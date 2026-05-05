Тот самый фанат «Сити» приехал на матч с «Эвертоном». Привез с собой бутылку

Фанат «Ман Сити» Тал Реман подарил болельщикам мем, когда отпил из бутылки слезы «Арсенала» на матче, в котором «горожане» разгромили «Челси». Подопечные Пепа Гвардиолы обошли «канониров» в турнирной таблице, при этом имея матчи в запасе.

«Сити» допустил осечку в выездном матче 35-го тура против «Эвертона»: гости забили первыми, но вскоре пропустили три мяча. «Горожане» сумели сравнять в самой концовке встречи, но очки были потеряны. Теперь судьба чемпионства АПЛ вновь в руках «Арсенала».

На игру любимчиков в Ливерпуль приехал Тал. Фотографы запечатлели интернет-звезду в момент, когда «Эвертон» громил «горожан». Бутылка, которую болельщик выпросил у сотрудника «Арсенала», так и осталась лежать в кармане мужчины.

И кто теперь льет слезы?