Привоз Ламменса в матче с «Ливерпулем». Помог «красным» отыграться

«Манчестер Юнайтед» забил «Ливерпулю» два мяча за первые 14 минут матча 35-го тура Премьер-лиги. К 56-й минуте мерсисайдцы сравняли счет – забить второй гостям помог Сенне Ламменс.

Бельгиец неточно дал пас от ворот, соперник завладел мячом и без проблем сократил отставание. Коди Гакпо отличился с передачи Доминика Собослаи, который ранее забил первый мяч «Ливерпуля» в матче.

Преимущество «красным дьяволам» вскоре вернул Кобби Майну.

А Сенне сыграл в стиле Ману Нойера.