Рейтинг чемпионов Англии по набранным очкам. У «Арсенала» – один из худших результатов

«Арсенал» на решающем отрезке сезона пропустил вперед «Манчестер Сити», но быстро вернул себе лидерство в Премьер-лиге. Подопечные Микеля Артеты за два тура до конца чемпионата на пять очков обходят «горожан», у которых есть еще одна игра в запасе.

Портал Score90 распределил 15 последних чемпионов Англии по набранным очкам – от наибольшего количества баллов к наименьшему. За 36 туров текущей кампании АПЛ «канониры» заработали 79 очков, максимум команда может набрать 85 – на один балл больше, чем «Ливерпуль» в прошлом сезоне.

При любых раскладах «Арсенал» Артеты останется в нижней части рейтинга. Рекордсменом остается «Ман Сити», который в сезоне-2017/18 заработал 100 очков. А «Ливерпулю» в сезоне-2018/19 не хватило 97 очков для чемпионства, тогда титул забрали «горожане».

Портал задает вопрос: означает ли рейтинг, что «Арсенал» Артеты не так хорош, как предыдущие чемпионы, или это Премьер-лига стала намного сложнее?