Шнякин и Моссаковский прокомментируют матч «Краснодар» – «Оренбург» в 30-м туре РПЛ, Нагучев и Меламед – игру «Ростова» и «Зенита»
«Матч ТВ» назвал комментаторов последнего тура РПЛ.
Игры 30-го тура чемпионата России пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени.
«Ростов» – «Зенит»: Роман Нагучев, Михаил Меламед;
«Краснодар» – «Оренбург»: Михаил Моссаковский, Дмитрий Шнякин;
«Крылья Советов» – «Акрон»: Александр Неценко, Дмитрий Коптев;
«Динамо» Махачкала – «Спартак»: Александр Аксенов;
ЦСКА – «Локомотив»: Роман Трушечкин, Александр Пойда;
«Рубин» – «Пари НН»: Роман Титов;
«Сочи» – «Ахмат»: Олег Пирожков;
«Балтика» – «Динамо»: Артем Шмельков, Петр Денисов.
Эфир федерального канала «Матч ТВ», посвященный 30‑му туру, будут вести Константин Генич и Дмитрий Жичкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
23 комментария
Нагучев... Узнаем новости Бундеслиги )
Шнякин и Моссаковский - амбассадоры интершума на ваших телеприёмниках
У Пари НН две игры за день, мощно
Им надо очки добирать)
Балтику обидели
а судьи кто?
Лучше бы написали на каких каналах будут показывать эти матчи.
Зенит по Матч-Страна.
А Жора с прошлого тура еще не отошел?
Меламед очень слабо
