Вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ выросла до 53,39%. «Шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» и остались в зоне вылета

Выросла вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ.

В субботу «шпоры» дома упустили победу над «Брайтоном» (2:2) в 33-м туре Премьер-лиги. Лондонцы вели 2:1, но пропустили на 95-й минуте.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 31 очко и остается в зоне вылета – 18-е место из 20 команд.

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы на вылет «шпор» в 53,39%. После 29-го тура вероятность составляла 16,8%, после 32-го – 49,7%.

