🎥 Симонс думал, что забил победный, и ярко праздновал. «Тоттенхэм» пропустил на 95-й
Хави Симонс сделал все для домашней победы «Тоттенхэма» над «Брайтоном» в 33-м туре Премьер-лиги. Нидерландец отдал ассист Педро Порро, на чей гол вскоре точным ударом ответил Каору Митома.
Ничья 1:1 держалась до 77-й минуты, на которой Симонс забил сам. Свой зрелищный гол игрок отметил бурно.
Хави отмечал долго и ярко, вероятно, он думал, что его гол стал победным. Вингер даже схватил желтую за снятую футболку во время празднования.
Однако гол победным не был: на 95-й минуте «шпоры» пропустили от «Брайтона» второй. Сердце Симонса было разбито.
У «Тоттенхэма» теперь 31 балл, команда остается на 18-м месте.
Симонс в итоге потратил все силы и его почти 15 минут решающих не было на поле... Гений.
А вообще, если посмотреть гол Брайтона, то защита как всегда обделалась по полной, так как бьющего аж накрывал Соланке (нап) это как вообще?