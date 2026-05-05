«Челси» пережил разгром. На глазах у легенды и бывшего тренера

«Челси» проиграл в шестом матче Премьер-лиги подряд. В 35-м туре чемпионата лондонцы на своем поле не справились с «Ноттингем Форест» – 1:3. Коул Палмер не реализовал пенальти в первом тайме, единственный гол «синих» уже в добавленное время забил Жоао Педро.

За разгромом с трибун «Стэмфорд Бридж» наблюдали особые гости. Тиаго Силва явно не был доволен результатом.

Матч посетил и Томас Тухель. Тренер сборной Англии что-то обсуждал с Роберто Мартинесом.

После 35 туров лондонцы набрали 48 очков и заняли девятую строчку в турнирной таблице. Как пишет The Telegraph, игроки «Челси» лишатся бонуса в 20% к зарплате при невыходе в Лигу чемпионов. Шансов осталось очень мало.