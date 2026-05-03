Слот про 2:3 с «МЮ»: «Ливерпуль» не смог контролировать их сильные стороны – стандарты и контратаки. Мы отыгрались, но, как всегда, выключились и пропустили 3-й гол»

Арне Слот: расслабились и пропустили решающий гол.

Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед » (2:3) в АПЛ .

«Мы не смогли контролировать их сильные стороны. Мы знали, что у них много сильных качеств. Два главных – стандарты и контратаки.

Первый пропущенный гол пришел со стандарта, а второй… если ты играешь против «Юнайтед», нужно четко понимать, где можно терять мяч [и где нельзя]. У них много быстрых игроков и, конечно, Бруну Фернандеш, который может наказать тебя в переходной фазе. Именно это и произошло при втором голе. Мы отыгрались, но, как всегда, в один момент выключились и пропустили третий.

Мы много владели мячом, и именно это «МЮ» и позволяет делать. Одна из его сильных сторон – игра низким блоком и контратаки. Поэтому во втором тайме мы старались больше атаковать через оба фланга.

Думаю, никто не ожидал, что мы проиграем этот матч после 2:2, но если посмотреть на весь наш сезон, то, возможно, кто-то и ожидал. Обычно, когда отыгрываешься, ждешь, что команда забьет. Но в очередной раз мы в определенный момент выключились. Мы пропустили два гола, не выиграв верховую борьбу у дальней штанги», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».