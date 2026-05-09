Фильцов считает, что «Спартаку» Латышонок не нужен: «Максименко и Помазун не хуже, хорошие вратари. «Динамо» подошел бы. Евгению надо уметь себя продавать, в интервью не располагает к себе, а наоборот»
«В «Спартаке» нет проблем с вратарской линией. Там два хороших голкипера. Возможно, Помазуну стоит чуть больше шансов давать, доверять. Но Максименко и Помазун не хуже Латышонка.
Если рассматривать московские клубы, то он подойдет, наверное, «Динамо». Там возрастной Лунев. В последнее время он часто травмируется. Есть молодой Расулов, которому дают игровое время. В «Локомотиве» все закрыто. У них отлично все с вратарской бригадой.
Латышонку надо уметь себя продавать. Не только на футбольном поле, но и на интервью. Он почему-то не располагает к себе, а наоборот. Корреспонденты задают ему вопросы всегда после матча, а он односложно отвечает, «да» – «нет».
Я понимаю, когда после матча со «Спартаком» не очень доволен был. Да, проиграли по пенальти, бывает. Но и в «Балтике» он не старался как-то интересно отвечать, общаться с журналистами. Это же очень важное качество. А из него постоянно достают ответы клещами. Этому тоже надо учиться – быть открытым. После карьеры он может задуматься, почему он это не делал», – сказал экс-голкипер «Локомотива».
Если Динамо будет искать вратаря, то никого лучше Латышонка они не найдут и Зениту лучше бы скинуть актив пока он ещё хоть чего-то стоит. Потому что кажется Адамов встал надолго. И за его спиной будет ждать шанса Москвичев.
Тем более, что взяли его из Балтики за 300к, а продать можно за 1.5кк+.
Мне нравится Евгений и думаю, что в Динамо он мог бы быть очень успешен. Просто когда ты большую часть времени на поле ничего не делаешь да ещё и не являешься безусловным номером один - это не для каждой психики подойдёт.
А в Динамо состав такой, что он должен играть в азартный футбол, где кипер постоянно должен будет демонстрировать класс.