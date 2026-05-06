  «УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме

Снейдер высказался об игре «Арсенала» и «Атлетико».

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер не был впечатлен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в первом тайме.

Английская команда обыграла испанскую в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1). 

«На 35-й минуте я сказал: УЕФА должен вмешаться. Им нужно было позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля, обе команды. Финал пройдет завтра [между «Баварией» и «ПСЖ»]». Мы знали, что так и будет. «Атлетико» в блоке, обороняется, а «Арсенал» много владеет мячом.

Я еще раз посмотрел на состав, и понял, что Артета уже заслуживает, чтобы ему поставили памятник. У него нет топ-игроков игроков, и все же он заставляет «Атлетико» играть от обороны, и это впечатляет. Я был рад, что они забили гол», – сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport в перерыве матча. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23960 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Voetbal Primeur
Снейдер позабыл, как он играл за двухэтажный Интер под предводительством Моуриньо?!
Ответ Артур Артур
Ага,всем Интером бы ушли с Камп Ноу в полуфинале.
Лицемерно.
Ответ Артур Артур
Они там вообще за линию мяча даже не выходили 🤣
Олицетворение 90% юзеров спортса на сегодняшний вечер
Олицетворение 90% юзеров спортса на сегодняшний вечер
Мечтать - в природе человека ))
Олицетворение 90% юзеров спортса на сегодняшний вечер
Надеюсь, речь не про внешний вид
Снейдер видимо не помнит полуфинал ЛЧ Барса-Интер (ответный матч), в котором он принимал участие. Там был такой жесточаший автобус. Ладно еще автобус, меня тогда поразило, что они с ПЕРВЫХ минут стали откровенно тянуть время. Обычно это делают во вторых таймах, а тут прям с начала матча. Когда на кону финал ЛЧ, командам думаю плевать на зрелищность, главное выйти в финал.Ладно, если бы это говорили болелы обычные, но от профессионального футболиста, который знает, что такое результат и сам принимал участие в таких матчах- слышать это странно.
ну а сегодня была два автобуса)тогда Барса хотя бы атаковала.а сегодня обе команды атаковать боялись
Ну там такой небольшой эпизод на 20-й минуте случился, что в общем-то как-то глупо Интер в автобусе обвинять
А мы, адекватные болельщики Арсенала, довольны!
Адекватность вызывает вопросы, однако😂
Результатом,а не игрой.
Чушь конкретная и глупые высказывания от переевшего гамбургеров скуфа. Арсенал давил и даже после забитого гола не останавливался. Атлетико выжидал первый тайм чтобы наваливаться во втором и прогадал в этом.У обеих команд оборона играла отлично поэтому атакующие игроки были выключены в большинстве моментов.
Да , Атлетико своей аккуратностью в первом тайме в итоге сам себя и похоронил.
Надо было рисковать !
Чушь конкретная и глупые высказывания от переевшего гамбургеров скуфа. Арсенал давил и даже после забитого гола не останавливался. Атлетико выжидал первый тайм чтобы наваливаться во втором и прогадал в этом.У обеих команд оборона играла отлично поэтому атакующие игроки были выключены в большинстве моментов.
смысл от этого давления? Нужно играть в футбол и забивать голы. Если их нет - критика оправдана
Тренд такой, если ты стал никому не интересен то просто ляпни куйни про Арсенал и толпа таких ж утырков как ты прилетят на это высказывание как мухи на кал, построить успешную карьеру тренера или функционалиста они не смогли и сидят как паразиты в футболе, работая языком, почему то от Бергкампа, Ван Дер Сара, Чеха, Эду, Овермарса, Керрика, Келя я идиотских высказываний особо не видел потому что они достаточно умны чтобы добиться успеха другим путем
конкретно по этому списку дело, возможно, ещё и в том, что больше половины здесь бывшие игроки Арсенала))
Ну по факту ж, Бергкамп и Овермарс очень хорошо себя показали себя как функционеры в Аяксе а Эду в Арсенале, уже их должности не позволяли им ляпнуть глупость
- Алё, Лондон?
Это Володька говорит, я не доволен!
Тьфу, я Снейдер!))
Арсенал играл так, как и требовал Атлетико. В первом тайме отдали мяч, Арсенал попадал в свою тарелку контролирующего футбола, где во главе угла владение мячом. Атлетико в целом, затащил Арсенал в вязкую игру, но чего не получилось у Атлетико - это остро отвечать на контратаках. Арсенал просто не позволял. Та же хваленая Барселона, например, позволяла. И получила гол от Атлетико в ответном матче. Что и решило исход двухматчевого противостояния.
И тут возникает вопрос. Все пишут что Арсенал играл в скучный футбол. Нет уж.
Я болею за Арсенал 22 года и видел «веселый» футбол от Арсенала, с четвертыми местами каждый год и провалами в 1/8 финала ЛЧ. Арсенал сегодня сыграл надежно, ровно так, как требовал статус матча и стиль Атлетико. В обороне Габриэль и Салиба супернадежно, Уайт как всегда средне, дьекереш 5+ , Райс с двумя сердцами 5 с двумя плюсами.

Не знаю , кто будет в финале, Бавария или ПСЖ, не знаю выиграем или проиграем, но то, что Арсенал этим сезоном заслужил финал ЛЧ - это 100%. Там посмотрим

И, кстати, кто говорит , что Арсенал плохо играет. Если я правильно помню , то Арсенал выиграл все матчи в этапе лиги(в том числе Баварию и Интер) , чем заслужил относительно легкую сетку , в плей офф ни одного поражения.
Ждём финал , верю в арсенал . Задача не меняется для них, будет тяжело, нужно 4 победы из 4 , никто ни в одном матче, не отдаст победу без борьбы.
Интер-то причем, они уже вылетели давно))

Хотя вы скорее всего имели в виду ПСЖ, но с парижанами в этом году Арсенал не играл в ЛЧ.
Нет, он про групповой этап текущей лч, Арсенал обыграл Атлетико, Баварию и Интер, да собственно выиграли все 8 групповых матчей.
Интер причём , потому что Интер был обыгран на этапе лиги. Да, Интер вылетел сразу в плей офф, но на этапе лиги - это тот клуб , который расценивался как клуб, который с большой вероятностью мог отнять очки у Арсенала, но не отнял. Как Бавария, как Атлетико. Все были обыграны, я этим комментарием хотел подчеркнуть, что Арсенал заслужил выход в финал лиги чемпионов
Для меня скучный Арсенал симпатичнее, чем ПСЖ, который в чемпионате играет вторым составом, двигает матчи за счет админ ресурса и побеждает в том числе за счет свежести английские клубы. Я бы еще понял такую стратегию от итальянских клубов – там у всех печально с деньгами, и надо искать альтернативные конкурентные преимущества, но не от ПСЖ.
Я хоть и болею за Баварию, но у ПСЖ поставленная комбинационная игра. Как например была у Барсы Энрике
Все верно, поэтому и так сложно играть с ними в матчах на вылет
