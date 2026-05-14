  • Шнякин и Моссаковский прокомментируют матч «Краснодар» – «Оренбург» в 30-м туре РПЛ, Нагучев и Меламед – игру «Ростова» и «Зенита»
Шнякин и Моссаковский прокомментируют матч «Краснодар» – «Оренбург» в 30-м туре РПЛ, Нагучев и Меламед – игру «Ростова» и «Зенита»

«Матч ТВ» назвал комментаторов последнего тура РПЛ.

«Матч ТВ» сообщил, кто будет комментировать матчи заключительного тура Мир РПЛ.

Игры 30-го тура чемпионата России пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени. 

«Ростов» – «Зенит»: Роман Нагучев, Михаил Меламед;

«Краснодар» – «Оренбург»: Михаил Моссаковский, Дмитрий Шнякин;

«Крылья Советов» – «Акрон»: Александр Неценко, Дмитрий Коптев;

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: Александр Аксенов;

ЦСКА – «Локомотив»: Роман Трушечкин, Александр Пойда;

«Рубин» – «Пари НН»: Роман Титов;

«Сочи» – «Ахмат»: Олег Пирожков;

«Балтика» – «Динамо»: Артем Шмельков, Петр Денисов.

Эфир федерального канала «Матч ТВ», посвященный 30‑му туру, будут вести Константин Генич и Дмитрий Жичкин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Нагучев... Узнаем новости Бундеслиги )
Шнякин и Моссаковский - амбассадоры интершума на ваших телеприёмниках
У Пари НН две игры за день, мощно
Ответ krypton92
Балтику обидели
а судьи кто?
Лучше бы написали на каких каналах будут показывать эти матчи.
Ответ Виктор
Лучше бы написали на каких каналах будут показывать эти матчи.
Зенит по Матч-Страна.
А Жора с прошлого тура еще не отошел?
Меламед очень слабо
