Перес о суде по делу Негрейры: «Барса» платила более двух десятилетий, это системная коррупция. «Реал» единственным подал официальную жалобу – Ла Лига тоже вовлечена в это, но молчит»
Президент «Реала» Флорентино Перес обвинил Ла Лигу в бездействии по «делу Нагрейры».
Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Реал» выступает в суде как частный обвинитель.
После слов Флорентино Переса о деле Негрейры на пресс-конференции во вторник «Барселона» сообщила, что юристы клуба изучат заявления президента «Реала».
– Что вы думаете о возможном судебном иске со стороны «Барсы»?
– Они вправе это сделать. Если они считают, что должны подать на нас в суд...
«Реал» первым выступил [в деле Негрейры] в качестве потерпевшей стороны. Тогда я понял, что «Барселона» платила ему более двух десятилетий.
Футбол ждет, когда будет раскрыт крупнейший в мире коррупционный скандал. Мы ведь хотим серьезного футбола? Это системная коррупция. «Реал» – единственные, кто подал официальную жалобу. Ла Лига тоже вовлечена в это дело, но ничего не говорит, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.
1. Законная консультация: Платежи были за анализ судей и матчей, разведку молодежи и технические советы, а не за подкуп или влияние.
2. Нет доказательств предвзятости: Нет доказательств, что какие-либо судейские решения или результаты матчей были затронуты.
3. Негрейра не является государственным служащим: Решение мая 2024 года, что Негрейра не был «государственным служащим», опровергает первоначальное обвинение в подкупе.
Также он говорит, что Барселона платила более двух десятилетий - это вранье. Последний платеж, возможно, был в 2018, но это не доказано. Тогда истекает срок давности 10 лет и дела нет
2. У каждой команды есть та самая игра, где судьи были на их стороне, это не значит, что они заплатили судьям ( у Реала таких игр больше всего)
3. Чтобы говорить о коррупции в спорте, нужно доказать, что было какое-то намерение манипулировать судьями.
Нужно допрашивать судей, проверять их счета на незаконное обогащение, искать доказательства влияния на игру, которых пока нет
И поехавший олигарх Перес отлично это знает и понимает. И пока Лапорта был вместе с ним в Суперлиге, он это тоже отлично знал и понимал. Однако молчал. Но как только Барса из Суперлиги вышла, сразу пошла мадридская истерика. А тут еще вторую Ла Лигу подряд берут кризисные каталонцы с воспитанниками в составе. Так у любого фляга засвистит)
прикол в том что они проиграли 2 титула лалиги подряд молодняку Барсы из которых на пике только Раф, а все остальные только-только начинают путь, и далеко не на пике)
Все что нужно знать об этом липовом деле:))