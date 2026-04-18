Вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ выросла до 53,39%. «Шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» и остались в зоне вылета
В субботу «шпоры» дома упустили победу над «Брайтоном» (2:2) в 33-м туре Премьер-лиги. Лондонцы вели 2:1, но пропустили на 95-й минуте.
Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 31 очко и остается в зоне вылета – 18-е место из 20 команд.
Суперкомпьютер Opta оценивает шансы на вылет «шпор» в 53,39%. После 29-го тура вероятность составляла 16,8%, после 32-го – 49,7%.
Опубликовала: Венера Кравченко
И не вылета, а очищения