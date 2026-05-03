  • Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Ренн», «Париж» забил 4 гола «Бресту», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
25

В Лиге 1 прошли матчи 32-го тура.

В 32-м туре Лиги 1 в субботу «Марсель» был разгромлен «Нантом» (0:3), «ПСЖ» без Матвея Сафонова сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), «Монако» Александра Головина победил «Мец» (2:1).

В воскресенье «Лион» обыграл «Ренн» (4:2).

3 мая 13:00, Пьер Моруа
Лилль
1 - 1
1.92xG0.33
Гавр
88’
Саматта   Кенку
Менье   Сантуш
85’
Буадди   Перрен
84’
75’
Зуауи   Коффи
Феликс Коррейя   Жиру
74’
Перро   Вердонк
74’
73’
Сумаре
Мукау   Мбаппе
66’
65’
Буфаль   Кешта
64’
Дукуре   Пембеле
Манди
59’
2тайм
Перерыв
Менье
43’
35’
Секо
33’
  Сумаре
  Харальдссон
29’
5’
Гурна-Дуат
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Бодар, Алессандро, Сахрауи, Буадди, Феликс Коррейя, Мукау, Мбемба, Перро, Менье
1тайм
Гавр:
Диав, Зуауи, Льорис, Секо, Него, Гурна-Дуат, Эбоно, Сумаре, Буфаль, Дукуре, Саматта
Запасные: Буфаль, Кьереме, Джеллель, Саматта, Мпаси, Мамбимби, Дукуре, Мосенго, Зуауи
Лига 1 Франция. 32 тур
3 мая 15:15, Стад Жан Буэн
Париж
4 - 0
2.86xG0.73
Брест
  Колиошо
89’
Траоре   Оллила
85’
83’
Шотар   Мбуп
Иконе   Иммобиле
77’
Матондо   Маркетти
77’
71’
Дель Кастийо   Балде
70’
Маньетти   Думбия
  Матондо
67’
Кеббаль   Максим Лопес
65’
Жеббель   Колиошо
65’
60’
Тузар   Макалу
60’
Лабо-Ласкари   Дина-Эбимбе
2тайм
Перерыв
Мбоу
35’
26’
Шардонне
Траоре
24’
  Жеббель
20’
  Матондо
13’
Париж
Трапп, Сангюи, Мбоу, Коппола, Траоре, Матондо, Мунеци, Саймон, Кеббаль, Иконе, Жеббель
Запасные: Траоре, Матондо, Иконе, Кеббаль, Жеббель, Отавио, Нкамбадьо, Камара, Гори
1тайм
Брест:
Кудер, Зогбе, Ле Гуэн, Шардонне, Лала, Шотар, Лабо-Ласкари, Маньетти, Тузар, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Лабо-Ласкари, Маньетти, Тузар, Диас, Диоп, Шотар, Жони, Дель Кастийо, Маецки
Лига 1 Франция. 32 тур
3 мая 15:15, Ля Мено
Страсбур
1 - 2
0.41xG1.68
Тулуза
90’
+7’
Деннум
84’
  Коррейя да Силва
Нанаси   Эмега
82’
82’
Восса   Сауэр
82’
Гбоо   Азизи
78’
Идальго   Сидибе
77’
Металь   Каманси
75’
Восса
Дьем   Энсисо
72’
Дукуре   Омобамиделе
71’
Амугу   Диегу Морейра
63’
63’
Расселл-Роу   Коррейя да Силва
56’
Металь
Уаттара   Эль-Мурабет
46’
2тайм
Перерыв
43’
  Металь
  Амо-Амейо
27’
Дьем
20’
Страсбур
Пендерс, Уаттара, Хойсберг, Дукуре, Ойеделе, Нанаси, Яссин, Луиш, Амугу, Амо-Амейо, Дьем
Запасные: Мванга, Нубисси, Уаттара, Юнссон, Дукуре, Амугу, Дьем, Нанаси, Сиссе
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Гбоо, Идальго, Металь, Кассерес, Восса, Деннум, Расселл-Роу
Запасные: Хауг, Кумбасса, Бакуш, Виньоло, Идальго, Восса, Металь, Расселл-Роу, Гбоо
Лига 1 Франция. 32 тур
3 мая 15:15, Аббе-Дешам
Осер
3 - 1
2.55xG2.17
Анже
90’
+6’
Аркю
Намасо   Сиссоко
90’
+5’
Дануа   Диуссе
87’
