  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
18

Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди

Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей из 13 в сезоне Лиги чемпионов.

Голкипер «Арсенала» Давид Райя не пропустил в девяти из тринадцати матчей в этой Лиге чемпионов.

30-летний испанец сыграл на ноль в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0, первая игра – 1:1).

Райя стал первым испанцем и вторым вратарем английского клуба, кому удалось провести 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ. Ранее это делали Сантьяго Канисарес («Валенсия», 2000/01), Кейлор Навас («Реал», 2015/16) и Эдуар Менди («Челси», 2020/21).

Второе место по сухим матчам в нынешнем сезоне Лиги чемпионов занимает Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» – 6 из 10 игр на ноль.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?22213 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Педро Мартина в X
logoДавид Райя
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoВаленсия
logoЧелси
logoРеал Мадрид
logoСантьяго Канисарес
logoКейлор Навас
рекорды
logoЭдуар Менди
logoТоттенхэм
logoГульельмо Викарио
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давиду желаем выбить 10 сухих матчей в этом розыгрыше
Ответ Nachalnik
Давиду желаем выбить 10 сухих матчей в этом розыгрыше
только не так как Леманну
Ответ Симон Пумбов
только не так как Леманну
Это да, чтобы было не как у Йенса (эх… 😢)
В смысле первым испанцем? А Канисарес кто тогда?
Ответ Антонио Мартынов
В смысле первым испанцем? А Канисарес кто тогда?
Кореец походу :)))
Ответ noyneim
Кореец походу :)))
Походу)
Давид недооценённый топ! А говорили, что Рамсдейл лучше...
Ответ Алексей Фирстов
Давид недооценённый топ! А говорили, что Рамсдейл лучше...
Было-было
Артета (или кто ему там посоветовал) очень дальновидно поступил.
Аароныч очень старался, но Райя все-таки другой уровень
Ответ Nachalnik
Было-было Артета (или кто ему там посоветовал) очень дальновидно поступил. Аароныч очень старался, но Райя все-таки другой уровень
Да, а до этого говорили что Лено лучше Рамсдейла...
Райа наряду с Райсом и Тимбером проводит великолепный сезон. Браво Давид!
Но ведь самое забавное, что такие невероятные цифры от вратарей, которые как бы никогда и не считались великими обществом…
Ответ noyneim
Но ведь самое забавное, что такие невероятные цифры от вратарей, которые как бы никогда и не считались великими обществом…
Канисарес супер топ был
Ответ Антонио Мартынов
Канисарес супер топ был
Я не спорю. Но ведь великим его никто никогда не считал
Где Челси, а где сейчас Арсенал (<(

Ппц...хоть был бы виден свет в конце туннеля, а нет его не видно.

Попались америкосы так попались в хозяева.
У Наваса и Менди было по 13 матчей
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гусев о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Вы видели какой‑то комплекс? Его нет ни перед кем. «Динамо» показало, что может переигрывать чемпионов – не хватило забитых голов»
8 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций 27 мая в Лейпциге
19 минут назад
Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз. Экс-тренер «Спартака» четырежды выигрывал турнир
20 минут назад
«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы 20 мая в Стамбуле
21 минуту назад
Лига Европы. 1/2 финала. «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест», «Фрайбург» победил «Брагу»
22 минуты назад
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» снова уступил «Кристал Пэлас», «Страсбур» проиграл «Райо Вальекано»
23 минуты назад
Родители двух игроков «Реала» жаловались Пересу на нехватку игрового времени у сыновей (COPE)
28 минут назад
Мусаев о победе над «Динамо» в финале Пути РПЛ: «Это был один из самых важных матчей в истории «Краснодара». Эмоции от победы – наше главное топливо»
36 минут назад
У Роналду 26 голов в 28 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» – третий бомбардир чемпионата после Тоуни и Киньонеса
39 минут назад
Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»
46 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» на фоне слухов о драке Вальверде и Тчуамени показал видео с тренировки. Болельщики ответили мемами
40 минут назадВидео
У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Краснодар» в РПЛ
сегодня, 20:20
«Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд – 8 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Динамо» в чемпионате
сегодня, 20:05
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с голом Роналду и хет-триком Феликса победил «Аль-Шабаб» в гостях
сегодня, 20:01
Скопинцев выбил мяч лицом и спас ворота «Динамо» после удара Кобнана из пределов вратарской
сегодня, 19:34
«Бавария» провела переговоры по Гордону, хавбек также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Мюнхенцы не готовы платить «Ньюкаслу» 90 млн евро (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 19:26
Тюкавин упал в штрафной «Краснодара» – Пальцев подталкивал его в спину. Чистяков не назначил пенальти в пользу «Динамо»
сегодня, 19:04
Владимир Пономарев: «Лусиано просто никакой. Я думал, ЦСКА поменял кукушку на ястреба, а получилось наоборот. Дивеев в «Зените» здорово прибавил»
сегодня, 18:55
«Игроки «Реала» друг другу лица бьют перед класико. Маркиньос должен извиниться перед Карседо и командой». Радимов о недовольстве игрока заменой в дерби с ЦСКА
сегодня, 18:54
Кардозо выбыл до конца сезона и вряд ли сыграет за США на домашнем ЧМ. У хавбека «Атлетико» сильное растяжение связок голеностопа (COPE)
сегодня, 18:44
Рекомендуем