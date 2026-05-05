Доннарумма на коленях перед Оливером. Просил отменить желтую

В выездном матче 35-го тура против «Эвертона» «Манчестер Сити» первым вышел вперед, но вскоре пропустил трижды. Второй гол «ириски» забили с углового: Джанлуиджи Доннарумма был уверен, что мяч стоило отменить, поскольку соперник фолил на вратаре в штрафной.

Итальянец просил Майкла Оливера не засчитывать мяч. Судья не внял мольбам Доннаруммы – за разговоры показал ему желтую. Голкипер попытался оспорить карточку и даже опустился перед главным арбитром на колени.

Как пишет Goal, желтая для Джанлуиджи стала седьмой в сезоне. Теперь Доннарумма – вратарь с наибольшим количеством карточек в Европе.

Над фото с итальянцем смеется даже сеть пиццерий: «Когда мама сказала, что сегодня к чаю подадут замороженную пиццу».

«Сити» сумел отыграться в самой концовке: Жереми Доку забил третий гол на 97-й минуте.