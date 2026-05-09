  • «Чикаго» предлагает Левандовскому до 20 млн евро в год до вычета налогов, «Барселона» дает намного меньше. Роберт сомневается
Левандовски не может выбрать между «Чикаго» и «Барселоной».

Роберт Левандовски пока не определился, где хочет играть в следующем сезоне.

По данным Mundo Deportivo, форвард испытывает сомнения в связи с тем, что получил совершенно разные предложения с точки зрения финансовой привлекательности. «Барселона» готова платить ему относительно небольшие деньги (гораздо меньше, чем сейчас), в то время как в «Чикаго Файр» поляк мог бы получать 15+5 млн евро в год до вычета налогов.

Еще один фактор – роль в команде: в «блаугране» Роберт уже не будет на первых ролях.

Сейчас Пини Захави, агент Левандовского, находится в Барселоне и собирается встретиться с президентом Жоаном Лапортой, главным тренером Ханси Фликом и спортивным директором Деку. Итоговое решение во многом будет зависеть от того, как немецкий специалист оценит выступления 37-летнего форварда.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Чикаго топ вариант. Отличная зарплата, статистику легко набить, там защита сама расступается для гола. Идеально
Еще и крупная польская диаспора в Чикаго , там как свой будет.
Вы серьезно воспринимаете статистику в МЛС или в арабских лигах.или в Китайской лиге?? Кому она по сути интересна???
У Барсы интересная ситуация в атаке получается. С одной стороны, Левандовски постарел и уже не особо играет, с сейчас уйдет он, уйдет Рэшфорд, уже ушел Дро, и среди дублирующих игроков останутся только Фермин (который привязан к Ольмо) и Бардагжи справа. Придется искать еще минимум двух игроков в нападение (центр и слева), в идеале с уровнем под основу. Непростая задача.
Да, так ещё и при всех проблемах нужно обязательно искать топового ЦЗ.
Кстати, как дела у Дро?
В Барсе версии Хави он был суперполезен и делал разницу , в первом сезоне при Флике он был еще очень хорош (с учетом отсутствия альтернатив и финансов, чтобы альтернативы появились). Последний сезон скорее указывает, что ему может подойти роль дядьки-наставника, чем игрока старта. Но тут уже драматическое расхождение по финансам. С учетом того, что предлагает Чикаго, минимумом необходимому по законодательству (снижение не более 50% от текущего) и той роли, что вырисовывается. Поэтому надо организовать правильное расставание и сделать грамотный выбор под игровую концепцию тренера. В идеале как у Фирмино в Ливерпуле. Не очевидный, но очень полезный
Я понимаю что он уже заработал норм. Но как известно их много не бывает) Тут сложный выбор или топ клуб и внимание всего мира. Или хорошие бабки к выходу на футбольную пенсию. Ну решать ему и только ему
во проблемы в жизни у чувака))
Сейчас на фоне травм Рафиньи и Ямаля и Лёву возможность иметь больше игрового времени, набить стату и в МЛС...
я бы не сомневался
сейчас даже, что бы найти форварда на роль сменщика, нужно нормально потратиться.
поэтому не понимаю чего Барса жмётся, то что они дадут Левандовски в качестве зарплаты, всё равно придется потратить на трансфер форварда, может еще и дороже будет и не факт, что он еще и заиграет
Если бы у Левандовского было игрового времени столько, с колько в прежнем сезоне - он бы забрал золотую бутсу.
Спасибо Роберту за всё хорошее, что сделал для клуба, но на этом всё, хорош, его шапки невидимки давно надоели, слишком большая роскошь для нас!
