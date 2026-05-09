В Нью-Джерси снизят стоимость билетов на поезд к стадиону на ЧМ-2026 – $105 вместо $150

Стоимость поездки на поезде к стадиону финала ЧМ-2026 снизят после критики болельщиков и спора с ФИФА.

«Нью-Джерси Транзит» уменьшит цену билета туда-обратно на матчи ЧМ-2026 на «Метлайф Стэдиум» со 150 до 105 долларов. Это стало возможно после привлечения поддержки от «спонсоров и других источников» – скидка составит как минимум 30%.

В обычное время поездка туда-обратно стоит 12,90 доллара, но на время чемпионата мира тариф изначально хотели поднять более чем в 11 раз – до 150 долларов.

Решение вызвало резкую критику и привело к публичному спору между губернатором Нью-Джерси Мики Шерилл и ФИФА. Шерилл настаивала, что расходы на транспорт к матчам ЧМ не должны ложиться на местных налогоплательщиков и обычных пассажиров «Нью-Джерси Транзит».

Глава «Нью-Джерси Транзит» Крис Коллури объяснил, что губернатор поставила две задачи: не перекладывать финансовую нагрузку на жителей Нью-Джерси и при этом использовать чемпионат мира как возможность показать штат, его экономику и культуру.

«В соответствии с этим обязательством губернатор поручила мне снизить стоимость билетов. Теперь мы можем сказать, что снизим цену как минимум на 30% – или на 45 долларов», – сказал Коллури.

По его словам, деньги на снижение тарифа поступят от спонсоров и других частных источников. Конкретные компании пока не раскрываются. При этом ФИФА в финансировании не участвует.

Представитель Шерилл подчеркнул, что губернатор по-прежнему считает: ФИФА должна помогать оплачивать перевозку болельщиков к матчам.

«Поскольку этого не произошло, она поручила «Нью-Джерси Транзит» найти частные средства, не связанные с налогоплательщиками, чтобы существенно снизить тариф. Губернатор благодарна всем компаниям, которые уже помогли уменьшить расходы для владельцев билетов», – заявил представитель.

Билеты на поезд поступят в продажу в среду, 13 мая. Их нужно будет бронировать заранее.

«Метлайф Стэдиум» примет восемь матчей ЧМ-2026, включая финал 19 июля. Ожидается, что на игры по железной дороге будут добираться до 40 тысяч человек.