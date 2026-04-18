🎥 Симонс думал, что забил победный, и ярко праздновал. «Тоттенхэм» пропустил на 95-й

Хави Симонс сделал все для домашней победы «Тоттенхэма» над «Брайтоном» в 33-м туре Премьер-лиги. Нидерландец отдал ассист Педро Порро, на чей гол вскоре точным ударом ответил Каору Митома.

Ничья 1:1 держалась до 77-й минуты, на которой Симонс забил сам. Свой зрелищный гол игрок отметил бурно.

Хави отмечал долго и ярко, вероятно, он думал, что его гол стал победным. Вингер даже схватил желтую за снятую футболку во время празднования.

Однако гол победным не был: на 95-й минуте «шпоры» пропустили от «Брайтона» второй. Сердце Симонса было разбито.

У «Тоттенхэма» теперь 31 балл, команда остается на 18-м месте.