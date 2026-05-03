Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Ренн», «Париж» забил 4 гола «Бресту», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью

В Лиге 1 прошли матчи 32-го тура.
В 32-м туре Лиги 1 в субботу «Марсель» был разгромлен «Нантом» (0:3), «ПСЖ» без Матвея Сафонова сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), «Монако» Александра Головина победил «Мец» (2:1).
В воскресенье «Лион» обыграл «Ренн» (4:2).
Чемпионат Франции
32-й тур
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Бодар, Алессандро, Сахрауи, Буадди, Феликс Коррейя, Мукау, Мбемба, Перро, Менье
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Него, Гурна-Дуат, Эбоно, Сумаре, Буфаль, Дукуре, Саматта
Запасные: Буфаль, Кьереме, Джеллель, Саматта, Мпаси, Мамбимби, Дукуре, Мосенго, Зуауи
Париж
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Траоре, Матондо, Мунеци, Саймон, Кеббаль, Иконе, Жеббель
Запасные: Траоре, Матондо, Иконе, Кеббаль, Жеббель, Отавио, Нкамбадьо, Камара, Гори
Брест:
Кудер, Зогбе, Ле Гуэн, Шардонне, Лала, Шотар, Лабо-Ласкари, Маньетти, Тузар, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Лабо-Ласкари, Маньетти, Тузар, Диас, Диоп, Шотар, Жони, Дель Кастийо, Маецки
Расселл-Роу Коррейя да Силва
Страсбур
Пендерс, Уаттара, Хойсберг, Дукуре, Ойеделе, Нанаси, Яссин, Луиш, Амугу, Амо-Амейо, Дьем
Запасные: Мванга, Нубисси, Уаттара, Юнссон, Дукуре, Амугу, Дьем, Нанаси, Сиссе
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Металь, Кассерес, Восса, Деннум, Расселл-Роу
Запасные: Хауг, Кумбасса, Бакуш, Виньоло, Идальго, Восса, Металь, Расселл-Роу, Гбоо
Осер
Де Персен, Менса, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Дануа, Намасо, Негрель, Сьерральта, Менса, Ахамада, Мара, Сиве, Сеная
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Луар, ван ден Бомен, Белькебла, Сбаи, Капель, Рао-Лисоа, Питер
Запасные: Бамба, ван ден Бомен, Рао-Лисоа, Луар, Капель, Жернигон, Синате, Питер, Зинга
Лион
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, Морейра, Мера, Эндрик, Яремчук
Запасные: Мера, Фофана, Абнер, Эндрик, Яремчук, Тальяфико, Мортон, Дескам, Карабец
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Ронжье, Шиманьски, Эмболо, Леполь
Запасные: Аль-Тамари, Леполь, Руо, Камара, Камара, Силистри, Сейду, Шиманьски, Белаззуг
Нант
Карлгрен, Мачадо, Коцца, Авазьем, Гильбер, Сиссоко, Лепенан, Кабелла, Каба, Аблин, Ганаго
Запасные: Мачадо, Сиссоко, Кабелла, Мохамед, Гильбер, Каба, Гирасси, Бонелли, Эль-Араби
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Медина, Балерди, Нади, Хейбьерг, Вермерен, Траоре, Тимбер, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Обамеянг, Балерди, Нванери, Камиссоко, Тимбер, Вермо, Безахаф, Вермерен, Траоре
ПСЖ
Марин, Люка Эрнандес, Пачо, Бералдо, Меюлю, Дро Фернандес, Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Барколя, Д. Дуэ, Мбайе
Запасные: Мбайе, Фабиан Руис, Лорендон, Маркиньос, Кордье, Кулибали, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Лорьян:
Мвого, Файе, Тальби, Аджей, Пажи, Авом, Куасси, Кадью, Абержель, Кацерис, Дьенг
Запасные: Пажи, Кацерис, Игор Силва, Камара, Туре, Авом, Сумано, Дьенг, Бамба
Мависса Элеби Кайо Энрике
Мец
Си, Цитаишвили, Йегбе, С. Сане, Сарр, Гбамен, Стамбули, Мбала, Деменге, Эн, Квилитая
Запасные: Стамбули, Герти, Мбала, Деменге, Мбула, Квилитая, Диоп, Фишер, Колен
Монако:
Градецки, Мависса Элеби, Керер, Закария, Головин, Аклиуш, Аденгра, Погба, Камара, Тезе, Балогун
Запасные: Погба, Дайер, Мависса Элеби, Аденгра, Камара, Фас, Головин, Кен, Туре
Ницца
Диуф, Бар, Луше, Оппонг, Ба, Менди, Диоп, Сансон, Будауи, Будаш, Чо
Запасные: Данте, Чо, Бернардо, Диоп, Дюпе, Ндомбеле, Сансон, Будауи, Будаш
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Сен-Максимен, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Айдара, Сотока, Фофана, Булатович, Саид, Эдуар, Горжлен, Товен, Силла
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Таблица Чемпионата Франции
Статистика Чемпионата Франции
По Нанту буду скучать