😲 Две тысячи фанатов наводнили поле, празднуя выход любимого клуба в девятый английский дивизион 🙌

Как думаете, в Англии есть хоть один клуб, у которого не найдется толпы верных фанатов, радующихся даже не самым значительным достижениям?

Очень кажется, что нет. И вот пример.

Две тысячи фанатов «Дройлсдена» выбежали на поле отмечать выход клуба в девятый (по силе) дивизион. Все решилось в серии пенальти – хозяева оказались точнее «Магхалла» со счетом 4-3.

Это тот самый футбол, по которому мы ностальгируем?

