🙏 «Прости, Царь». Фанаты «ПСЖ» извиняются за критику Сафонова из-за «неточных» вводов мяча в матче с «Баварией»

Ранее мы рассказали о переосмыслении игры Матвея Сафонова в матче с «Баварией» французскими фанатами.

Но, возможно, вы не знаете, что они не только не понимали выбивания мяча в ауты от российского вратаря, но и очень на него злились. А теперь просят прощения.

Наслаждайтесь.

💭 «Я обругал Сафонова, назвав его «дураком», за его выносы на трибуну, хотя это была тактика Энрике, направленная на то, чтобы перегрузить фланг Олисе и не дать ему оставаться одному, что и объясняет его вчерашний катастрофический матч, в котором он был полностью нейтрализован. ПРОСТИ, ЦАРЬ САФОНОВ».

💭 «Как Луис Энрике до этого додумался? 😱😱 Я тогда решил, что Сафонов промахивается при каждом выносе мяча, но на самом деле нет – цель заключалась в том, чтобы перегрузить фланг Олисе».

💭 «Когда Сафонов два раза неточно ввел мяч в игру, я подумал: «Ну, у парня сегодня не задался день…» Но позже это повторилось в четвёртый, пятый и шестой раз, а после матча выяснилось, что цель заключалась в том, чтобы уплотнить оборону вокруг Олисе».

💭 «Без Доннаруммы «ПСЖ» вылетит из турнира – чтобы выиграть Лигу чемпионов или выйти в финал, нам нужен вратарь мирового уровня». Да, у нас есть МИСТЕР САФОНОВ!»

💭 «Мог ли Саванович представить себе такой сценарий: мы выгоняем Доннарумму, чтобы взять вместо него Шевалье, тот уходит в отпуск, после чего мы вынуждены обратиться к россиянину в качестве временного решения, а он доказывает, что достоин места в стартовом составе, и вот он уже играет в финале Лиги чемпионов?

Футбол удивителен и странен. Его хладнокровие на таких стадионах, как «Стэмфорд Бридж», «Энфилд» и «Альянц Арена», не будет забыто, и, дай Бог, он продемонстрирует это в Будапеште».

💭 «Весь вечер я не переставал ругать Сафонова за его выносы… а сегодня утром что я узнаю?!?!

Это было сделано для того, чтобы заблокировать Олисе, окружив его максимальным количеством игроков!! Черт возьми, Луису Энрике нужно присудить Нобелевскую премию по науке».

💭 «Он был просто великолепен. Иногда у меня возникало ощущение, будто я снова переживаю тот матч против «Арсенала», когда Доннарумма спас нас своими решающими сэйвами. Сегодня Сафонов был на том же уровне».

Ну круто же?