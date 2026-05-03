😲 «Арсенал» выиграл 40 матчей в сезоне – это рекорд последних 55 лет

«Арсенал» Микеля Артеты почти поставил клубный рекорд по количеству побед за сезон.

«Канониры» на данный момент выиграли 40 из 58 сыгранных матчей. Это больше, чем достижение Арсена Венгера в сезоне-01/02, когда «Арсенал» победил в 39 из 60 матчей.

Лучший показатель был в сезоне-70/71, когда «пушкари» выиграли 41 матч.

Поразительная статистика вызвала множество реакций.

💭 «В этом сезоне может быть 44 победы. И ни одного титула».

💭 «У этого парня сильный менталитет, о котором большинство людей могут только мечтать. Я бы сошел с ума».

💭 «Чел, да он и сам сходит с ума».

💭 «Арсенал» останется без трофеев, даже если возьмет все матчи сезона».