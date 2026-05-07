🤯 «Энрике – гений». Фанаты раскусили, почему Сафонов постоянно выбивал в аут

Кто смотрел ответный матч «Баварии» и «ПСЖ», тот в цирке не смеется тот точно заметил, что Матвей Сафонов подозрительно неточен на вводе мяча в игру. Настолько, что пора бить тревогу.

В соцсетях так и сделали, но быстро разобрались с вопросом, пересмотрев некоторые эпизоды игры.

Один пример, которого достаточно.

А теперь комментарий, набравший пять миллионов просмотров :

«Сафонов намеренно выбивает каждый мяч в аут, чтобы «Бавария» вводила его в игру – и всегда на фланге Олисе. Таким образом парижане перегружали правый фланг, создавая на нем численное преимущество и не позволяя Майклу найти свободное пространство. Это одна из причин, почему он сегодня не показался таким острым».

И реакции.

💭 «Энрике – гений».

💭 «Во время матча я думал про себя: «Как, черт возьми, можно играть с Сафоновым, если он не способен выбить матч от ворот». Такое вот у меня понимание тактики».

💭 «Артета назовет это терроризмом».

💭 «Полное неуважение к Диасу».

💭 «Сафонову поручили выносить мяч в зону Олисе, чтобы сузить пространство в той зоне. Это великолепно!!! Что-то из американского футбола. В финале будет битва испанских умов».