Фанаты «Арсенала» поработали над ошибками. Сделали классный перформанс на игру с «Атлетико»

В прошлом сезоне «Арсенал» покинул Лигу чемпионов на стадии полуфинала: лондонцы уступили будущему победителю турнира – «ПСЖ». Перформанс фанатов «канониров» во время первой игры быстро стал мемом.

Болельщики тогда смеялись над слишком простым транспарантом «Арсенала».

Позже выяснилось, что ультрас готовили совсем другой перформанс, но клуб отклонил все идеи фанатов и самостоятельно подготовил транспарант с пушкой.

За год была проведена работа над ошибками. На ответную игру 1/2 ЛЧ против «Атлетико» ультрас подготовили яркий перформанс. Надпись под полотном с кораблями можно перевести: «И по суше, и по морю».

Букайо Сака отблагодарил болельщиков за поддержку голом в раздевалку.