Перед игрой «шпор» диктор обратился к фанатам. «Тоттенхэм» остался в зоне вылета

В 32-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» упал в зону вылета. Перед следующей игрой «шпор», домашней встречей с «Брайтоном», диктор на стадионе обратился с речью к болельщикам команды Де Дзерби:

«Я не буду стоять здесь и говорить, как сильно нам нужна ваша поддержка. Не буду говорить, что для нас следующие шесть матчей – шесть кубковых финалов, что эти игры могут стать самыми важными в нашей истории.

Мы все и так это знаем. Так что давайте оставаться сильными и уверенными. Мы – «Тоттенхэм». Давайте выбираться отсюда – вместе и начнем прямо сейчас. Наслаждайтесь игрой, будьте вместе с командой».

«Тоттенхэм» упустил победу на 95-й минуте – 2:2. В 2026 году у «шпор» нет ни одной победы в Премьер-лиге – шесть ничьих и девять поражений. Суперкомпьютер Opta повысил шансы команды Де Дзерби на вылет в Чемпионшип: вероятность такого сценария теперь составляет 53,39%.

После 33 туров «шпоры» остаются на 18-й строчке. Выше расположился «Вест Хэм», у которого есть преимущество в один балл и одна игра в запасе.