86’
ван ден Бомен   Анен
86’
Рао-Лисоа   Аркю
Ахамада   Казимир
79’
Мара   Кулибали
79’
Менса   Акпа
78’
77’
  Койялипу
71’
Луар   Машин
Синайоко
68’
  Синайоко
67’
62’
Капель   Мутон
62’
Питер   Койялипу
  Мара
61’
53’
Капель
51’
ван ден Бомен
Око
49’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Сбаи
45’
+1’
Сбаи
  Мара
12’
Осер
Де Персен, Менса, Око, Диоманде, Си, Дануа, Овусу, Ахамада, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Дануа, Намасо, Негрель, Сьерральта, Менса, Ахамада, Мара, Сиве, Сеная
1тайм
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Луар, ван ден Бомен, Белькебла, Сбаи, Капель, Рао-Лисоа, Питер
Запасные: Бамба, ван ден Бомен, Рао-Лисоа, Луар, Капель, Жернигон, Синате, Питер, Зинга
Лига 1 Франция. 32 тур
3 мая 18:45, Групама Стэдиум
Лион
4 - 2
2.67xG1.06
Ренн
Абнер   Нарти
90’
+3’
87’
Камара   Сиссе
87’
Леполь   Забири
87’
Аль-Тамари   Мукьеле
Эндрик   Нуама
84’
Мера   де Карвальо
84’
Мортон   Клюйверт
84’
82’
Мерлен
  Эндрик
75’
71’
Сейду   Нагида
70’
Шиманьски   Блас
Яремчук   Шулц
70’
  Морейра
52’
48’
  Леполь
2тайм
Перерыв
  Толиссо
42’
40’
Самба
  Яремчук
37’
23’
Леполь
6’
  Аль-Тамари
Лион
Грейф, Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Толиссо, Мортон, Морейра, Мера, Эндрик, Яремчук
Запасные: Мера, Фофана, Абнер, Эндрик, Яремчук, Тальяфико, Мортон, Дескам, Карабец
1тайм
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Ронжье, Шиманьски, Эмболо, Леполь
Запасные: Аль-Тамари, Леполь, Руо, Камара, Камара, Силистри, Сейду, Шиманьски, Белаззуг
Лига 1 Франция. 32 тур
2 мая 13:00, Стад ля Божуар
Нант
3 - 0
2.98xG1.73
Марсель
90’
+4’
Траоре   Эль-Кадмири
88’
Балерди   Слимани
81’
Медина
Гильбер   Юссеф
79’
Сиссоко   Радакович
79’
Кабелла   Леру
69’
Каба   Коклен
69’
65’
Вермерен   Гуири
  Аблин
58’
  Кабелла
54’
  Ганаго
50’
49’
Лаго
46’
Тимбер   Пайшао
46’
Обамеянг   Лаго
2тайм
Перерыв
31’
Тимбер
Мачадо   Акапандье
26’
Аблин
17’
Нант
Карлгрен, Мачадо, Коцца, Авазьем, Гильбер, Сиссоко, Лепенан, Кабелла, Каба, Аблин, Ганаго
Запасные: Мачадо, Сиссоко, Кабелла, Мохамед, Гильбер, Каба, Гирасси, Бонелли, Эль-Араби
1тайм
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Медина, Балерди, Нади, Хейбьерг, Вермерен, Траоре, Тимбер, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Обамеянг, Балерди, Нванери, Камиссоко, Тимбер, Вермо, Безахаф, Вермерен, Траоре
Лига 1 Франция. 32 тур
2 мая 15:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
2 - 2
1.93xG0.77
Лорьян
90’
Йонгва
80’
Кацерис   Йонгва
78’
  Тосин
Д. Дуэ   Мунгенге
75’
73’
Авом   Макенго
72’
Дьенг   Тосин
72’
Пажи   Дермэйн
  Заир-Эмери
62’
Мбайе   Жоау Невеш
62’
Фабиан Руис   Заир-Эмери
61’
Люка Эрнандес
47’
2тайм
Перерыв
12’
  Пажи
  Мбайе
6’
ПСЖ
Марин, Люка Эрнандес, Пачо, Бералдо, Меюлю, Дро Фернандес, Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Барколя, Д. Дуэ, Мбайе
Запасные: Мбайе, Фабиан Руис, Лорендон, Маркиньос, Кордье, Кулибали, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
