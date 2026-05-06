У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94

«Арсенал » не играл в обороне настолько надежно с 1990-х.

Команда Микеля Артеты во вторник вечером провела свой 30-й сухой матч в этом сезоне – против «Атлетико » (1:0) в Лиге чемпионов.

Всего у «канониров» 30 игр без пропущенных голов в этом сезоне. В последний раз такой результат они демонстрировали в сезоне-1993/94 (тоже 30).