Касильяс о класико: «Если «Барселона» выиграет чемпионат, «Реал» ее поздравит. Но я сделал бы все, чтобы она не смогла отпраздновать в матче против нас»

Икер Касильяс: сделал бы все, чтобы «Барса» не взяла титул в матче с «Реалом».

Икер Касильяс не хотел бы, чтобы «Барселона» праздновала чемпионство в матче против «Реала».

Каталонцы оформят защиту титула, если не проиграют мадридцам в класико 10 мая.

«Если «Барселона» выиграет чемпионат, «Реал» ее поздравит.

Но я, как игрок «Реала», сделал бы все, чтобы не допустить празднования титула в матче против нас», – сказал экс-голкипер мадридского клуба.