  • Фильцов считает, что «Спартаку» Латышонок не нужен: «Максименко и Помазун не хуже, хорошие вратари. «Динамо» подошел бы. Евгению надо уметь себя продавать, в интервью не располагает к себе, а наоборот»
Александр Фильцов считает, что «Спартаку» Евгений Латышонок из «Зенита» не нужен.

«В «Спартаке» нет проблем с вратарской линией. Там два хороших голкипера. Возможно, Помазуну стоит чуть больше шансов давать, доверять. Но Максименко и Помазун не хуже Латышонка.

Если рассматривать московские клубы, то он подойдет, наверное, «Динамо». Там возрастной Лунев. В последнее время он часто травмируется. Есть молодой Расулов, которому дают игровое время. В «Локомотиве» все закрыто. У них отлично все с вратарской бригадой.

Латышонку надо уметь себя продавать. Не только на футбольном поле, но и на интервью. Он почему-то не располагает к себе, а наоборот. Корреспонденты задают ему вопросы всегда после матча, а он односложно отвечает, «да» – «нет».

Я понимаю, когда после матча со «Спартаком» не очень доволен был. Да, проиграли по пенальти, бывает. Но и в «Балтике» он не старался как-то интересно отвечать, общаться с журналистами. Это же очень важное качество. А из него постоянно достают ответы клещами. Этому тоже надо учиться – быть открытым. После карьеры он может задуматься, почему он это не делал», – сказал экс-голкипер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Материться же нельзя...
🤣
Можно решёточки поставить 😂
в Балтике не старался отвечать, но уехал в Зенит - а в Зените должен стараться, чтоб уехать в Динамо?
Ну в зенит брали вратарей, которые и не сильно говорить пытались, Лодыгин, Лунев, Адамов может много говорил? Или бразилец Иван много рассказывал?
Ну, конкретно, Лодыгин много говорил, его невозможно было заткнуть вообще, это же была очень красивая история, которая хорошо продавалась в медиа. В какой-то момент даже начало казаться, что этот взлет так ударил ему в голову, что из-за этого он и поплыл. Типа лучше бы он больше фокусировался на футболе.
Всё так - у Лунёва контракт истекает, а Зенит как раз ищет опытного старика третьим вратарем вместо Кержакова, который завершает карьеру.

Если Динамо будет искать вратаря, то никого лучше Латышонка они не найдут и Зениту лучше бы скинуть актив пока он ещё хоть чего-то стоит. Потому что кажется Адамов встал надолго. И за его спиной будет ждать шанса Москвичев.

Тем более, что взяли его из Балтики за 300к, а продать можно за 1.5кк+.

Мне нравится Евгений и думаю, что в Динамо он мог бы быть очень успешен. Просто когда ты большую часть времени на поле ничего не делаешь да ещё и не являешься безусловным номером один - это не для каждой психики подойдёт.

А в Динамо состав такой, что он должен играть в азартный футбол, где кипер постоянно должен будет демонстрировать класс.
Ну если вам нравится так пусть там и пылит)))
Не возьмет Зенит Лунева даже бесплатно, поскольку все помнят его нарушения спортивного режима. Не получится у него быть "батькой".
Надо ещё мнение Гильерме спросить. Позвоните ему кто-нибудь.
Фильцев ты придуриваешся или по жизни такой . Максыменко - это дырка . Латышонок и Помазун это тандем . То что нужно Спартаку . Сейчас Спартак играет без вратаря в варотах ноль .
Латышонок и Помазун это тандем(с). Должны одновременно стоять в воротах?Не понял что ты хотел сказать.
Помазун вечно второй. Ему бы команду сменить
Ему летом будет уже 30, никто из топов его рассматривать не будет как первого вратаря.
По серии послематчевых пенальти Лунев показался намного тяжеловеснее Агкацева. Так то думаю, что Динамо бы стоит присмотреться к Латышонку.
У Спартака есть Максименко. Отлично стоит последние игры. Для усиления можно купить Кепу Арисабалагу. 💪🟥⬜
59 минут назад
сегодня, 06:00
