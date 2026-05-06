«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба

«Арсенал » повторил свой рекорд по количеству побед за один сезон.

Сегодня команда под руководством Микеля Артеты обыграла «Атлетико » в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1).

В текущем сезоне лондонцы одержали 41 победу во всех турнирах, повторив лучший результат в истории клуба. Столько же матчей «канониры» выиграли в сезоне-1970/71.