Флик о конфликте Вальверде и Тчуамени перед класико: «Такое случается по всему миру, не только в «Реале». Я был удивлен, но мне все равно, это не мой клуб»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о конфликтах в «Реале» перед класико.
Ранее сообщалось, что Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались во время тренировки в четверг, в результате чего уругваец был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще в среду. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.
– Нам предстоит историческое класико. Окажет ли влияние то, что произошло в «Реале»?
– Мы должны играть и показывать результат. Это то, что я хочу увидеть. Мы провели фантастический сезон как команда, и это то, что я хочу увидеть завтра. Все хотят увидеть лучший матч, который может предложить Ла Лига. Завтра я хочу увидеть команду. Мы сосредоточены.
– У «Реала» кризис. Как вы думаете, легче ли обыграть «Реал» в таком состоянии? Являетесь ли вы явными фаворитами?
– Мы хотим победить дома. У нас фантастическая команда, и болельщики поддерживают нас. Для них это тоже класико, и они тоже хотят победить. Это нормально. В конце концов, класико важно для всех. Для них и для нас. Мы играем дома и хотим победить.
– Были ли вы удивлены новостями о конфликте в «Реале»?
– Такое случается по всему миру. Не только в «Реале». Я был немного удивлен, но мне все равно, это не мой клуб. Это не моя команда. Я не думаю об этом.
– Вам когда-нибудь приходилось улаживать конфликты в качестве тренера?
– Самое главное, и что я больше всего ценю в этом клубе, – это то, что мы все едины. Когда что-то случается, мы все делаем одно и то же. Такое случается в футболе, в жизни. Это ненормально, но такое случается. Главное – это общение. Вот что мы делаем, – сказал Флик.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится 10 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.
Это вина на 100% Переса. Он своими решениями довёл до того, что игроки ни во что не ставят тренера и диктуют условия.
Нет авторитетов не в раздевалке, не у тренеров, да и презедент теперь заложник вливаний кучи бабла в зажравшихся Прим.
Теперь я даже сам с любопытством бы посмотрел продолжение шоу, если назначат Моура. Любой другой адекватный тренер, без условия полного контроля, не пойдёт сейчас в Реал.
А про себя добавил: «Господи, спасибо, что это не мой клуб».
Он нормальный мужик, а не сплетник, чтобы обсуждать ситуации связанные с чужими клубами.
Что не скажешь про большинство юзеров этого сайта, которые ой как «переживают» за Реал, и особенно за его «легендарного» тренера Алонсо, что с утра до вечера то и делают, как плачут по этому поводу. По факту же, реальные болельщики клуба после беззубых игр в ЛЧ (под руководством Алонсо) не жалеют совсем, и понимают, что неудачи с выбором тренера бывают у всех клубов. И это как раз тот самый случай. Ну тянет он пока уровень топ-клуба (особенно так как Реал. Может в Ливере получится, но это такая же лотерея в которые сыграл Перес).
Да, в Реале в ближайшее время скорее всего будет чехарда тренеров, но рано или поздно найдут своего Зидана/Анчелотти, и тогда все заткнутся и вернутся к старым слёзам, что Перес всё купил 🤣
