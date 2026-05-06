Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико»

Деклан Райс получил приз после игры с «Атлетико».

Полузащитник «Арсенала» был признан лучшим футболистом матча с мадридцами (1:0).

Хавбек лондонцев пробежал 9,9 километра и пасовал с точностью 90%. Голевыми действиями он не отметился.