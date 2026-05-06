Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди

Голкипер «Арсенала » Давид Райя не пропустил в девяти из тринадцати матчей в этой Лиге чемпионов .

30-летний испанец сыграл на ноль в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико » (1:0, первая игра – 1:1).

Райя стал первым испанцем и вторым вратарем английского клуба, кому удалось провести 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ. Ранее это делали Сантьяго Канисарес («Валенсия», 2000/01), Кейлор Навас («Реал », 2015/16) и Эдуар Менди («Челси», 2020/21).

Второе место по сухим матчам в нынешнем сезоне Лиги чемпионов занимает Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» – 6 из 10 игр на ноль.