  Вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ выросла до 53,39%. «Шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» и остались в зоне вылета
Вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ выросла до 53,39%. «Шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» и остались в зоне вылета

Выросла вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ.

В субботу «шпоры» дома упустили победу над «Брайтоном» (2:2) в 33-м туре Премьер-лиги. Лондонцы вели 2:1, но пропустили на 95-й минуте.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 31 очко и остается в зоне вылета – 18-е место из 20 команд.

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы на вылет «шпор» в 53,39%. После 29-го тура вероятность составляла 16,8%, после 32-го – 49,7%.

У «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» все плохо, а вот «Лидс» почти спасся. Кто поедет в Чемпионшип?

Опубликовала: Венера Кравченко
Проиграли? На 95 минуте гол за два считается?
Ответ VictorVallecano
Проиграли? На 95 минуте гол за два считается?
забросили трёхочковый
Ответ VictorVallecano
Проиграли? На 95 минуте гол за два считается?
Спорт приготовил текст за ранее, а Брайтон то подвел
поправьте, сыграли вничью, а не проиграли.

И не вылета, а очищения
Уже по привычке пишут -проиграли …
автор явно не фанат тоттенхэма
Руководство шпоров должны быть наказаны за увольнение Постекоглу
Есть предчувствие, что Вест Хэм в понедельник выиграет у игравшего в Европе посреди недели Кристал Пэлас. И от спасения уже будет минус четыре. Попали вы, ребята, конкретно.
спортсру проиграл записывая ничью
