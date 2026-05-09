«Чикаго» предлагает Левандовскому до 20 млн евро в год до вычета налогов, «Барселона» дает намного меньше. Роберт сомневается

Левандовски не может выбрать между «Чикаго» и «Барселоной».

Роберт Левандовски пока не определился, где хочет играть в следующем сезоне.

По данным Mundo Deportivo, форвард испытывает сомнения в связи с тем, что получил совершенно разные предложения с точки зрения финансовой привлекательности. «Барселона » готова платить ему относительно небольшие деньги (гораздо меньше, чем сейчас), в то время как в «Чикаго Файр » поляк мог бы получать 15+5 млн евро в год до вычета налогов.

Еще один фактор – роль в команде: в «блаугране» Роберт уже не будет на первых ролях.

Сейчас Пини Захави, агент Левандовского, находится в Барселоне и собирается встретиться с президентом Жоаном Лапортой , главным тренером Ханси Фликом и спортивным директором Деку. Итоговое решение во многом будет зависеть от того, как немецкий специалист оценит выступления 37-летнего форварда.