Фильцов считает, что «Спартаку» Латышонок не нужен: «Максименко и Помазун не хуже, хорошие вратари. «Динамо» подошел бы. Евгению надо уметь себя продавать, в интервью не располагает к себе, а наоборот»

Александр Фильцов: Максименко и Помазун не хуже Латышонка.

Александр Фильцов считает, что «Спартаку» Евгений Латышонок из «Зенита » не нужен.

«В «Спартаке » нет проблем с вратарской линией. Там два хороших голкипера. Возможно, Помазуну стоит чуть больше шансов давать, доверять. Но Максименко и Помазун не хуже Латышонка.

Если рассматривать московские клубы, то он подойдет, наверное, «Динамо». Там возрастной Лунев. В последнее время он часто травмируется. Есть молодой Расулов, которому дают игровое время. В «Локомотиве » все закрыто. У них отлично все с вратарской бригадой.

Латышонку надо уметь себя продавать. Не только на футбольном поле, но и на интервью. Он почему-то не располагает к себе, а наоборот. Корреспонденты задают ему вопросы всегда после матча, а он односложно отвечает, «да» – «нет».

Я понимаю, когда после матча со «Спартаком» не очень доволен был. Да, проиграли по пенальти, бывает. Но и в «Балтике» он не старался как-то интересно отвечать, общаться с журналистами. Это же очень важное качество. А из него постоянно достают ответы клещами. Этому тоже надо учиться – быть открытым. После карьеры он может задуматься, почему он это не делал», – сказал экс-голкипер «Локомотива».