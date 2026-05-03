Реакция Анри, Каррагера и Ричардса на перестрелку «ПСЖ» с «Баварией». Болели за парижан

Когда «Бавария» выбила «Мадрид» из Лиги чемпионов, Венсан Компани дал интервью квартету CBS. Майка Ричардс говорил, что всегда верил в тренерский успех своего экс-капитана. Легенда «Ман Сити» тогда ответил Майке: «Я смотрел шоу, ты всегда ставил против моей команды!»

Похоже, Ричардс и его коллеги, действительно, не питают теплых чувств к «Баварии». CBS опубликовал реакцию ведущих на перестрелку мюнхенцев с «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Ричардс, Тьерри Анри и Джейми Каррагер бурно отмечали голы парижан, а мячи подопечных Компани встречали спокойно. Анри, кстати, до матча предсказал счет 4:4.

Компани стоит провести беседу с бывшим партнером по команде.