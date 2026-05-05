Тот самый фанат «Сити» приехал на матч с «Эвертоном». Привез с собой бутылку
Фанат «Ман Сити» Тал Реман подарил болельщикам мем, когда отпил из бутылки слезы «Арсенала» на матче, в котором «горожане» разгромили «Челси». Подопечные Пепа Гвардиолы обошли «канониров» в турнирной таблице, при этом имея матчи в запасе.
«Сити» допустил осечку в выездном матче 35-го тура против «Эвертона»: гости забили первыми, но вскоре пропустили три мяча. «Горожане» сумели сравнять в самой концовке встречи, но очки были потеряны. Теперь судьба чемпионства АПЛ вновь в руках «Арсенала».
На игру любимчиков в Ливерпуль приехал Тал. Фотографы запечатлели интернет-звезду в момент, когда «Эвертон» громил «горожан». Бутылка, которую болельщик выпросил у сотрудника «Арсенала», так и осталась лежать в кармане мужчины.
И кто теперь льет слезы?
Вещатели АПЛ (Скай ли это или TNT - не важно) всегда в курсе таких вот "мелочей", которые окружают центральные и знаковые футбольные матчи..
И камера всегда выхватит на трибунах или скамейке запасных моменты, которые на слуху и актуальны в текущей ситуации..
Это говорит о том, что футбол в Англии обслуживают люди, которые оказались в профессии не случайно, не мимоходом - абы как... Профессиональная конкуренция в среде вещателей рождает качественную картинку, где вот такие истории являются прямыми составляющими всего того, что окружает АПЛ..
У нас, при показе такие истории не возможны в принципе...
Ибо не существует сценария трансляции. Прописные ошибки режиссеров. Формальный, нетворческий подход к созданию картинки...
Мы смотрим РПЛ глазами случайных людей в футболе.