У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
«Арсенал» не играл в обороне настолько надежно с 1990-х.
Команда Микеля Артеты во вторник вечером провела свой 30-й сухой матч в этом сезоне – против «Атлетико» (1:0) в Лиге чемпионов.
Всего у «канониров» 30 игр без пропущенных голов в этом сезоне. В последний раз такой результат они демонстрировали в сезоне-1993/94 (тоже 30).
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
