  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот про 2:3 с «МЮ»: «Ливерпуль» не смог контролировать их сильные стороны – стандарты и контратаки. Мы отыгрались, но, как всегда, выключились и пропустили 3-й гол»
48

Слот про 2:3 с «МЮ»: «Ливерпуль» не смог контролировать их сильные стороны – стандарты и контратаки. Мы отыгрались, но, как всегда, выключились и пропустили 3-й гол»

Арне Слот: расслабились и пропустили решающий гол.

Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в АПЛ.

«Мы не смогли контролировать их сильные стороны. Мы знали, что у них много сильных качеств. Два главных – стандарты и контратаки.

Первый пропущенный гол пришел со стандарта, а второй… если ты играешь против «Юнайтед», нужно четко понимать, где можно терять мяч [и где нельзя]. У них много быстрых игроков и, конечно, Бруну Фернандеш, который может наказать тебя в переходной фазе. Именно это и произошло при втором голе. Мы отыгрались, но, как всегда, в один момент выключились и пропустили третий.

Мы много владели мячом, и именно это «МЮ» и позволяет делать. Одна из его сильных сторон – игра низким блоком и контратаки. Поэтому во втором тайме мы старались больше атаковать через оба фланга.

Думаю, никто не ожидал, что мы проиграем этот матч после 2:2, но если посмотреть на весь наш сезон, то, возможно, кто-то и ожидал. Обычно, когда отыгрываешься, ждешь, что команда забьет. Но в очередной раз мы в определенный момент выключились. Мы пропустили два гола, не выиграв верховую борьбу у дальней штанги», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Виноват Клопп,что маленький багаж оставил на сезон только хватило
Ответ Евгений Павлюченко
Виноват Клопп,что маленький багаж оставил на сезон только хватило
Тот самый багаж который проиграл Аталанте и 3 место занял
«Но, как всегда, в один момент отключились и пропустили третий». Интересный тренер, у которого ошибки - это «как всегда». Не должен ли он что-то с этим делать, а не говорить «нууу как всегда»?
Ответ reverence
«Но, как всегда, в один момент отключились и пропустили третий». Интересный тренер, у которого ошибки - это «как всегда». Не должен ли он что-то с этим делать, а не говорить «нууу как всегда»?
У Слота просто талант. Так превратить отличную команду в посредственность, за сравнительно короткое время, сумеет не каждый. У него получилось.
Ответ Evgen Vynokurov
У Слота просто талант. Так превратить отличную команду в посредственность, за сравнительно короткое время, сумеет не каждый. У него получилось.
Видимо владельцы Ливерпуля такой талант не разглядели и хотят оставить ещё на сезон. Ведь проблема не в нем, а во внешних факторах, которые влияют на команду
Это не вы отыгрались, а МЮ вам позволил. Сами вы ничего не сделали сегодня
Ответ Street Fighter
Это не вы отыгрались, а МЮ вам позволил. Сами вы ничего не сделали сегодня
Немного не соглашусь, гол Собослая - индивидуальное мастерство.
А так - да , Манчестер позволял сам.
Ответ Денис К.
Немного не соглашусь, гол Собослая - индивидуальное мастерство. А так - да , Манчестер позволял сам.
Гола Собослаи изначально вообще в природе не должно было существовать, если бы не подарок от Амада
Слот конечно добивает Ливерпуль:
- отказался постепенно от прессинга/контрпресинга, который выстраивал успешно Клопп;
- не могут нормально выйти из обороны в случае прессинга соперника, владея мячом на своей половине поля;
- статичное владение мячом и пассивные расстановки игроков: игрок отдает пас вперед, но никто особо не пытается открыться под последующее действие для дальнейшей атаки. Меланхолия и игра в шахматы, называется;
- очень много передач назад/поперек на своей половине поля, нет продвижения мяса вперёд;
- защита нестабильна: хаос и "сжимается в гармошку", от чего мы имеем проблемы с проходами по флангу и дальнейшими обострениями с них... И, к сожалению, с голами;
- у игроков просела ментальность. По сути, нет лидера. Да, где-то вывозит Собослаи, но в таком раздрае это не может приводить к положительному результату всегда, как в матче с Арсеналом, где он забил со штрафного;
- нет по сути ведущего лидера. Был Салах, да. Прошлые сезоны. Но в последующем он грамотно компенсировал свои потери в действиях, таких как дриблинг, резкость: стал больше ассистировать, бить без лишних касаний и без лишней обработки в два-три касания. Необходимо признать, что он сдал в скорости и резкости рывков, но все же маскировал это ударами и голевыми. Сейчас пропадает и это, к сожалению. Два не забитых пенальти подряд;
- игроки особо не бегут вперёд, когда у них есть такая возможнось, а пластуются вдоль и поперек. Если идёт забегание кого-нибудь, очень много игнорируется;
- Ливерпуль ментально просел под конец сезона удручающе: раньше были цифры по владению мячом, сейчас и это упало в край;
- три игры: Брайтон, МС, ПСЖ: с первыми не могли нормально бороться, сдались. С Сити вышли проигравшими уже на первых минутах. С ПСЖ в 5 защитников, где ЦЗ Гомез бегал ауты подавать с полотенцем.