1тайм
Лорьян:
Мвого, Файе, Тальби, Аджей, Пажи, Авом, Куасси, Кадью, Абержель, Кацерис, Дьенг
Запасные: Пажи, Кацерис, Игор Силва, Камара, Туре, Авом, Сумано, Дьенг, Бамба
Лига 1 Франция. 32 тур
2 мая 17:00, Стад Сен-Симфорьен
Мец
1 - 2
1.05xG1.06
Монако
90’
+1’
  Фати
84’
Мависса Элеби   Кайо Энрике
Квилитая   Диалло
81’
Деменге   Пандор
81’
81’
Мависса Элеби
74’
Головин   Бирет
Мбала   Абуашвили
74’
Стамбули   Мунонго
73’
62’
Кулибали
61’
  Балогун
58’
Камара   Кулибали
58’
Погба   Бамба
58’
Аденгра   Фати
  Деменге
49’
2тайм
Перерыв
Мец
Си, Цитаишвили, Йегбе, С. Сане, Сарр, Гбамен, Стамбули, Мбала, Деменге, Эн, Квилитая
Запасные: Стамбули, Герти, Мбала, Деменге, Мбула, Квилитая, Диоп, Фишер, Колен
1тайм
Монако:
Градецки, Мависса Элеби, Керер, Закария, Головин, Аклиуш, Аденгра, Погба, Камара, Тезе, Балогун
Запасные: Погба, Дайер, Мависса Элеби, Аденгра, Камара, Фас, Головин, Кен, Туре
Лига 1 Франция. 32 тур
2 мая 19:05, Альянц Ривьера
Ницца
1 - 1
0.84xG1.06
Ланс
Будауи   Ванхаутте
90’
+1’
Диоп   Оморуйи
90’
+1’
Бар
90’
86’
Товен   Агиляр
  Абди
84’
82’
Томассон
81’
Абдельхамид
77’
Эдуар   Сима
Чо   Янссон
71’
Будаш   Абди
71’
Сансон   Абдул-Самед
71’
60’
  Сен-Максимен
2тайм
Перерыв
Ба
45’
44’
Товен
27’
Сарр
Ницца
Диуф, Бар, Луше, Оппонг, Ба, Менди, Диоп, Сансон, Будауи, Будаш, Чо
Запасные: Данте, Чо, Бернардо, Диоп, Дюпе, Ндомбеле, Сансон, Будауи, Будаш
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Сен-Максимен, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Айдара, Сотока, Фофана, Булатович, Саид, Эдуар, Горжлен, Товен, Силла
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Вратарская позиция у ПСЖ - аховая. Марин - его хвалил тренер вкупе с другими двумя - неживой какой-то.
Как же обнищал Марсель. Притащили какого то тупого тренера и рады :) И слава богу, не будут позорить Францию в ЛЧ.. И имя Бернара Тапи тоже конечно же..
Молодцы Лион💙 Столько взлетов и падении в течении одного сезона. Лион должен играть в ЛЧ!
Забил ровно в ту же секунду, когда Хайденхайм продырявил баварку в параллельном матче)
Давай Лион, держись, надо попасть в ЛЧ обязятельно! Удачи в последних турах. За волевую победу над Ренном огромное спасибо!
Давай Лион, держись, надо попасть в ЛЧ обязятельно! Удачи в последних турах. За волевую победу над Ренном огромное спасибо!
Спасибо большое, бро✊. Вам удачи и победы в ЛЧ от всей души желаю
Фонсека пришел в команду которая была на 16-м месте
Лион снова выдает серию побед.
По Нанту буду скучать
Посмотрим на Дро и Мбайе 👀
На самом деле отличная игра для такого состава. И это могла быть победа, если бы дебютант не привёз первым касанием. Энрике не стал выпускать основу даже в концовке. Дро порадовал, но ему как будто не хватает физухи — бежит очень медленно. Из барсы они все такие приезжают дохленькие, летом на предсезонке Дро нарастит мясца, как в своё время Хави Симонс.
