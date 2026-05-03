  Черданцев о «Футбольной ночи» с Лопыревой: «Для российского ТВ это был прорыв. Вика стала футбольной женщиной номер один в России, да и в мире тоже»
Черданцев о «Футбольной ночи» с Лопыревой: «Для российского ТВ это был прорыв. Вика стала футбольной женщиной номер один в России, да и в мире тоже»

Комментатор Георгий Черданцев рассказал о создании шоу «Футбольная Ночь».

Программа, которую Черданцев вел вместе с Арташесом Саркисяном и Викторией Лопыревой, выходила на российском ТВ в конце 2000-х – начале 2010-х гг.

«Участие девушек в футбольном шоу придумали итальянцы. Я всегда хотел делать такой формат. Для итальянцев формат с девушкой в кадре – абсолютно нормальное явление.

И его потом подхватили все остальные. И дело даже не в том, что мир изменился, не в феминизме, а потому, что это просто красиво, когда в кадре пара – мужчина и женщина.

Мы хотели попробовать такой формат в России, зайдет или нет. Мы не позиционировали это так, что мы придумали подобное. Попробовали и просуществовали сезон.

Я считаю, что для российского ТВ это был прорыв во всех отношениях, и жаль, что сейчас этот проект мало кто помнит.

На мой взгляд, человека, который работает в телевизионной индустрии 30 лет, это один из лучших и самых сложных проектов, которыми я занимался.

Тогда, 20 лет назад, считалось, что женщине в футболе не место. Я с этим категорически не согласен. Это старомодные представления о мире.

Но тогда программу аудитория восприняла критически. И Вика – большая молодец, что пошла на эти риски. Ей этот проект дал толчок в карьере. Уже хотя бы ради Вики его стоило запустить.

Она пробыла на этой сцене всего сезон, а стала футбольной женщиной номер один в России, да и в мире тоже, появлялась на всех возможных мероприятиях. Лопырева капитализировала свою узнаваемость благодаря этому проекту», – рассказал Черданцев в программе «ФУТБОЛЬНОЕ ТВ 90-Х И 00-Х».

Черданцев на ТНТ, АПЛ на Ren-TV с Елагиным: таким было футбольное ТВ 90-х и 00-х

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: программа ФУТБОЛЬНОЕ ТВ 90-Х И 00-Х | Их голосами жил футбол
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
телевидение
logoВиктория Лопырева
Таш Саркисян
95 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
спортс теряет хватку, надо было: Черданцев о ночи с Лопыревой
Ответ Alexandr Sokolov
спортс теряет хватку, надо было: Черданцев о ночи с Лопыревой
«Это был прорыв»😼
Не только ипотечный, но и сексуальный гигант
Ответ Alexandr Sokolov
спортс теряет хватку, надо было: Черданцев о ночи с Лопыревой
Как он рассказывал всю ночь Вики о кружевах Спартака??))
Я считаю, что для российского ТВ это был прорыв во всех отношениях, и жаль, что сейчас этот проект мало кто помнит.
..
Я помню. Переключал сразу.
Ответ Клирик
Я считаю, что для российского ТВ это был прорыв во всех отношениях, и жаль, что сейчас этот проект мало кто помнит. .. Я помню. Переключал сразу.
Вся страна помнит Лопыреву.
Потому что все были в шоке от новости, что светская львица получила от Лужкова медаль "За доблестный труд"
Лопырева стала футбольной женщиной номер один в России со Смоловым,а не с Черданцевым...
Ответ Сергей Круг
Лопырева стала футбольной женщиной номер один в России со Смоловым,а не с Черданцевым...
И Смолов пробивал Паненкой с Лопырёвой?
Ответ Сергей Круг
Лопырева стала футбольной женщиной номер один в России со Смоловым,а не с Черданцевым...
Она стала футбольной женщиной в 14 лет с владельцем Дон табака Саввиди он сделал ее мисс Ростов и далее уже она пошла в свет…
Впервые слышу об этом шоу, о Лопыревой узнал из-за Смолова
Ответ hikkikomori
Впервые слышу об этом шоу, о Лопыревой узнал из-за Смолова
К сожалению на НТВ было такое, выходило в воскресенье, чуть ли не в 12 ночи
Ответ Арсений1990
К сожалению на НТВ было такое, выходило в воскресенье, чуть ли не в 12 ночи
Я наверное в это время "Секс с Анфисой Чеховой смотрел" по ТНТ, или "Голые и смешные" на ДТВ)
Вроде футболом интересуюсь, на стадионах с 1986 года, но такую передачу не помню. Возможно, что эту сенсацию в области телевещания в Москве не показывали.
Ответ NoN
Вроде футболом интересуюсь, на стадионах с 1986 года, но такую передачу не помню. Возможно, что эту сенсацию в области телевещания в Москве не показывали.
показывали, просто сиськи не для вас, вам стадион подавай
Ответ NoN
Вроде футболом интересуюсь, на стадионах с 1986 года, но такую передачу не помню. Возможно, что эту сенсацию в области телевещания в Москве не показывали.
Ну я помню.Она прям поздно шла.Я в принципе только начинал увлекаться футболом, иногда смотрел.У нас в Беларуси точно показывали.
падажжите, я только недавно перестал путать Викторию Лопыреву и Викторию Боню.
Ответ pelod
падажжите, я только недавно перестал путать Викторию Лопыреву и Викторию Боню.
Зрение точно стоит сходить проверить. Хотя мб то, что за двадцать лет еле осилили определить отличия двух людей - проблема с когнитивными способностями
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Зрение точно стоит сходить проверить. Хотя мб то, что за двадцать лет еле осилили определить отличия двух людей - проблема с когнитивными способностями
чел, я их даже не вижу нигде, просто в новостях читаю упоминания, и 2 этих персонажа у меня слились в 1.
Смолов тоже может рассказать о футбольной ночи с Лопыревой :)
Была ещё неплохая передача - "Ночной канал:Для тех, кому за полночь". Девушек по кол-ву звонков раздевали) Я с интересом смотрел)
Лопырева не была первой. До нее была Хохолькова в "90 минут" с тем же Черданцевым. Правда, не на федеральном ТВ, а на НТВ+
Программа была бы на много интересней если бы Лопыревой была в бикини, а Жора в семейных трусах. Итальянцы и рядом не стояли.
Ответ Dinamik1
Программа была бы на много интересней если бы Лопыревой была в бикини, а Жора в семейных трусах. Итальянцы и рядом не стояли.
Хз, кому интересно смотреть на Жору в семейных трусах. Лучше бы его не было.
Ответ Dinamik1
Программа была бы на много интересней если бы Лопыревой была в бикини, а Жора в семейных трусах. Итальянцы и рядом не стояли.
Если Лопырева в бикини, а Жора в семейных трусах, то хочу чтоб и итальянцы рядом стояли, пусть стоят.
