходилось улаживать конфликты в качестве тренера?

– Самое главное, и что я больше всего ценю в этом клубе, – это то, что мы все едины. Когда что-то случается, мы все делаем одно и то же. Такое случается в футболе, в жизни. Это ненормально, но такое случается. Главное – это общение. Вот что мы делаем, – сказал Флик.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 10 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Флик конечно супер дипломат. Никак не вытянешь горячий заголовок. Супер адекватен
Комментарий скрыт
Да можно написать, что Флик не стал глумиться над ситуацией в Реале
Дожились, что на прессконференции обсуждают драку в Реале...
Это вина на 100% Переса. Он своими решениями довёл до того, что игроки ни во что не ставят тренера и диктуют условия.
Нет авторитетов не в раздевалке, не у тренеров, да и презедент теперь заложник вливаний кучи бабла в зажравшихся Прим.
Теперь я даже сам с любопытством бы посмотрел продолжение шоу, если назначат Моура. Любой другой адекватный тренер, без условия полного контроля, не пойдёт сейчас в Реал.
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
Барса в этом плане красавцы, привлекли молодёжь, дали тренеру свободу действий, где-то залатали дыры стариками. В итоге рычаги сработали на победу в Лиге, хоть и в минус имиджу. Но тут выбор был сложный.
Да хватит уже скулить на Переса. Под его руководством клуб взял 7 ЛЧ (аналогов в мире нет), уж он точно не хуже тебя и тебе подобных плакс знает что лучше для клуба.
Флик сказал: «Я был удивлен, но мне все равно, это не мой клуб».
А про себя добавил: «Господи, спасибо, что это не мой клуб».
Флик просто не хочет указывать прямым текстом что в Реале бардак. Дипломатия на уровне, но наверняка про себя немец устал биться головой о стол в недоумении от ситуации по Реалу с фейспалмом.
Да это просто ни его дело, вот и всё.
Он нормальный мужик, а не сплетник, чтобы обсуждать ситуации связанные с чужими клубами.
Что не скажешь про большинство юзеров этого сайта, которые ой как «переживают» за Реал, и особенно за его «легендарного» тренера Алонсо, что с утра до вечера то и делают, как плачут по этому поводу. По факту же, реальные болельщики клуба после беззубых игр в ЛЧ (под руководством Алонсо) не жалеют совсем, и понимают, что неудачи с выбором тренера бывают у всех клубов. И это как раз тот самый случай. Ну тянет он пока уровень топ-клуба (особенно так как Реал. Может в Ливере получится, но это такая же лотерея в которые сыграл Перес).
Да, в Реале в ближайшее время скорее всего будет чехарда тренеров, но рано или поздно найдут своего Зидана/Анчелотти, и тогда все заткнутся и вернутся к старым слёзам, что Перес всё купил 🤣
Короче Флик не каталонец)
Мадрид-ТВ ещё не обвинили Барселону и негрейру в том что случился конфликт между Тчуамени и Вальверде?
Шурналюхи везде одинаковые: ты получил тактичный ответ один раз, второй, но все равно продолжаешь задавать наводящие вопросы...
Лучше дочь профурсетка, чем сын спортивный журналюх
Журналисты везде дауны лютые.
Вот ежели во время класико игроки Реала между собой подерутся вот тогда сезон был не зря…
Очень дипломатично, хотелось бы искры какой-то
Чего ожидают журналисты, задавая вопрос про конфликт в Реале, пусть Пересу, Арбелоа или игрокам Реала задают эти вопросы...
