  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри о 0:2 с «Сассуоло»: «Играть вдесятером 70 минут непросто, «Милан» плохо вошел в игру. Второй круг прошел не лучшим образом, нужно выиграть 2 матча из 3, чтобы попасть в ЛЧ»
6

Аллегри о 0:2 с «Сассуоло»: «Играть вдесятером 70 минут непросто, «Милан» плохо вошел в игру. Второй круг прошел не лучшим образом, нужно выиграть 2 матча из 3, чтобы попасть в ЛЧ»

Аллегри о 0:2 с «Сассуоло»: играть вдесятером 70 минут непросто.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Сассуоло» (0:2) в 35-м туре Серии А. 

«Россонери» играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Фикайо Томори

«Дело не в управлении игрой, мы плохо вошли в матч. Даже во втором тайме нельзя пропускать через минуту, несмотря на численное меньшинство. Мы не можем перечеркивать все хорошее, что сделали до этого.

Было проделано 10 месяцев важной работы, к сожалению, второй круг прошел не лучшим образом, но мы не можем изменить прошлое. Нужно держаться вместе даже в трудные моменты и работать, чтобы их преодолеть.

Играть вдесятером 70 минут было непросто, нужно быстро подняться. Нет смысла думать о прошлом – нам нужно выиграть 2 матча из 3, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – сказал Аллегри в эфире DAZN. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Pazzi di Fanta
logoСассуоло
logoФикайо Томори
logoМилан
logoМассимилиано Аллегри
logoсерия А Италия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
хоть кто-нибудь бы у него спросил, зачем с такой игрой попадать в лч??? где смелые журналисты?
Ответ Alexandr Ilyin
хоть кто-нибудь бы у него спросил, зачем с такой игрой попадать в лч??? где смелые журналисты?
Просто он имеет виду само попадание в ЛЧ, что можно уже считать за успех. Да и, деньги от попадания в ЛЧ точно лишними не будут. А вот как сам Милан там выступит — это дело десятое.
Милан провалил сезон по факту , одни клоуны в руководстве наняли тренера который «вышел в тираж» , отсутствие идей , непонятная схема где ни один игрок атаки не может себя проявить , где защита не справляется с обычными забросами соперника , в итоге у них «виноват» Леао что занимается не футбольными делами( вне футбола , прикол) , Пулишич и многие и другие , но не Алегри и носатое чудо с американским бездарем, которые разбазаривают и разрушает то , что они не строили , накепело
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
44 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
47 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
57 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
59 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
18 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
29 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
32 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
46 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем