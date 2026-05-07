🤯 «Энрике – гений». Фанаты раскусили, почему Сафонов постоянно выбивал в аут
Кто смотрел ответный матч «Баварии» и «ПСЖ», тот в цирке не смеется тот точно заметил, что Матвей Сафонов подозрительно неточен на вводе мяча в игру. Настолько, что пора бить тревогу.
В соцсетях так и сделали, но быстро разобрались с вопросом, пересмотрев некоторые эпизоды игры.
Один пример, которого достаточно.
А теперь комментарий, набравший пять миллионов просмотров:
«Сафонов намеренно выбивает каждый мяч в аут, чтобы «Бавария» вводила его в игру – и всегда на фланге Олисе. Таким образом парижане перегружали правый фланг, создавая на нем численное преимущество и не позволяя Майклу найти свободное пространство. Это одна из причин, почему он сегодня не показался таким острым».
И реакции.
💭 «Энрике – гений».
💭 «Во время матча я думал про себя: «Как, черт возьми, можно играть с Сафоновым, если он не способен выбить матч от ворот». Такое вот у меня понимание тактики».
💭 «Артета назовет это терроризмом».
💭 «Полное неуважение к Диасу».
💭 «Сафонову поручили выносить мяч в зону Олисе, чтобы сузить пространство в той зоне. Это великолепно!!! Что-то из американского футбола. В финале будет битва испанских умов».
Видимо многие болелы(или даже глоры) ПСЖ на деле в футболе вообще не шарят, максимум их познаний хватает на "в какой форме наши"...
Хочу напомнить, что у Матвея плохое зрение. На короткой дистанции линзы спасают, но дальше определённой степени чёткость зрения может быть даже хуже, чем без них. Я сам больше 10 лет в очках хожу, на стройке работал в них много. Так что знаю это на своём примере.
Таким же образом Фред Ширро (Филадельфия) погасил Бобби Орра (Бостон) когда Филадельфия играла с Бостоном в плей-офф (и не только).
Он требовал от игроков, чтобы те делали набросы в зону именно в сектор Орра.
И Бобби Орр в разы быстрее выдыхался.
Сафонов в этом матче: передачи 7/33 (21% точных) (их них лонгболлы - 6/32 (19%).
*впрочем за момент с неслучившимся пенальти и минимум еще одним эпизодом на выходе критики больше. Все же чтобы выигрывать длинные мячи нужно, что бы кто-то их выигрывал... а тут главный боец за верх - Хвича (1 выигранное верховое единоборство), ну, а по всему полю великан Невеш, само собой (2 из 3-х... это как у Маркиньоса и больше всех в команде).