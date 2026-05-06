«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме

Снейдер высказался об игре «Арсенала» и «Атлетико».

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер не был впечатлен игрой «Арсенала » и «Атлетико» в первом тайме.

Английская команда обыграла испанскую в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1).

«На 35-й минуте я сказал: УЕФА должен вмешаться. Им нужно было позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля, обе команды. Финал пройдет завтра [между «Баварией» и «ПСЖ »]». Мы знали, что так и будет. «Атлетико » в блоке, обороняется, а «Арсенал» много владеет мячом.

Я еще раз посмотрел на состав, и понял, что Артета уже заслуживает, чтобы ему поставили памятник. У него нет топ-игроков игроков, и все же он заставляет «Атлетико» играть от обороны, и это впечатляет. Я был рад, что они забили гол», – сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport в перерыве матча.