Слот про 2:3 с «МЮ»: «Ливерпуль» не смог контролировать их сильные стороны – стандарты и контратаки. Мы отыгрались, но, как всегда, выключились и пропустили 3-й гол»
Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в АПЛ.
«Мы не смогли контролировать их сильные стороны. Мы знали, что у них много сильных качеств. Два главных – стандарты и контратаки.
Первый пропущенный гол пришел со стандарта, а второй… если ты играешь против «Юнайтед», нужно четко понимать, где можно терять мяч [и где нельзя]. У них много быстрых игроков и, конечно, Бруну Фернандеш, который может наказать тебя в переходной фазе. Именно это и произошло при втором голе. Мы отыгрались, но, как всегда, в один момент выключились и пропустили третий.
Мы много владели мячом, и именно это «МЮ» и позволяет делать. Одна из его сильных сторон – игра низким блоком и контратаки. Поэтому во втором тайме мы старались больше атаковать через оба фланга.
Думаю, никто не ожидал, что мы проиграем этот матч после 2:2, но если посмотреть на весь наш сезон, то, возможно, кто-то и ожидал. Обычно, когда отыгрываешься, ждешь, что команда забьет. Но в очередной раз мы в определенный момент выключились. Мы пропустили два гола, не выиграв верховую борьбу у дальней штанги», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
А так - да , Манчестер позволял сам.
- отказался постепенно от прессинга/контрпресинга, который выстраивал успешно Клопп;
- не могут нормально выйти из обороны в случае прессинга соперника, владея мячом на своей половине поля;
- статичное владение мячом и пассивные расстановки игроков: игрок отдает пас вперед, но никто особо не пытается открыться под последующее действие для дальнейшей атаки. Меланхолия и игра в шахматы, называется;
- очень много передач назад/поперек на своей половине поля, нет продвижения мяса вперёд;
- защита нестабильна: хаос и "сжимается в гармошку", от чего мы имеем проблемы с проходами по флангу и дальнейшими обострениями с них... И, к сожалению, с голами;
- у игроков просела ментальность. По сути, нет лидера. Да, где-то вывозит Собослаи, но в таком раздрае это не может приводить к положительному результату всегда, как в матче с Арсеналом, где он забил со штрафного;
- нет по сути ведущего лидера. Был Салах, да. Прошлые сезоны. Но в последующем он грамотно компенсировал свои потери в действиях, таких как дриблинг, резкость: стал больше ассистировать, бить без лишних касаний и без лишней обработки в два-три касания. Необходимо признать, что он сдал в скорости и резкости рывков, но все же маскировал это ударами и голевыми. Сейчас пропадает и это, к сожалению. Два не забитых пенальти подряд;
- игроки особо не бегут вперёд, когда у них есть такая возможнось, а пластуются вдоль и поперек. Если идёт забегание кого-нибудь, очень много игнорируется;
- Ливерпуль ментально просел под конец сезона удручающе: раньше были цифры по владению мячом, сейчас и это упало в край;
- три игры: Брайтон, МС, ПСЖ: с первыми не могли нормально бороться, сдались. С Сити вышли проигравшими уже на первых минутах. С ПСЖ в 5 защитников, где ЦЗ Гомез бегал ауты подавать с полотенцем.
Менталитет, настрой явно у команды просел до низкого уровня. Нет, при Слоте (до последнего верил в него) уверенности в команде, одно броуновское движение, которое приведет как при Роджерсе