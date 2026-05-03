Аллегри о 0:2 с «Сассуоло»: «Играть вдесятером 70 минут непросто, «Милан» плохо вошел в игру. Второй круг прошел не лучшим образом, нужно выиграть 2 матча из 3, чтобы попасть в ЛЧ»
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Сассуоло» (0:2) в 35-м туре Серии А.
«Россонери» играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Фикайо Томори.
«Дело не в управлении игрой, мы плохо вошли в матч. Даже во втором тайме нельзя пропускать через минуту, несмотря на численное меньшинство. Мы не можем перечеркивать все хорошее, что сделали до этого.
Было проделано 10 месяцев важной работы, к сожалению, второй круг прошел не лучшим образом, но мы не можем изменить прошлое. Нужно держаться вместе даже в трудные моменты и работать, чтобы их преодолеть.
Играть вдесятером 70 минут было непросто, нужно быстро подняться. Нет смысла думать о прошлом – нам нужно выиграть 2 матча из 3, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – сказал Аллегри в эфире DAZN.