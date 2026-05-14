  • Перес о суде по делу Негрейры: «Барса» платила более двух десятилетий, это системная коррупция. «Реал» единственным подал официальную жалобу – Ла Лига тоже вовлечена в это, но молчит»
Президент «Реала» Флорентино Перес обвинил Ла Лигу в бездействии по «делу Нагрейры».

Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Реал» выступает в суде как частный обвинитель.

После слов Флорентино Переса о деле Негрейры на пресс-конференции во вторник «Барселона» сообщила, что юристы клуба изучат заявления президента «Реала».

– Что вы думаете о возможном судебном иске со стороны «Барсы»?

– Они вправе это сделать. Если они считают, что должны подать на нас в суд...

«Реал» первым выступил [в деле Негрейры] в качестве потерпевшей стороны. Тогда я понял, что «Барселона» платила ему более двух десятилетий.

Футбол ждет, когда будет раскрыт крупнейший в мире коррупционный скандал. Мы ведь хотим серьезного футбола? Это системная коррупция. «Реал» – единственные, кто подал официальную жалобу. Ла Лига тоже вовлечена в это дело, но ничего не говорит, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»

На годы вперед теперь все кривое управление можно крыть сказками про Негрейру
Непонятно, почему Перес так упёрся в это дело, очевидно же, что спортивные достижения Барсы за этот период никто не отменит.. какая-то обсессия у деда 😁
Его чет сильно порвало под конец года
Не выигрывают ничего уже два года, нужно же как то отмазываться.
Дело обвинения структурно хрупко, и Перес это прекрасно понимает:
1. Законная консультация: Платежи были за анализ судей и матчей, разведку молодежи и технические советы, а не за подкуп или влияние.
2. Нет доказательств предвзятости: Нет доказательств, что какие-либо судейские решения или результаты матчей были затронуты.
3. Негрейра не является государственным служащим: Решение мая 2024 года, что Негрейра не был «государственным служащим», опровергает первоначальное обвинение в подкупе.

Также он говорит, что Барселона платила более двух десятилетий - это вранье. Последний платеж, возможно, был в 2018, но это не доказано. Тогда истекает срок давности 10 лет и дела нет
1. То, что свидетели не видели отчеты не означает, что их не было. Защита утверждает, что часть отчетов была уничтожена за истечением срока давности.
2. У каждой команды есть та самая игра, где судьи были на их стороне, это не значит, что они заплатили судьям ( у Реала таких игр больше всего)
3. Чтобы говорить о коррупции в спорте, нужно доказать, что было какое-то намерение манипулировать судьями.
Нужно допрашивать судей, проверять их счета на незаконное обогащение, искать доказательства влияния на игру, которых пока нет
Снова спрошу, так как пока не получил ответа. Лично меня волнует лишь один вопрос. Вот вы собираетесь подкупить судью, учителя, гаишника кого угодно. Как вы будете это делать? Банковским переводом? Во времена, когда можно отследить и, соответственно, надо обосновать абсолютно каждый перевод. Или же тупо кэшом в конверте? Очевидно же, что подкупить человека куда "безопаснее" с помощью конверта, чем переводом. Тогда почему Барса так не поступала? Если попытаться включить логику, а не орать, что "у нас отняли 750 чемпионств", то, судя по всему, каталонцы "просто" занимались старым-добрым отмывом денег)
И поехавший олигарх Перес отлично это знает и понимает. И пока Лапорта был вместе с ним в Суперлиге, он это тоже отлично знал и понимал. Однако молчал. Но как только Барса из Суперлиги вышла, сразу пошла мадридская истерика. А тут еще вторую Ла Лигу подряд берут кризисные каталонцы с воспитанниками в составе. Так у любого фляга засвистит)
Встречный вопрос зачем отмывать деньги через заместителя главы судейского корпуса? Попроще никого не нашлось? А теперь отвечу на ваш вопрос делалось это переводами что бы точно не поймали за руку при передаче денег. А так прикрываются тем что это были то отчёты, то подарки
Перес этого не скажет: Негрейра был не единственным вице-президентом CTA; было еще трое. Его роль была почетной, без полномочий продвигать или понижать судей, как упоминалось ранее. Если выложить всю правду, их повествование мгновенно рухнет. Поэтому они выбирают то, что им подходит, и игнорируют остальное
типа барса для составление неких отчетов не смогла найти персону лучше, чем вице-президент комитета судей, верно понимаю?
В ходе расследования главное не выйти на самих себя...
Реал платил Негрейре?
новый спортивный проект терпит крах, и все эти Джуды и Вальверде без Крооса элементарно не могут выиграть центр даже у Овьедо, в обороне ДЫРА но спасает Куртуа, а в атаке все склоняется на дриблинг и симуляции Киллиана и Вини.. по сути, в команде топы это Киллиан,ВИни,Чуамени,Куртуа, ну и Вальверде полезен за счет универсальности, а все остальные просто распиаренные типы, ну и Гюлер талант но сыроват. а тут дед просто кидается словами "держи вора!" лишь бы перевести внимание на Барсу и коррупцию.
прикол в том что они проиграли 2 титула лалиги подряд молодняку Барсы из которых на пике только Раф, а все остальные только-только начинают путь, и далеко не на пике)
"Реал" – единственные, кто подал официальную жалобу.

Все что нужно знать об этом липовом деле:))
Так они сделали заявления, но как реал никто не бегает и жалобы не подаёт:)) Потому что все понимают, что это 🐀 поступок:))
реал это со всех сторон позор какой-то
барса совсем недавно была в таком же положении.
недавно когда? последние 2 года кризисная Барселона выиграла немало трофеев, кризисная Барселона при Хави выиграла с ходу ла лигу и Суперкубок Испании, при этом никого толком не купив
как говорится у вора шапка горит-перес
По этому Лапорта всегда обвиняет Реал....?🤣🤣
реал увы уже опозорился
