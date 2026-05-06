«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
Сегодня команда под руководством Микеля Артеты обыграла «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0, первая игра – 1:1).
В текущем сезоне лондонцы одержали 41 победу во всех турнирах, повторив лучший результат в истории клуба. Столько же матчей «канониры» выиграли в сезоне-1970/71.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Несомненно у ПСЖ и Баварии есть преимущество в линии атаке, она на голову выше, чем у Арсенала, но защита у этих команд ужасно хромает, + там не лучшие вратари(да простит меня Сафонов)
Еще конечно ПСЖ и Бавария могут спокойно резерв выпускать в чемпионате, Арсенал этого позволить себе не может.
Арсенал сильно измотан, и в АПЛ ответственность огромная, резервом дурачка не повалять.
Но в одном матче все может сложиться удачно.