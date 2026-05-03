Самый легкий и нелепый пенальти сезона. Конечно, в АПЛ

«Борнмут» со счетом 3:0 разгромил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 35-го тура Премьер-лиги. В первом тайме хозяевам помог автогол и пенальти.

Одиннадцатиметровый, назначенный за фол Дина Хендерсона на Маркосе Сенеси, соцсети назвали самым легким и нелепым пенальти сезона. Вратарь упал, выронил мяч и немного задел соперника – аргентинцу хватило касания для красочного падения.

Пенальти, назначенный арбитром Робертом Джонсом, реализовал Эли Жуниор Крупи. Победа позволила «Борнмуту» закрепиться на шестой строчке в турнирной таблице.

