«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер не был впечатлен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в первом тайме.
Английская команда обыграла испанскую в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1).
«На 35-й минуте я сказал: УЕФА должен вмешаться. Им нужно было позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля, обе команды. Финал пройдет завтра [между «Баварией» и «ПСЖ»]». Мы знали, что так и будет. «Атлетико» в блоке, обороняется, а «Арсенал» много владеет мячом.
Я еще раз посмотрел на состав, и понял, что Артета уже заслуживает, чтобы ему поставили памятник. У него нет топ-игроков игроков, и все же он заставляет «Атлетико» играть от обороны, и это впечатляет. Я был рад, что они забили гол», – сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport в перерыве матча.
Лицемерно.
Надо было рисковать !
Это Володька говорит, я не доволен!
Тьфу, я Снейдер!))
И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж.
Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами.
Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим
И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения.
Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы.
Хотя вы скорее всего имели в виду ПСЖ, но с парижанами в этом году Арсенал не играл в ЛЧ.