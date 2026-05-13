Рейтинг чемпионов Англии по набранным очкам. У «Арсенала» – один из худших результатов
«Арсенал» на решающем отрезке сезона пропустил вперед «Манчестер Сити», но быстро вернул себе лидерство в Премьер-лиге. Подопечные Микеля Артеты за два тура до конца чемпионата на пять очков обходят «горожан», у которых есть еще одна игра в запасе.
Портал Score90 распределил 15 последних чемпионов Англии по набранным очкам – от наибольшего количества баллов к наименьшему. За 36 туров текущей кампании АПЛ «канониры» заработали 79 очков, максимум команда может набрать 85 – на один балл больше, чем «Ливерпуль» в прошлом сезоне.
При любых раскладах «Арсенал» Артеты останется в нижней части рейтинга. Рекордсменом остается «Ман Сити», который в сезоне-2017/18 заработал 100 очков. А «Ливерпулю» в сезоне-2018/19 не хватило 97 очков для чемпионства, тогда титул забрали «горожане».
Портал задает вопрос: означает ли рейтинг, что «Арсенал» Артеты не так хорош, как предыдущие чемпионы, или это Премьер-лига стала намного сложнее?
Топы никогда не могли играть в пол ноги. Такую видимость наверно создали лучшие версии Сити Пепа со своим владением, потому что аутсайдерам тяжело создать моменты против его стиля. Даже Клопп сколько матчей выиграл только в концовках.
Посмотрите просто на сезон с голом Агуэро. Кому там сливали МЮ и МС (89 очков у обоих). Сами Сити матч за титул играли с КПР, боровшихся за прописку, и возможно взяли титул из-за того, что соперник узнал об удачном результате параллельного матча. Плюс Бартон решил еще по конца игры, что уже пора ехать в отпуск.
То они тоже будут худшим чемпионом? Тоже будет все высчитывать количество очков?
Или для них уже это не работает?
Лично я ранее писал, что независимо от того, кто станет чемпионом, Арсенал или Сити,
это будет самый слабый чемпион за последние 10 лет точно.