Менталитет, настрой явно у команды просел до низкого уровня. Нет, при Слоте (до последнего верил в него) уверенности в команде, одно броуновское движение, которое приведет как при Роджерсе
Ответ failert
Слот конечно добивает Ливерпуль: - отказался постепенно от прессинга/контрпресинга, который выстраивал успешно Клопп; - не могут нормально выйти из обороны в случае прессинга соперника, владея мячом на своей половине поля; - статичное владение мячом и пассивные расстановки игроков: игрок отдает пас вперед, но никто особо не пытается открыться под последующее действие для дальнейшей атаки. Меланхолия и игра в шахматы, называется; - очень много передач назад/поперек на своей половине поля, нет продвижения мяса вперёд; - защита нестабильна: хаос и "сжимается в гармошку", от чего мы имеем проблемы с проходами по флангу и дальнейшими обострениями с них... И, к сожалению, с голами; - у игроков просела ментальность. По сути, нет лидера. Да, где-то вывозит Собослаи, но в таком раздрае это не может приводить к положительному результату всегда, как в матче с Арсеналом, где он забил со штрафного; - нет по сути ведущего лидера. Был Салах, да. Прошлые сезоны. Но в последующем он грамотно компенсировал свои потери в действиях, таких как дриблинг, резкость: стал больше ассистировать, бить без лишних касаний и без лишней обработки в два-три касания. Необходимо признать, что он сдал в скорости и резкости рывков, но все же маскировал это ударами и голевыми. Сейчас пропадает и это, к сожалению. Два не забитых пенальти подряд; - игроки особо не бегут вперёд, когда у них есть такая возможнось, а пластуются вдоль и поперек. Если идёт забегание кого-нибудь, очень много игнорируется; - Ливерпуль ментально просел под конец сезона удручающе: раньше были цифры по владению мячом, сейчас и это упало в край; - три игры: Брайтон, МС, ПСЖ: с первыми не могли нормально бороться, сдались. С Сити вышли проигравшими уже на первых минутах. С ПСЖ в 5 защитников, где ЦЗ Гомез бегал ауты подавать с полотенцем. Менталитет, настрой явно у команды просел до низкого уровня. Нет, при Слоте (до последнего верил в него) уверенности в команде, одно броуновское движение, которое приведет как при Роджерсе
Команда летит 3:2 от принципиальнейшего соперника, который тоже не сказать что в прайме, а они даже на навал не сподобились. Идут пешочком, как по бульвару.
Ответ Сарсен Абдрахманов
Команда летит 3:2 от принципиальнейшего соперника, который тоже не сказать что в прайме, а они даже на навал не сподобились. Идут пешочком, как по бульвару.
В этом, к сожалению, и есть менталитет Слота
Мне кажется игроки на тренировках вообще не тренируют отработку мяча. Отпускают мяч очень далеко от себя. При Клоппе в три касание и мы были уже у чужой штрафной. Сейчас в три паса и соперник уже забивает нам. Угробил Слот зрелищность футбола Клоппа.
И, безусловно, Клопп - настолько великий тренер, что Ливерпуль ехал на его багаже целый сезон и даже доехал до чемпионства
В очередной раз убеждаюсь, что у Слота своя реальность
А на что тогда главный тренер, а то: мы не смогли и т.д. ну и выключились, как всегда. А почему у тебя команда часто выключается в концовках.
Пёс плешивый, гнать этого шелудивого, без Диаса на фланге,мы как однорукие
Ответ Юрий Балышев
Пёс плешивый, гнать этого шелудивого, без Диаса на фланге,мы как однорукие
Ты что у нас же есть ГАКПОООО
Ответ Билал Нашаев_1117153335
Ты что у нас же есть ГАКПОООО
Я вот никак не пойму, что нужно курить чтобы посчитать Гакпо>Диаса
В очередной раз. И тренер как будто не понимает, почему в очередной раз выбило пробки…
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграл 3:3 с «Эвертоном», «Челси» проиграл «Ноттингему»
вчера, 20:58
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
3 мая, 16:39
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
3 мая, 16:31
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
44 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
47 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
57 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
59 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
18 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
29 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
32 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
46 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем