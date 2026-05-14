Перес о суде по делу Негрейры: «Барса» платила более двух десятилетий, это системная коррупция. «Реал» единственным подал официальную жалобу – Ла Лига тоже вовлечена в это, но молчит»

Перес о деле Негрейры: Ла Лига вовлечена в это, но молчит.

Президент «Реала» Флорентино Перес обвинил Ла Лигу в бездействии по «делу Нагрейры».

Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Реал» выступает в суде как частный обвинитель.

После слов Флорентино Переса о деле Негрейры на пресс-конференции во вторник «Барселона» сообщила , что юристы клуба изучат заявления президента «Реала ».

– Что вы думаете о возможном судебном иске со стороны «Барсы»?

– Они вправе это сделать. Если они считают, что должны подать на нас в суд...

«Реал» первым выступил [в деле Негрейры] в качестве потерпевшей стороны. Тогда я понял, что «Барселона » платила ему более двух десятилетий.

Футбол ждет, когда будет раскрыт крупнейший в мире коррупционный скандал. Мы ведь хотим серьезного футбола? Это системная коррупция. «Реал» – единственные, кто подал официальную жалобу. Ла Лига тоже вовлечена в это дело, но ничего не говорит, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.

