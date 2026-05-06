7

У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94

«Арсенал» не играл в обороне настолько надежно с 1990-х.

Команда Микеля Артеты во вторник вечером провела свой 30-й сухой матч в этом сезоне – против «Атлетико» (1:0) в Лиге чемпионов.

Всего у «канониров» 30 игр без пропущенных голов в этом сезоне. В последний раз такой результат они демонстрировали в сезоне-1993/94 (тоже 30).

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23966 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
При этом команда в финале ЛЧ, а также идет на 1 месте в АПЛ за 3 тура до конца, не являясь фаворитом перед началом сезона.

Достойно!
Ответ Mykytka
А она и сейчас не является фаворитом этих двух турниров
Крутое достижение, впечатляет адекватных болельщиков! Достойно!
Если Артета умудрится провалить финиш АПЛ при подобных статистических показателях... факап года случится, наверное. Уж в этом сезоне должны проклятие снимать пушкари.
Ответ Black Phoenix
А ведь он может провалить.
Лучшие!!!🧱🧱🧱
