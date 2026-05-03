Черданцев о «Футбольной ночи» с Лопыревой: «Для российского ТВ это был прорыв. Вика стала футбольной женщиной номер один в России, да и в мире тоже»

Комментатор Георгий Черданцев рассказал о создании шоу «Футбольная Ночь».

Программа, которую Черданцев вел вместе с Арташесом Саркисяном и Викторией Лопыревой, выходила на российском ТВ в конце 2000-х – начале 2010-х гг.

«Участие девушек в футбольном шоу придумали итальянцы. Я всегда хотел делать такой формат. Для итальянцев формат с девушкой в кадре – абсолютно нормальное явление.

И его потом подхватили все остальные. И дело даже не в том, что мир изменился, не в феминизме, а потому, что это просто красиво, когда в кадре пара – мужчина и женщина.

Мы хотели попробовать такой формат в России, зайдет или нет. Мы не позиционировали это так, что мы придумали подобное. Попробовали и просуществовали сезон.

Я считаю, что для российского ТВ это был прорыв во всех отношениях, и жаль, что сейчас этот проект мало кто помнит.

На мой взгляд, человека, который работает в телевизионной индустрии 30 лет, это один из лучших и самых сложных проектов, которыми я занимался.

Тогда, 20 лет назад, считалось, что женщине в футболе не место. Я с этим категорически не согласен. Это старомодные представления о мире.

Но тогда программу аудитория восприняла критически. И Вика – большая молодец, что пошла на эти риски. Ей этот проект дал толчок в карьере. Уже хотя бы ради Вики его стоило запустить.

Она пробыла на этой сцене всего сезон, а стала футбольной женщиной номер один в России, да и в мире тоже, появлялась на всех возможных мероприятиях. Лопырева капитализировала свою узнаваемость благодаря этому проекту», – рассказал Черданцев в программе «ФУТБОЛЬНОЕ ТВ 90-Х И 00-Х» .

