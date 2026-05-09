В Нью-Джерси снизят стоимость билетов на поезд к стадиону на ЧМ-2026 – $105 вместо $150

Стоимость поездки на поезде к стадиону финала ЧМ-2026 снизят после критики болельщиков и спора с ФИФА.

«Нью-Джерси Транзит» уменьшит цену билета туда-обратно на матчи ЧМ-2026 на «Метлайф Стэдиум» со 150 до 105 долларов. Это стало возможно после привлечения поддержки от «спонсоров и других источников» – скидка составит как минимум 30%.

В обычное время поездка туда-обратно стоит 12,90 доллара, но на время чемпионата мира тариф изначально хотели поднять более чем в 11 раз – до 150 долларов.

Решение вызвало резкую критику и привело к публичному спору между губернатором Нью-Джерси Мики Шерилл и ФИФА. Шерилл настаивала, что расходы на транспорт к матчам ЧМ не должны ложиться на местных налогоплательщиков и обычных пассажиров «Нью-Джерси Транзит».

Глава «Нью-Джерси Транзит» Крис Коллури объяснил, что губернатор поставила две задачи: не перекладывать финансовую нагрузку на жителей Нью-Джерси и при этом использовать чемпионат мира как возможность показать штат, его экономику и культуру.

«В соответствии с этим обязательством губернатор поручила мне снизить стоимость билетов. Теперь мы можем сказать, что снизим цену как минимум на 30% – или на 45 долларов», – сказал Коллури.

По его словам, деньги на снижение тарифа поступят от спонсоров и других частных источников. Конкретные компании пока не раскрываются. При этом ФИФА в финансировании не участвует.

Представитель Шерилл подчеркнул, что губернатор по-прежнему считает: ФИФА должна помогать оплачивать перевозку болельщиков к матчам.

«Поскольку этого не произошло, она поручила «Нью-Джерси Транзит» найти частные средства, не связанные с налогоплательщиками, чтобы существенно снизить тариф. Губернатор благодарна всем компаниям, которые уже помогли уменьшить расходы для владельцев билетов», – заявил представитель.

Билеты на поезд поступят в продажу в среду, 13 мая. Их нужно будет бронировать заранее.

«Метлайф Стэдиум» примет восемь матчей ЧМ-2026, включая финал 19 июля. Ожидается, что на игры по железной дороге будут добираться до 40 тысяч человек.

Я наверное что-то не понимаю, но какую нагрузку дополнительную нагрузку несут поезда, которые просто ездят по расписанию в месяц турнира (а вообще-то в дни нескольких матчей), чтобы повышать билеты с 13 долларов до 150 и еще хвалиться якобы скидкой до 105? Это даже не машина, чтобы ездить туда-сюда. Даже допустим, будет несколько незапланированных рейсов в дни матчей и что? Поезда из-за этого сломаются? Энергии от поездок там явно не в десятки раз больше тратится, если они регулярные. Почему билеты условно не 20 долларов стоят? Кроме причины заработать легкие деньги. Может это какие-то высокоскоростные поезда, где дорогие запчасти меняют каждую поездку, как колеса в Формуле на пит-стопах, я правда не врубаюсь.

И что должны делать местные жители, которые ездят по этой ветке, как правильно заметили в комментариях?
Все просто, поезд рентабелен при стоимости билета 150 долларов, но в обычное время он стоит 13, потому что остальные 137 субсидурет штат из собственного кармана, денег налогоплательщиков, так как эти налогоплательщики этим поездом и пользуются.

Ну и налогоплательщики задались простым вопросом, а с чего вдруг и иностранцы должны кататься за наш счет, начали возмущаться, губернатор это возмущение оседлал и заставил подконтрольную штату компанию цены поднять
Хорошо, когда налогоплательщики могут задаться вопросом 🤔
Так , а не болельщики , жители нью джерси тоже 105 будут платить?))) вот они рады наверно
Там отдельная станция у стадиона, работает только в дни матчей или концертов, больше она никому не нужна
ЧМ для богатых, если только проезд стоит 100$, плюс билет. На сайте фифа билет на матч в Джерси стоит от 1500$, фиаско)
Сначала поднять стоимость билетов на 1100%, а потом ради того что бы показать культуру штата, снизить на 30%.
Прав был Георгий Данелия : "Многое, что в СССР говорилось про капитализм оказалось правдой".
Спасибо, *пингвин.jpg*
Е*ать спасибо
Норм, а у нас всякие поезда болельщиков бесплатные придумывали, а теперь РЖД вокзалы продает
Ооооо нашелся "а у нас все плохо". Бред лютый.
Ну это прям круто. Мне кажется болельщики найдут способ подешевле чем ехать на поезде за 105 баксов. Они решили переложить свои проблемы на болельщиков. Ну это нормально. Это д США. Они все правильно делают.
Блогер американский выложил ролик про эту всю историю
Суть такая что до этой арены кроме как на этом поезде или такси не добраться, можно ещё на своем транспорте , но парковка по соседству выкуплена за оверпрайм
Ну в какой нибудь отсталой стране сделали бы трансфер до стадиона. Автобусов бы нагнали. Но в развитой стране зачем думать об удобстве. Это все для слабаков. Те кто хочет добраться должны быть готовы платить.
Самое время запастись миллононами билетов.
Е... Ать колотить вот кто карманы то набьёт 🤭🤭🤭
Трамп о билетах за 1000 долларов на 1-й матч США на ЧМ-2026: «Не знал. Я бы тоже не стал столько платить, честно говоря»
7 мая, 16:29
«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять
7 мая, 09:23
Инфантино о ЧМ: «Лично принесу хот-дог и колу, если кто-то купит билет за 2 млн долларов на финал. ФИФА применяет рыночные цены – в США билеты перепродают гораздо дороже»
6 мая, 14:12
