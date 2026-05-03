😲 Две тысячи фанатов наводнили поле, празднуя выход любимого клуба в девятый английский дивизион 🙌
Как думаете, в Англии есть хоть один клуб, у которого не найдется толпы верных фанатов, радующихся даже не самым значительным достижениям?
Очень кажется, что нет. И вот пример.
Две тысячи фанатов «Дройлсдена» выбежали на поле отмечать выход клуба в девятый (по силе) дивизион. Все решилось в серии пенальти – хозяева оказались точнее «Магхалла» со счетом 4-3.
Это тот самый футбол, по которому мы ностальгируем?
Сколько команд, где играют и так далее.